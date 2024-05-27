Прорыв границы на Харьковщине: В ГБР подтвердили, что начали расследование. ВИДЕО

По факту прорыва войсками РФ госграницы на Харьковщине начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, во время расследования происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ, а также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСГВ "Хортица".

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"В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.



Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - отметили в Бюро.

Процессуальные действия, добавили в ГБР, проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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