Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь

Фактически отстраненный во время массовых протестов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не собирается покидать свой пост.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - заявила Стамалиева.

Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке.

"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступило. Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала Стамалиева.

Напомним, протесты начались в Бишкеке в понедельник, 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Вначале силовики разогнали протестующих, но те перегруппировались и сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Местонахождение действующего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас неизвестно.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

