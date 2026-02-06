Тіла чотирьох окупантів зі знищеної ворожої штурмової групи валяються у переліску поблизу Гуляйполя. ВIДЕО
Спроби російських загарбників просунутися на Запорізькому напрямку завершуються масовою ліквідацією їхніх штурмових підрозділів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю результатів роботи 225-го окремого штурмового полку.
На відео, знятому з безпілотника, зафіксовано наслідки невдалого ворожого наступу в одному з перелісків на Гуляйпільському напрямку.
Наслідки для загарбників:
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Втрати у живій силі: На кадрах чітко видно щонайменше чотири тіла ліквідованих окупантів, які залишилися гнити серед дерев після вогневого контакту з українськими захисниками.
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Робота "Чорного Лебедя": Успішну демілітаризацію штурмовиків РФ провели бійці 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225-го ОШП, які вчасно виявили та зупинили рух ворога.
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Гуляйпільський напрямок: Ситуація на цій ділянці фронту залишається контрольованою, а будь-які спроби окупантів накопичити сили у лісопосадках оперативно попереджуються аеророзвідкою та артилерією.
Знищення цілих штурмових груп доводить високу ефективність взаємодії української розвідки та піхотних підрозділів, що тримають оборону на південних рубежах.
"Знищена російська штурмова група на Гуляйпільському напрямку в об'єктиві БпЛА 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225-го ОШП. У переліску валяється щонайменше чотири тіла ліквідованих окупантів. І так буде з кожним", — зазначають у підрозділі.
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