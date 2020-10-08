Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь
Фактически отстраненный во время массовых протестов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не собирается покидать свой пост.
Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - заявила Стамалиева.
Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.
"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступило. Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала Стамалиева.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новый премьер Кыргызстана Жапаров просит протестующих идти по домам
Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.
Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.
Во время протестов пострадали более тысячи человек.
Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.
Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.
Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.
Также на Цензор.НЕТ: Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.
В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самая нелепая ошибка, Мишка, шо ты тратишь деньги на ******...
18:30 08 Октябрь 2020 "Генсек: ОДКБ считает, что Азербайджан не нанесёт удар по Армении, в Баку не имеют территориальных претензий к Еревану. Есть два пороговых рубежа. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из наших государств-членов ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ. Второй такой случай - агрессия, военное нападение. В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная», - сказал С.Зась в ответ на вопрос «в каких случаях ОДКБ может вмешаться в конфликт в контексте происходящего в Нагорном Карабахе». " https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Gensek:-ODKB-schitaet-chto-Azerbajdzhan-ne-nanesyot-udar-po-Armenii-v-Baku-ne-imeyut-territorialnyh-pretenzij-k-Erevanu-425574
МИД Армении аннулировал аккредитацию российского журналиста Ильи Азара.
Как сообщает https://apa.az/ru АПА , об этом Илья Азар сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что причиной стал его репортаж «Война у южных ворот», подготовленный из Шуши и Лачина и опубликованный в «Новой газете».
И. Азар отметил, что репортаж «задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам».
Журналист напомнил, что с 2011 года он объявлен в Азербайджане персоной нон-грата, и сказал, что аннулирование аккредитации в Армении - препятствие свободе слова.
С репортажем можно ознакомиться по ссылке:
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-yuzhnyh-vorot. "
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/MID-Armenii-annuliroval-akkreditaciyu-rossijskogo-zhurnalista-podgotovivshego-reportazh-iz-Shushi-i-Lachina-425549
Не той вже +уйло, не все вже вирішує, скоро всі його фальшиві прикормлені сателіти відвернуться. Так як народно-освободительние движения і баракі колишнього соцлагеря - переобулися на ходу з совіцких кирзачів у зручні мякі та теплі капіталістичні штиблети.
глядя на киргизов начинаешь понимать,
что беларусы не имеют права подшучивать над медлительностью эстонцев.