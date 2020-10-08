РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9777 посетителей онлайн
Новости
3 114 11

Новый премьер Кыргызстана Жапаров просит протестующих идти по домам

Новый премьер Кыргызстана Жапаров просит протестующих идти по домам

Назначенный премьером Кыргызстана оппозиционер Жапаров попросил сторонников прекратить митинг у дома правительства и разойтись.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прошу вас, разойдитесь", - сказал Жапаров, попросив сторонников прекратить митинг ради стабильности, чтобы не допустить провокаций.

Он сообщил о переговорах с лидерами партий, входящими в координационный совет оппозиции.

Около тысячи сторонников Жапарова постоянно находятся у дома правительства Кыргызстана, не расходятся даже ночью.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Кыргызстане заявили о пропаже президента и премьера, принято решение закрыть границу

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Также на Цензор.НЕТ: Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Автор: 

Кыргызстан (260) протест (5905)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А чем вам Майдан не угодил? Хама прогнали, в Европу пошли. А упырей надо было вешать по городам и сёлам, а не на Майдане
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
+1
Киргизи! Не розходтесь і доробляйте свою Справу до кінця, до знищення останньої наволочі (бо буде як у нас з Майданом)!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:05 Ответить
+1
Какой-то дикий майдан у киргизов.
Разгромили и разграбили кучу магазинов и офисов.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Киргизи! Не розходтесь і доробляйте свою Справу до кінця, до знищення останньої наволочі (бо буде як у нас з Майданом)!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:05 Ответить
А чем вам Майдан не угодил? Хама прогнали, в Европу пошли. А упырей надо было вешать по городам и сёлам, а не на Майдане
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
А хїто наволоч? Хто буде визначати? Зеленський наволоч чи ні?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:27 Ответить
Таки ,да!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:46 Ответить
Действительно !!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:13 Ответить
Протесты с 5 октября
Быстро ребята справились 😀😀😀
И с силовиками не целовались , как белоруски .
показать весь комментарий
08.10.2020 18:13 Ответить
Какой-то дикий майдан у киргизов.
Разгромили и разграбили кучу магазинов и офисов.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:19 Ответить
Азиатская кровь. Но, всё равно, молодцы!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
По какому поводу радуемся? Киргизы - азиаты. У них кланы не отменялись) Один клан загнобил другой. И Фсё! Это, что майдан?))) Кого выпустили из СИЗО? Правильно Атамбаева! который очень не ровно дышал (условно по азиатски...) к россии! Через 2-3 года следующий клан, подвинет этот. Это вам не Эвропа, где интеллигентные дерьмократы за туманной завесой дерьмократии, творят не хуже азии, но... так красиво))) В Азии все проще. А на цензоре призывающие закидать коктейлями молотова всех, кто не разделяет их мнение, мало, чем отличаются от дикарей. Какой, бл... Запад? Либо чистейшей воды малолетки , играющие в стрелялки , идиоты, по которым психушка , которую прикрыли в Украине, плачет. Ну и не без профпровокаторов, которым выгодна дестабилизация в Украине.)
показать весь комментарий
08.10.2020 18:58 Ответить
 
 