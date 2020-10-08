Новый премьер Кыргызстана Жапаров просит протестующих идти по домам

Назначенный премьером Кыргызстана оппозиционер Жапаров попросил сторонников прекратить митинг у дома правительства и разойтись.

"Прошу вас, разойдитесь", - сказал Жапаров, попросив сторонников прекратить митинг ради стабильности, чтобы не допустить провокаций.

Он сообщил о переговорах с лидерами партий, входящими в координационный совет оппозиции.

Около тысячи сторонников Жапарова постоянно находятся у дома правительства Кыргызстана, не расходятся даже ночью.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.