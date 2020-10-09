РУС
4 791 17

Президент Кыргызстана Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Как только страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - сказал Жээнбеков в заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки.

"Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги. Аннулированы результаты выборов в парламент. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - отметил Жээнбеков.

Жээнбеков считает, что необходимо также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление парламента и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента" - подчеркнул он.

Жээнбеков сообщил, что для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов законодательного собрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый премьер Кыргызстана Жапаров просит протестующих идти по домам

"Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества. Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана", - заявил Жээнбеков.

Президент Кыргызстана призывает все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Также на Цензор.НЕТ: Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

выборы (24790) Кыргызстан (260) протест (5906)
Топ комментарии
+11
белорусы---ауууу-вот как все делать нужно. А не хороводы водить и цветами мусоров забрасывать.
09.10.2020 08:58 Ответить
+7
Киргизы вызывают у меня глубочайшее уважение. Мудрее беларусов оказались. Дай им, Бог, достигнуть намеченной цели с минимальными потерями!
09.10.2020 09:20 Ответить
+3
Про "мудрее" говорить преждевременно.
Освобожденные сидельцы - Атамбаев(друг путена), Жапаров(человек Бакиева)
Пока похоже на очередной передел страны кланами.
Но может вам нравятся вскрытые банкоматы и отжатые рудники - вы это в пример ставите?
09.10.2020 10:00 Ответить
Вот это шустрые ребята узбеки.
09.10.2020 08:28 Ответить
Тьфу, блин, киргизы.
09.10.2020 08:29 Ответить
да какая разница
09.10.2020 08:34 Ответить
альо. кыргызы не узбеки.
09.10.2020 10:42 Ответить
Ну, тоді вже кыргызы. )))
А як правильно українською, - Полторак, чи Півторак?
09.10.2020 08:35 Ответить
Підлога Торак
09.10.2020 08:39 Ответить
3,14вторак
09.10.2020 08:41 Ответить
С утра вроде не собирался, видимо, позвонили "добрые люди" и сказали, что они с ним сделают, если сам не уйдет!
В Азии есть свои плюсы, там не ходят месяцами на беззубые и безхребетные демонстрации /и не ждут когда узурпаторы "осознают" весь гнев и ненависть народа/, а сразу честно показывают свои намерения и угрозы!
09.10.2020 08:57 Ответить
белорусы---ауууу-вот как все делать нужно. А не хороводы водить и цветами мусоров забрасывать.
Территориальная близость и экономическая зависимость от роSSии , как сургучная печать, лежит на Беларуси! Сломать тяжело, цветочки слабые помощники, но инстинкт самосохранения подскажет выход.
09.10.2020 09:24 Ответить
Киргизы вызывают у меня глубочайшее уважение. Мудрее беларусов оказались. Дай им, Бог, достигнуть намеченной цели с минимальными потерями!
Про "мудрее" говорить преждевременно.
Освобожденные сидельцы - Атамбаев(друг путена), Жапаров(человек Бакиева)
Пока похоже на очередной передел страны кланами.
Но может вам нравятся вскрытые банкоматы и отжатые рудники - вы это в пример ставите?
Киргизы после кацапов на втором месте народ на постсоветском пространстве а возможно в мире, который ненавидит украинцев. Так что не нужно их особо боготворить
09.10.2020 10:53 Ответить
Вот вот..
А мы Украинцы с Моникой сюсюкаемся...
Нужно клоуна выносить вперёд ногами...
09.10.2020 09:25 Ответить
Чотири дні протестів і результати парламентських виборів скасовано, а президент готовий піти у відставку.

Білоруси вчіться!!!
09.10.2020 12:08 Ответить
 
 