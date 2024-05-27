Прорив кордону на Харківщині: У ДБР підтвердили, що розпочали розслідування. ВIДЕО
За фактом прориву військами РФ держкордону на Харківщині розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з рф, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, під час розслідування відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, а також - повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця".
"У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.
Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація - самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України)", - зазначили в Бюро.
Процесуальні дії, додали у ДБР, проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.
У 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.
На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.
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Шмигаль з кодлом, уже чекають на ПАНЯТИХ…
Верещук і шатли пригнала з Криму…
Мабуть "шукають" увечорі,і тільки під ліхтарем!
Мабуть по рилі,чи всеж по 2 річній дорозі,яку безперервно ремонтували?!
Я писав про асфальт ДО КОРДОНУ,якому не заважають,замість фортифікацій БІЛЯ КОРДОНУ,яким заважають!
Цікаво ЧОМУ ТАК?
Це як з візитами зє до фронту - під час візитів рашисти НЕ СТРІЛЯЮТЬ!
Бережуть свого "Штірліца"!
А як щодо тендерів на ремонт доріг на ОКУПОВАНІЙ території?! Тендери є!
Все їхнє "розслідування", це знайти стрілочника, на якого можна скинути власну КОРУПЦІЮ та ЗРАДУ!
Прорив кондому...
"Під час війни збагатився на 58 млн: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу"
- реакція Ніколова - журналіста розслідлувача:
"Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.
ДБР в угоду ТОВ «Естейт Сіті» та «Квартал Груп» повідомило про підозру комбригу бригади ТРО Дніпра Водолазькомуhttps://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html#respond
ДБР в угоду комерційним структурам відкриває кримінальні провадження проти тих, хто захищає Україну з 2014 року.
все це можна прочитати про славетне ЄРМАКІВСЬКЕ ДБР на сайті
https://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html
в пошук наберіть три літери ДБРhttps://republic.com.ua/article/author/redactor
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
По ходу, винні все ж таки сержант та 10 рядових, які сиділи на СП без зв'язку та б/к, а на них 3 доби летіли КАБи, а потім пішла колона кацапської бронетехніки.
Генерал Пампушкін - красава, Синєгубов - красава.
ДБР, ВИ ТАМ ВСІ ДЄБІЛИ?