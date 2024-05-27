Прорыв границы на Харьковщине: В ГБР подтвердили, что начали расследование. ВИДЕО
По факту прорыва войсками РФ госграницы на Харьковщине начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, во время расследования происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ, а также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТУ "Харьков" и ОСГВ "Хортица".
"В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.
Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время. Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - отметили в Бюро.
Процессуальные действия, добавили в ГБР, проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокаций подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.
В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.
На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
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Шмигаль з кодлом, уже чекають на ПАНЯТИХ…
Верещук і шатли пригнала з Криму…
Мабуть "шукають" увечорі,і тільки під ліхтарем!
Мабуть по рилі,чи всеж по 2 річній дорозі,яку безперервно ремонтували?!
Я писав про асфальт ДО КОРДОНУ,якому не заважають,замість фортифікацій БІЛЯ КОРДОНУ,яким заважають!
Цікаво ЧОМУ ТАК?
Це як з візитами зє до фронту - під час візитів рашисти НЕ СТРІЛЯЮТЬ!
Бережуть свого "Штірліца"!
А як щодо тендерів на ремонт доріг на ОКУПОВАНІЙ території?! Тендери є!
Все їхнє "розслідування", це знайти стрілочника, на якого можна скинути власну КОРУПЦІЮ та ЗРАДУ!
Прорив кондому...
"Під час війни збагатився на 58 млн: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу"
- реакція Ніколова - журналіста розслідлувача:
"Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.
ДБР в угоду ТОВ «Естейт Сіті» та «Квартал Груп» повідомило про підозру комбригу бригади ТРО Дніпра Водолазькомуhttps://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html#respond
ДБР в угоду комерційним структурам відкриває кримінальні провадження проти тих, хто захищає Україну з 2014 року.
все це можна прочитати про славетне ЄРМАКІВСЬКЕ ДБР на сайті
https://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html
в пошук наберіть три літери ДБРhttps://republic.com.ua/article/author/redactor
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
По ходу, винні все ж таки сержант та 10 рядових, які сиділи на СП без зв'язку та б/к, а на них 3 доби летіли КАБи, а потім пішла колона кацапської бронетехніки.
Генерал Пампушкін - красава, Синєгубов - красава.
ДБР, ВИ ТАМ ВСІ ДЄБІЛИ?