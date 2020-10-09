Президент Киргизстану Жеенбеков заявив про готовність піти у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що готовий піти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як тільки країна стане на шлях законності, готовий піти з посади президента Киргизстану", - сказав Жеенбеков у заяві, поширеній його пресслужбою в п'ятницю.

За його словами, політична ситуація в країні досягла критичної точки.

"Для врегулювання ситуації, що склалася, ми маємо зробити певні кроки. Анульовано результати виборів до парламенту. Тепер мають бути призначені нові парламентські вибори. Рішення із цього приводу ухвалить ЦВК. Ці заходи знизять нинішнє політичне напруження", - зазначив Жеенбеков.

Жеенбеков вважає, що необхідно також відправити у відставку прем'єр-міністра та членів уряду, які працювали до кризи, що створить законні підстави для нових призначень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий прем'єр Киргизстану Жапаров просить протестувальників іти по домівках

"Щоб легітимізувати призначення нового прем'єр-міністра та членів уряду, потрібні постанова парламенту та указ президента. Я готовий підписати відповідні укази, чекаю на постанови парламенту", - наголосив глава держави.

Він повідомив, що для виконання парламентарями своїх обов'язків правоохоронні органи мають гарантувати безпеку депутатів законодавчих зборів.

"Дорогі співвітчизники, як раніше говорив, я маю намір легітимізувати кадрові зміни, що відбуваються. Для мене жодна посада не стоїть вище за цілісність держави, єдність народу та спокій суспільства. Нам треба якнайшвидше повернути нинішню ситуацію в правове русло. Після того, як буде затверджено легітимних керівників органів виконавчої влади і країна стане на шлях законності, готовий піти з посади президента Киргизстану", - заявив Жеенбеков.

Киргизький президент закликає всі політичні сили зберегти мир і спокій у країні, не ділити народ і не вносити розкол у суспільстві.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.