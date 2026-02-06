Тела четырех оккупантов из уничтоженной вражеской штурмовой группы валяются в перелеске вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Попытки российских захватчиков продвинуться на Запорожском направлении заканчиваются массовой ликвидацией их штурмовых подразделений. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля результатов работы 225-го отдельного штурмового полка.

На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы последствия неудачного вражеского наступления в одном из перелесков на Гуляйпольском направлении.

Последствия для захватчиков:

Потери в живой силе: На кадрах четко видны как минимум четыре тела ликвидированных оккупантов, которые остались гнить среди деревьев после огненного контакта с украинскими защитниками.

Работа "Черного Лебедя": Успешную демилитаризацию штурмовиков РФ провели бойцы 1-го штурмового батальона "Черный Лебедь" 225-го ОШП, которые вовремя обнаружили и остановили движение врага.

Гуляйпольское направление: Ситуация на этом участке фронта остается под контролем, а любые попытки оккупантов накопить силы в лесопосадках оперативно предупреждаются аэроразведкой и артиллерией.

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Уничтожение целых штурмовых групп доказывает высокую эффективность взаимодействия украинской разведки и пехотных подразделений, которые держат оборону на южных рубежах.

"Уничтоженная российская штурмовая группа на Гуляйпольском направлении в объективе БПЛА 1-го штурмового батальона "Черный Лебедь" 225-го ОШП. В перелеске валяются по меньшей мере четыре тела ликвидированных оккупантов. И так будет с каждым", — отмечают в подразделении.

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