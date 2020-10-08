Новий прем'єр Киргизстану Жапаров просить протестувальників іти по домівках

Призначений прем'єром Киргизстану опозиціонер Жапаров попросив прихильників припинити мітинг біля будівлі уряду і розійтися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу вас, розійдіться", - сказав Жапаров, попросивши прихильників припинити мітинг заради стабільності, щоб не допустити провокацій.

Він повідомив про переговори з лідерами партій, що входять до складу координаційної ради опозиції.

Близько тисячі прихильників Жапарова постійно перебувають біля будинку уряду Киргизстану, не розходяться навіть уночі.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.