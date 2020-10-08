Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретар
Фактично відсторонений під час масових протестів президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається залишати свій пост.
Про це заявила прессекретарка голови держави Толгонай Стамалієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть", - заявила Стамалієва.
Прессекретарка також повідомила що на підпис президентові не надходила заява прем'єр-міністра Киргизстану Кубатбека Боронова про відставку.
"Офіційно заява Боронова на підпис президента не надійшла. Так, пишуть у ЗМІ, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента заява не надходила", - сказала Стамалієва.
Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.
Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію. Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.
Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.
Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.
Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.
Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.
У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.
