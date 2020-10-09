Президент Кыргызстана Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку.
об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - сказал Жээнбеков в заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу.
По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки.
"Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - отметил Жээнбеков.
Жээнбеков считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.
"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента" - подчеркнул он.
Жээнбеков сообщил, что для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов законодательного собрания.
"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - заявил Жээнбеков.
Президент Кыргызстана призывает все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.
Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.
Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.
Во время протестов пострадали более тысячи человек.
Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.
Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.
Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.
