Президент Киргизстану Жеенбеков відправив прем'єра і уряд у відставку

Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав Указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Крім того, у відставку відправлено весь уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави Киргизької Республіки.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав Указ, відповідно до якого згідно зі статтею 65, частинами 1, 2, 3 статті 87 Конституції Киргизької Республіки, пунктом 4 частини 1 статті 13, пунктом 1 частини 3 і частиною 4 статті 23 конституційного Закону Киргизької Республіки "Про Уряд Киргизької Республіки" прийнята відставка Прем'єр-міністра Киргизької Республіки Кубатбека Боронова. Уряд Киргизької Республіки також вважається таким, що пішов у відставку", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Указу особами, які обіймали посади Прем'єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів, членів Уряду, буде продовжено виконання обов'язків членів Уряду Киргизької Республіки згідно з раніше займаним посадам до формування нового складу Уряду Киргизької Республіки.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.