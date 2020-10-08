УКР
Новини
Новий прем'єр Киргизстану Жапаров просить протестувальників іти по домівках

Призначений прем'єром Киргизстану опозиціонер Жапаров попросив прихильників припинити мітинг біля будівлі уряду і розійтися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу вас, розійдіться", - сказав Жапаров, попросивши прихильників припинити мітинг заради стабільності, щоб не допустити провокацій.

Він повідомив про переговори з лідерами партій, що входять до складу координаційної ради опозиції.

Близько тисячі прихильників Жапарова постійно перебувають біля будинку уряду Киргизстану, не розходяться навіть уночі.

Читайте також: У Киргизстані заявили про зникнення президента і прем'єра, ухвалено рішення закрити кордон

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Киргизстан (149) протест (2445)
+2
А чем вам Майдан не угодил? Хама прогнали, в Европу пошли. А упырей надо было вешать по городам и сёлам, а не на Майдане
показати весь коментар
08.10.2020 18:20 Відповісти
+1
Киргизи! Не розходтесь і доробляйте свою Справу до кінця, до знищення останньої наволочі (бо буде як у нас з Майданом)!
показати весь коментар
08.10.2020 18:05 Відповісти
+1
Какой-то дикий майдан у киргизов.
Разгромили и разграбили кучу магазинов и офисов.
показати весь коментар
08.10.2020 18:19 Відповісти
Киргизи! Не розходтесь і доробляйте свою Справу до кінця, до знищення останньої наволочі (бо буде як у нас з Майданом)!
показати весь коментар
08.10.2020 18:05 Відповісти
А чем вам Майдан не угодил? Хама прогнали, в Европу пошли. А упырей надо было вешать по городам и сёлам, а не на Майдане
показати весь коментар
08.10.2020 18:20 Відповісти
А хїто наволоч? Хто буде визначати? Зеленський наволоч чи ні?
показати весь коментар
08.10.2020 18:27 Відповісти
Таки ,да!
показати весь коментар
08.10.2020 18:46 Відповісти
Действительно !!
показати весь коментар
08.10.2020 19:13 Відповісти
Протесты с 5 октября
Быстро ребята справились 😀😀😀
И с силовиками не целовались , как белоруски .
показати весь коментар
08.10.2020 18:13 Відповісти
Какой-то дикий майдан у киргизов.
Разгромили и разграбили кучу магазинов и офисов.
показати весь коментар
08.10.2020 18:19 Відповісти
Азиатская кровь. Но, всё равно, молодцы!
показати весь коментар
08.10.2020 18:20 Відповісти
По какому поводу радуемся? Киргизы - азиаты. У них кланы не отменялись) Один клан загнобил другой. И Фсё! Это, что майдан?))) Кого выпустили из СИЗО? Правильно Атамбаева! который очень не ровно дышал (условно по азиатски...) к россии! Через 2-3 года следующий клан, подвинет этот. Это вам не Эвропа, где интеллигентные дерьмократы за туманной завесой дерьмократии, творят не хуже азии, но... так красиво))) В Азии все проще. А на цензоре призывающие закидать коктейлями молотова всех, кто не разделяет их мнение, мало, чем отличаются от дикарей. Какой, бл... Запад? Либо чистейшей воды малолетки , играющие в стрелялки , идиоты, по которым психушка , которую прикрыли в Украине, плачет. Ну и не без профпровокаторов, которым выгодна дестабилизация в Украине.)
показати весь коментар
08.10.2020 18:58 Відповісти
 
 