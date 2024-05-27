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Прорыв границы на Харьковщине: В ГБР подтвердили, что начали расследование. ВИДЕО

По факту прорыва войсками РФ госграницы на Харьковщине начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, во время расследования происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ, а также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСГВ "Хортица".

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"В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - отметили в Бюро.

Процессуальные действия, добавили в ГБР, проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.

В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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Автор: 

Харьковщина (5577) ГБР (2998)


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Топ комментарии
+21
А будівництво дороги Харків - Вовчанськ - пункт пропуску замість фортифікації не хочуть розсліувати?!
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27.05.2024 15:37
+18
Все зрозуміло - тобто нібито преЗЕдент та вся його так звана "вертикаль" включно Сінєгубова не має до цього ніякого відношення, а то якись вояки плохо захищають Україну. Ну так
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27.05.2024 15:39
+15
Хто винен? Хто піарився на фортифікаціях? Воно ж, чмо зелене, в фортифікаційних спорудах як баран. І отой кірюша-мародер завжди там, де спіздіти можна у великих масштабах.
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
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27.05.2024 16:05
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За прорив орків на Півдні України, у 2022 році, не забули б…
Шмигаль з кодлом, уже чекають на ПАНЯТИХ…
Верещук і шатли пригнала з Криму…
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27.05.2024 15:35 Ответить
Шукати будуть! - як тих антимаиданівців - 10 р проишло
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27.05.2024 15:36 Ответить
А навіщо їх шукати?! 1/2 на раше,інша 1/2 у ВРУ (СН+ОПЗЖ) і в ОПі зезидента!
Мабуть "шукають" увечорі,і тільки під ліхтарем!
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27.05.2024 15:40 Ответить
А будівництво дороги Харків - Вовчанськ - пункт пропуску замість фортифікації не хочуть розсліувати?!
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27.05.2024 15:37 Ответить
Там нормальні гроші - не один розвідник та дипломат сконав за кордон з справкою ВЛК - тіки за кордоном.
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27.05.2024 16:12 Ответить
Цікаво, як без будівництва дороги можна було завезти будівельні матеріали навіть для того, що побудовано. Не враховуючи навіть те, що і Вовчансь і Ведикий бурлук потрібно було якось сполучити з Харковом після підриву в Старому Салтові.....
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27.05.2024 19:35 Ответить
Цікаво,а як до отго завозили?
Мабуть по рилі,чи всеж по 2 річній дорозі,яку безперервно ремонтували?!
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28.05.2024 09:02 Ответить
ЇЇ дійсно почали ремонтувати з 2022р. Тому що на деяких ділянках навіть автубуси тягли гусеничною технікою..... При бажанні можете знайти відео.
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28.05.2024 18:08 Ответить
На тих відгалуженях нічого не змінилося!
Я писав про асфальт ДО КОРДОНУ,якому не заважають,замість фортифікацій БІЛЯ КОРДОНУ,яким заважають!
Цікаво ЧОМУ ТАК?
Це як з візитами зє до фронту - під час візитів рашисти НЕ СТРІЛЯЮТЬ!
Бережуть свого "Штірліца"!
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28.05.2024 20:09 Ответить
В тендері, про який зараз говорять, вказано - ремонт на тридцять шостому кілометрі траси. Враховуючи відстань від Харкова до Старого Салтова 35км, мова в тендері якраз про зруйнований міст через Сіверський Донець.......
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29.05.2024 00:39 Ответить
А як що до тендера переходу на кордоні? Це часом не про нього пишуть?
А як щодо тендерів на ремонт доріг на ОКУПОВАНІЙ території?! Тендери є!
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29.05.2024 10:52 Ответить
Все зрозуміло - тобто нібито преЗЕдент та вся його так звана "вертикаль" включно Сінєгубова не має до цього ніякого відношення, а то якись вояки плохо захищають Україну. Ну так
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27.05.2024 15:39 Ответить
Звичайно. Галушкіна на ОТУ теж Порошенко у спадок залишив. Як і Марченка, який не дав кацапам Миколаїв жайняти, майстерно організувавги оборону і наступний контрудар, той же Порошенко таємно від Зєлєнского з армії викинув.
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27.05.2024 16:24 Ответить
Прорив лютого 2022 вони вже "розслідували"...
Все їхнє "розслідування", це знайти стрілочника, на якого можна скинути власну КОРУПЦІЮ та ЗРАДУ!
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27.05.2024 15:40 Ответить
Прорив кордону

Прорив кондому...
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27.05.2024 15:41 Ответить
46 років тому
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27.05.2024 15:51 Ответить
"Суд відмовив Червінському в скарзі на бездіяльність ДБР"

"Під час війни збагатився на 58 млн: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу"
- реакція Ніколова - журналіста розслідлувача:
"Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.

ДБР в угоду ТОВ «Естейт Сіті» та «Квартал Груп» повідомило про підозру комбригу бригади ТРО Дніпра Водолазькомуhttps://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html#respond

ДБР в угоду комерційним структурам відкриває кримінальні провадження проти тих, хто захищає Україну з 2014 року.

все це можна прочитати про славетне ЄРМАКІВСЬКЕ ДБР на сайті

https://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html
в пошук наберіть три літери ДБРhttps://republic.com.ua/article/author/redactor
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27.05.2024 15:42 Ответить
Ну якщо похвилинно, тоді починайте з червня 2019 року.
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27.05.2024 15:50 Ответить
Чого шукати то? Хто прогундосив, що фортифікації добрі? Прийняв роботу, тепер відповідай. А то як бабло спізжене з укріплення у свою кишеню покладати, то сцанич перший. А як відповідати....так на військових повісять
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27.05.2024 15:53 Ответить
Зеленский готовится к выборам, поэтому только "Потужно" и никакого негатива! Будут искать стрелочника
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27.05.2024 15:59 Ответить
Ідіоти ідіотські!
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27.05.2024 16:05 Ответить
Хто винен? Хто піарився на фортифікаціях? Воно ж, чмо зелене, в фортифікаційних спорудах як баран. І отой кірюша-мародер завжди там, де спіздіти можна у великих масштабах.
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
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27.05.2024 16:05 Ответить
Почніть шукати з ОПи там коріння всіх проблем України!
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27.05.2024 16:18 Ответить
Нехай поїдуть на місце злочину, опитають свідків.
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27.05.2024 16:21 Ответить
Заради цікавості, просто не володію цією інформацією, ДБР вже скільки часу проводить розслідування щодо срімкого прориву кацапні зі сторони АРК Крим після 24.02.2022 р.? Там здається тоді ще посадова особа абрістовіч чи ахрістович заявляла, що Південь України просто цитую: "ПРА...БАЛІ". Хтось може з форумчан володіє інформацією по цій кримінальній справі?
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27.05.2024 16:54 Ответить
"Попередня кваліфікація - самовільне залишення поля бою".

По ходу, винні все ж таки сержант та 10 рядових, які сиділи на СП без зв'язку та б/к, а на них 3 доби летіли КАБи, а потім пішла колона кацапської бронетехніки.

Генерал Пампушкін - красава, Синєгубов - красава.

ДБР, ВИ ТАМ ВСІ ДЄБІЛИ?
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27.05.2024 17:34 Ответить
А ішака вже допитували? Це ж основний підозрюваний.
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27.05.2024 21:37 Ответить
 
 