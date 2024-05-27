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Прорив кордону на Харківщині: У ДБР підтвердили, що розпочали розслідування. ВIДЕО

За фактом прориву військами РФ держкордону на Харківщині розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"10 травня 2024 року окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з рф, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, під час розслідування відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ, а також - повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця".

Читайте також: На Донеччині викрито правоохоронців, які безпідставно нараховували бойові доплати підлеглим. Сума збитків державі становить понад 2,6 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

"У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом. Попередня кваліфікація - самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України)", - зазначили в Бюро.

Процесуальні дії, додали у ДБР, проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву російськими окупантами державного кордону у Харківській області у травні 2024 року.

У 125-ї окремій бригаді ТрО відкидали звинувачення: Сили оборони були готові до наступу і з позицій ніхто не відступав.

На третій день масованого наступу окупантів, 13 травня було замінено командувача ОТУВ "Харків". Ним став генерал Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

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Автор: 

Харківщина (6054) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+21
А будівництво дороги Харків - Вовчанськ - пункт пропуску замість фортифікації не хочуть розсліувати?!
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27.05.2024 15:37
+18
Все зрозуміло - тобто нібито преЗЕдент та вся його так звана "вертикаль" включно Сінєгубова не має до цього ніякого відношення, а то якись вояки плохо захищають Україну. Ну так
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27.05.2024 15:39
+15
Хто винен? Хто піарився на фортифікаціях? Воно ж, чмо зелене, в фортифікаційних спорудах як баран. І отой кірюша-мародер завжди там, де спіздіти можна у великих масштабах.
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
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27.05.2024 16:05
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За прорив орків на Півдні України, у 2022 році, не забули б…
Шмигаль з кодлом, уже чекають на ПАНЯТИХ…
Верещук і шатли пригнала з Криму…
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27.05.2024 15:35 Відповісти
Шукати будуть! - як тих антимаиданівців - 10 р проишло
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27.05.2024 15:36 Відповісти
А навіщо їх шукати?! 1/2 на раше,інша 1/2 у ВРУ (СН+ОПЗЖ) і в ОПі зезидента!
Мабуть "шукають" увечорі,і тільки під ліхтарем!
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27.05.2024 15:40 Відповісти
А будівництво дороги Харків - Вовчанськ - пункт пропуску замість фортифікації не хочуть розсліувати?!
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27.05.2024 15:37 Відповісти
Там нормальні гроші - не один розвідник та дипломат сконав за кордон з справкою ВЛК - тіки за кордоном.
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27.05.2024 16:12 Відповісти
Цікаво, як без будівництва дороги можна було завезти будівельні матеріали навіть для того, що побудовано. Не враховуючи навіть те, що і Вовчансь і Ведикий бурлук потрібно було якось сполучити з Харковом після підриву в Старому Салтові.....
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27.05.2024 19:35 Відповісти
Цікаво,а як до отго завозили?
Мабуть по рилі,чи всеж по 2 річній дорозі,яку безперервно ремонтували?!
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28.05.2024 09:02 Відповісти
ЇЇ дійсно почали ремонтувати з 2022р. Тому що на деяких ділянках навіть автубуси тягли гусеничною технікою..... При бажанні можете знайти відео.
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28.05.2024 18:08 Відповісти
На тих відгалуженях нічого не змінилося!
Я писав про асфальт ДО КОРДОНУ,якому не заважають,замість фортифікацій БІЛЯ КОРДОНУ,яким заважають!
Цікаво ЧОМУ ТАК?
Це як з візитами зє до фронту - під час візитів рашисти НЕ СТРІЛЯЮТЬ!
Бережуть свого "Штірліца"!
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28.05.2024 20:09 Відповісти
В тендері, про який зараз говорять, вказано - ремонт на тридцять шостому кілометрі траси. Враховуючи відстань від Харкова до Старого Салтова 35км, мова в тендері якраз про зруйнований міст через Сіверський Донець.......
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29.05.2024 00:39 Відповісти
А як що до тендера переходу на кордоні? Це часом не про нього пишуть?
А як щодо тендерів на ремонт доріг на ОКУПОВАНІЙ території?! Тендери є!
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29.05.2024 10:52 Відповісти
Все зрозуміло - тобто нібито преЗЕдент та вся його так звана "вертикаль" включно Сінєгубова не має до цього ніякого відношення, а то якись вояки плохо захищають Україну. Ну так
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27.05.2024 15:39 Відповісти
Звичайно. Галушкіна на ОТУ теж Порошенко у спадок залишив. Як і Марченка, який не дав кацапам Миколаїв жайняти, майстерно організувавги оборону і наступний контрудар, той же Порошенко таємно від Зєлєнского з армії викинув.
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27.05.2024 16:24 Відповісти
Прорив лютого 2022 вони вже "розслідували"...
Все їхнє "розслідування", це знайти стрілочника, на якого можна скинути власну КОРУПЦІЮ та ЗРАДУ!
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27.05.2024 15:40 Відповісти
Прорив кордону

Прорив кондому...
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27.05.2024 15:41 Відповісти
46 років тому
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27.05.2024 15:51 Відповісти
"Суд відмовив Червінському в скарзі на бездіяльність ДБР"

"Під час війни збагатився на 58 млн: ДБР затримало ексчиновника ЗСУ з продовольчого забезпечення тилу"
- реакція Ніколова - журналіста розслідлувача:
"Чесно, сьогодні маю полегшення. Але не до кінця))) Бо знаю наших правоохоронців. Які спочатку з помпою і камерами проводять обшуки/підозри, а потім справи сиплються в судах. Історія з Лієвим (той що злив півтора мільярди на міни, яких так і не привезли) вчить, що до вироку краще сильно не радувацця.

ДБР в угоду ТОВ «Естейт Сіті» та «Квартал Груп» повідомило про підозру комбригу бригади ТРО Дніпра Водолазькомуhttps://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html#respond

ДБР в угоду комерційним структурам відкриває кримінальні провадження проти тих, хто захищає Україну з 2014 року.

все це можна прочитати про славетне ЄРМАКІВСЬКЕ ДБР на сайті

https://republic.com.ua/article/dbr-v-ugodu-tov-estejt-siti-ta-kvartal-grup-povidomilo-pro-pidozru-kombrigu-brigadi-tro-dnipra-vodolazkomu.html
в пошук наберіть три літери ДБРhttps://republic.com.ua/article/author/redactor
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27.05.2024 15:42 Відповісти
Ну якщо похвилинно, тоді починайте з червня 2019 року.
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27.05.2024 15:50 Відповісти
Чого шукати то? Хто прогундосив, що фортифікації добрі? Прийняв роботу, тепер відповідай. А то як бабло спізжене з укріплення у свою кишеню покладати, то сцанич перший. А як відповідати....так на військових повісять
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27.05.2024 15:53 Відповісти
Зеленский готовится к выборам, поэтому только "Потужно" и никакого негатива! Будут искать стрелочника
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27.05.2024 15:59 Відповісти
Ідіоти ідіотські!
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27.05.2024 16:05 Відповісти
Хто винен? Хто піарився на фортифікаціях? Воно ж, чмо зелене, в фортифікаційних спорудах як баран. І отой кірюша-мародер завжди там, де спіздіти можна у великих масштабах.
Ніяк до цього блазня не дійде, що бути президентом і грати роль президента це велика різниця. Догрався падло!
І населення, яке пішло проти народу України і під час війни обрало керманичем оцю недолугу мстиву істоту. Нажерлися шашликів, тупі істоти?
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27.05.2024 16:05 Відповісти
Почніть шукати з ОПи там коріння всіх проблем України!
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27.05.2024 16:18 Відповісти
Нехай поїдуть на місце злочину, опитають свідків.
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27.05.2024 16:21 Відповісти
Заради цікавості, просто не володію цією інформацією, ДБР вже скільки часу проводить розслідування щодо срімкого прориву кацапні зі сторони АРК Крим після 24.02.2022 р.? Там здається тоді ще посадова особа абрістовіч чи ахрістович заявляла, що Південь України просто цитую: "ПРА...БАЛІ". Хтось може з форумчан володіє інформацією по цій кримінальній справі?
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27.05.2024 16:54 Відповісти
"Попередня кваліфікація - самовільне залишення поля бою".

По ходу, винні все ж таки сержант та 10 рядових, які сиділи на СП без зв'язку та б/к, а на них 3 доби летіли КАБи, а потім пішла колона кацапської бронетехніки.

Генерал Пампушкін - красава, Синєгубов - красава.

ДБР, ВИ ТАМ ВСІ ДЄБІЛИ?
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27.05.2024 17:34 Відповісти
А ішака вже допитували? Це ж основний підозрюваний.
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27.05.2024 21:37 Відповісти
 
 