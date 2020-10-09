УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9839 відвідувачів онлайн
Новини
4 791 17

Президент Киргизстану Жеенбеков заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизстану Жеенбеков заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як тільки країна стане на шлях законності, готовий піти з посади президента Киргизстану", - сказав Жеенбеков у заяві, поширеній його пресслужбою в п'ятницю.

За його словами, політична ситуація в країні досягла критичної точки.

"Для врегулювання ситуації, що склалася, ми маємо зробити певні кроки. Анульовано результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення із цього приводу ухвалить ЦВК. Ці заходи знизять нинішнє політичне напруження", - зазначив Жеенбеков.

Жеенбеков вважає, що необхідно також відправити у відставку прем'єр-міністра та членів уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий прем'єр Киргизстану Жапаров просить протестувальників іти по домівках

"Щоб легітимізувати призначення нового прем'єр-міністра та членів уряду, потрібні постанова парламенту та указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю на постанови парламенту", - наголосив глава держави.

Він повідомив, що для виконання парламентарями своїх обов'язків правоохоронні органи мають гарантувати безпеку депутатів законодавчих зборів.

"Дорогі співвітчизники, як раніше говорив, я маю намір легітимізувати кадрові зміни, що відбуваються. Для мене жодна посада не стоїть вище за цілісність держави, єдність народу та спокій суспільства. Нам треба якнайшвидше повернути нинішню ситуацію в правове русло. Після того, як буде затверджено легітимних керівників органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності, готовий піти з посади президента Киргизстану", - заявив Жеенбеков.

Киргизький президент закликає всі політичні сили зберегти мир і спокій у країні, не ділити народ і не вносити розкол у суспільстві.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Автор: 

вибори (6751) Киргизстан (149) протест (2446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
белорусы---ауууу-вот как все делать нужно. А не хороводы водить и цветами мусоров забрасывать.
показати весь коментар
09.10.2020 08:58 Відповісти
+7
Киргизы вызывают у меня глубочайшее уважение. Мудрее беларусов оказались. Дай им, Бог, достигнуть намеченной цели с минимальными потерями!
показати весь коментар
09.10.2020 09:20 Відповісти
+3
Про "мудрее" говорить преждевременно.
Освобожденные сидельцы - Атамбаев(друг путена), Жапаров(человек Бакиева)
Пока похоже на очередной передел страны кланами.
Но может вам нравятся вскрытые банкоматы и отжатые рудники - вы это в пример ставите?
показати весь коментар
09.10.2020 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это шустрые ребята узбеки.
показати весь коментар
09.10.2020 08:28 Відповісти
Тьфу, блин, киргизы.
показати весь коментар
09.10.2020 08:29 Відповісти
да какая разница
показати весь коментар
09.10.2020 08:34 Відповісти
альо. кыргызы не узбеки.
показати весь коментар
09.10.2020 10:42 Відповісти
Ну, тоді вже кыргызы. )))
А як правильно українською, - Полторак, чи Півторак?
показати весь коментар
09.10.2020 08:35 Відповісти
Підлога Торак
показати весь коментар
09.10.2020 08:39 Відповісти
3,14вторак
показати весь коментар
09.10.2020 08:41 Відповісти
С утра вроде не собирался, видимо, позвонили "добрые люди" и сказали, что они с ним сделают, если сам не уйдет!
В Азии есть свои плюсы, там не ходят месяцами на беззубые и безхребетные демонстрации /и не ждут когда узурпаторы "осознают" весь гнев и ненависть народа/, а сразу честно показывают свои намерения и угрозы!
показати весь коментар
09.10.2020 08:57 Відповісти
белорусы---ауууу-вот как все делать нужно. А не хороводы водить и цветами мусоров забрасывать.
показати весь коментар
09.10.2020 08:58 Відповісти
Территориальная близость и экономическая зависимость от роSSии , как сургучная печать, лежит на Беларуси! Сломать тяжело, цветочки слабые помощники, но инстинкт самосохранения подскажет выход.
показати весь коментар
09.10.2020 09:24 Відповісти
Киргизы вызывают у меня глубочайшее уважение. Мудрее беларусов оказались. Дай им, Бог, достигнуть намеченной цели с минимальными потерями!
показати весь коментар
09.10.2020 09:20 Відповісти
Про "мудрее" говорить преждевременно.
Освобожденные сидельцы - Атамбаев(друг путена), Жапаров(человек Бакиева)
Пока похоже на очередной передел страны кланами.
Но может вам нравятся вскрытые банкоматы и отжатые рудники - вы это в пример ставите?
показати весь коментар
09.10.2020 10:00 Відповісти
Киргизы после кацапов на втором месте народ на постсоветском пространстве а возможно в мире, который ненавидит украинцев. Так что не нужно их особо боготворить
показати весь коментар
09.10.2020 10:53 Відповісти
Вот вот..
А мы Украинцы с Моникой сюсюкаемся...
Нужно клоуна выносить вперёд ногами...
показати весь коментар
09.10.2020 09:25 Відповісти
О ПетуШарии.
Шарий в официальных интервью лично признался, что он наркоман (по нему очень заметно) и вор. Типа бывший вор и бывший наркоман. Но бывших воров не бывает, а наркотов тем более. Ну и то, что Шарий педофил - это вообще не вызывает никаких сомнений ни у кого. Одно то, что он скрывается от правосудия именно в Голландии, где педофилия преступлением не считается, уже говорит многое. В США его бы уже закрыли лет на 30.

Президент Киргизстану Жеенбеков заявив про готовність піти у відставку - Цензор.НЕТ 149
показати весь коментар
09.10.2020 09:46 Відповісти
Чотири дні протестів і результати парламентських виборів скасовано, а президент готовий піти у відставку.

Білоруси вчіться!!!
показати весь коментар
09.10.2020 12:08 Відповісти
 
 