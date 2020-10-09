Президент Кыргызстана Жээнбеков отправил премьера и правительство в отставку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова. Кроме того, в отставку отправлено все правительство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызской Республики.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка Премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку", - говорится в сообщении.

В соответствии с Указом лицами, занимавшими должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.

Читайте: Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Также читайте: Президент Кыргызстана Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.