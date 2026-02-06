Тіла чотирьох окупантів зі знищеної ворожої штурмової групи валяються у переліску поблизу Гуляйполя. ВIДЕО

Спроби російських загарбників просунутися на Запорізькому напрямку завершуються масовою ліквідацією їхніх штурмових підрозділів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися кадри об'єктивного контролю результатів роботи 225-го окремого штурмового полку.

На відео, знятому з безпілотника, зафіксовано наслідки невдалого ворожого наступу в одному з перелісків на Гуляйпільському напрямку.

Наслідки для загарбників:

Втрати у живій силі: На кадрах чітко видно щонайменше чотири тіла ліквідованих окупантів, які залишилися гнити серед дерев після вогневого контакту з українськими захисниками.

Робота "Чорного Лебедя": Успішну демілітаризацію штурмовиків РФ провели бійці 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225-го ОШП, які вчасно виявили та зупинили рух ворога.

Гуляйпільський напрямок: Ситуація на цій ділянці фронту залишається контрольованою, а будь-які спроби окупантів накопичити сили у лісопосадках оперативно попереджуються аеророзвідкою та артилерією.

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Знищення цілих штурмових груп доводить високу ефективність взаємодії української розвідки та піхотних підрозділів, що тримають оборону на південних рубежах.

"Знищена російська штурмова група на Гуляйпільському напрямку в об'єктиві БпЛА 1-го штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225-го ОШП. У переліску валяється щонайменше чотири тіла ліквідованих окупантів. І так буде з кожним", — зазначають у підрозділі.

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