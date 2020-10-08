УКР
Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретар

Фактично відсторонений під час масових протестів президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається залишати свій пост.

Про це заявила прессекретарка голови держави Толгонай Стамалієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть", - заявила Стамалієва.

Прессекретарка також повідомила що на підпис президентові не надходила заява прем'єр-міністра Киргизстану Кубатбека Боронова про відставку.

Читайте також: Новий прем'єр Киргизстану Жапаров просить протестувальників іти по домівках

"Офіційно заява Боронова на підпис президента не надійшла. Так, пишуть у ЗМІ, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента заява не надходила", - сказала Стамалієва.

Читайте також: У Киргизстані заявили про зникнення президента і прем'єра, ухвалено рішення закрити кордон

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію. Вибори були визнані недійсними, замість них має відбутися нове голосування.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

+8
Він з Ростова керувати буде !!))
показати весь коментар
08.10.2020 19:59 Відповісти
+6
***
глядя на киргизов начинаешь понимать,
что беларусы не имеют права подшучивать над медлительностью эстонцев.
показати весь коментар
08.10.2020 21:03 Відповісти
+5
Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 8332
показати весь коментар
08.10.2020 20:08 Відповісти
Він з Ростова керувати буде !!))
показати весь коментар
08.10.2020 19:59 Відповісти
Не факт, що він, а не "пАпЄрЄднІк".
показати весь коментар
08.10.2020 20:06 Відповісти
Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 5476
показати весь коментар
08.10.2020 20:35 Відповісти
Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка -- полная валюты и рублей?
Самая нелепая ошибка, Мишка, шо ты тратишь деньги на ******...
показати весь коментар
08.10.2020 20:02 Відповісти
На хитру армянску сраку вже найшовся перший х.й з гвинтом лівої різьби.
Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 57318:30Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 573 08 Октябрь 2020 "Генсек: ОДКБ считает, что Азербайджан не нанесёт удар по Армении, в Баку не имеют территориальных претензий к Еревану. Есть два пороговых рубежа. Первое - это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого из наших государств-членов ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ. Второй такой случай - агрессия, военное нападение. В этом случае это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная», - сказал С.Зась в ответ на вопрос «в каких случаях ОДКБ может вмешаться в конфликт в контексте происходящего в Нагорном Карабахе». " https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Gensek:-ODKB-schitaet-chto-Azerbajdzhan-ne-nanesyot-udar-po-Armenii-v-Baku-ne-imeyut-territorialnyh-pretenzij-k-Erevanu-425574
показати весь коментар
08.10.2020 20:04 Відповісти
Ви трактуєте текст Генсека ОДБК з точністю до навпаки. Цей текст означає не "гвинт лівої різьби", тобто втручання членів ОДБК у війну, а навпаки, невтручання членів ОДБК у війну між НК і Азербайджаном. Мої співчуття також тим "аналітикам", хто поставив лайк.
показати весь коментар
08.10.2020 20:29 Відповісти
Ти тупий , чи лише прикидаєшься !
показати весь коментар
08.10.2020 20:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/172251 Шанов -ний чи -на. Іронія про "гвинт лівої різьби" полягає в тому що пр.міністр Вірменії п.Н.Пашинян залякував Азербайжан і дуже сподівався на допомогу ОДБК, а тут йому різко відмовили в кремлі (на всіх рівнях) та самі члени ОДБК, організації яку вірмени хотіли хитрим способом втягнути в конфлікт.
показати весь коментар
08.10.2020 20:35 Відповісти
Шановний адвокате! Наведу Вам приклад.Уявіть, що Ви йдете по вулиці, а назустріч йде Ваш товариш з незнайомцем поряд. Незнайомець наносить Вам удар. Так хто Вам реально "вставив гвинт" - незнайомець чи Ваш товариш, який відмовив Вам у допомозі? Ваш вислів про гвинт двузначний, тому не дивуйтеся, що хтось може трактувати його інакше. Наразі реально гвинт НК вставляє Азербайджан, а не країни ОДБК, які відмовляють Арменіїї у допомозі і які ніколи і на обіцяли допомагати НК. І взагалі, не користуйтеся мітинговою риторикою "гвинти, вставляти" та іншими непродуманими фразами.
показати весь коментар
08.10.2020 21:45 Відповісти
Бардак. Как говорится, что наступать бежать, что отступать бежать...)))
показати весь коментар
08.10.2020 20:05 Відповісти
"Что ..бать подтягивать , что .баних оттягивать , всё равно тяжело " !!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:07 Відповісти
Та да, что водка, что пулемёт лишь бы с ног валила)))
показати весь коментар
08.10.2020 20:12 Відповісти
Тут ведь как. Можно же и остаться, но частично. Голова в Бишкеке, а ноги в Оши.
показати весь коментар
08.10.2020 20:06 Відповісти
А дупа , дупа де ??))
показати весь коментар
08.10.2020 20:09 Відповісти
На кукане.
показати весь коментар
08.10.2020 22:07 Відповісти
а я сегодня у него спрашивал, как будет по кыргызски .. я все еще легитимный.
показати весь коментар
08.10.2020 20:08 Відповісти
Президент Кыргызстана Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 8332
показати весь коментар
08.10.2020 20:08 Відповісти
Бацька сооронбай!) Ну-ну!)
показати весь коментар
08.10.2020 20:08 Відповісти
Вова, наматывай на ус... Учись, салабон, - скоро пригодиться...
показати весь коментар
08.10.2020 20:09 Відповісти
Будуй хатинку-м. Ростов, вул.Легитимних !!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:11 Відповісти
вул.Легитимних 17/30 .
показати весь коментар
08.10.2020 20:19 Відповісти
Ано уже на бычачем халме присмотрел, нах мардовская раштува.
показати весь коментар
08.10.2020 22:09 Відповісти
А чему учиться, я извиняюсь?
показати весь коментар
08.10.2020 20:13 Відповісти
1 приём Чипполинно-убегать и прятаться !!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:23 Відповісти
стираться ластиком
показати весь коментар
08.10.2020 20:23 Відповісти
Т.е. нечему.
показати весь коментар
08.10.2020 20:30 Відповісти
Вчасно втікти та вдало сховатись , це теж наука !!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:37 Відповісти
Так. Та цей не втік.
показати весь коментар
08.10.2020 20:39 Відповісти
Можливо,але добре заховався , замаскувався !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 20:41 Відповісти
Киргиз? Та начхати на нього?
показати весь коментар
08.10.2020 20:45 Відповісти
Кроме Ельцина добровольно- принудительно ( под давлением ОПГ «озеро») ещё ни один ,не уходил ,всех «уходили»
показати весь коментар
08.10.2020 20:13 Відповісти
Кравчук !!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:24 Відповісти
еще немного , еще капулечку- НО ПОРУКОВОДИТЬ, ***** , приростают яйцами к трону
показати весь коментар
08.10.2020 20:24 Відповісти
Для адептів "праваславной_армении и армянкава_радио", їж-те "МИД Армении аннулировал аккредитацию российского журналиста, подготовившего репортаж из Шуши и Лачина.
МИД Армении аннулировал аккредитацию российского журналиста Ильи Азара.
Как сообщает https://apa.az/ru АПА , об этом Илья Азар сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что причиной стал его репортаж «Война у южных ворот», подготовленный из Шуши и Лачина и опубликованный в «Новой газете».
И. Азар отметил, что репортаж «задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам».
Журналист напомнил, что с 2011 года он объявлен в Азербайджане персоной нон-грата, и сказал, что аннулирование аккредитации в Армении - препятствие свободе слова.
С репортажем можно ознакомиться по ссылке:
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-yuzhnyh-vorot. "
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/MID-Armenii-annuliroval-akkreditaciyu-rossijskogo-zhurnalista-podgotovivshego-reportazh-iz-Shushi-i-Lachina-425549
показати весь коментар
08.10.2020 20:26 Відповісти
В пані когнітивний дисонанс !!!))
показати весь коментар
08.10.2020 20:40 Відповісти
Ну що за ідіоти ! Ще тільки ЗЄля і Пашинян залишились останні вєруни у всемогутнього *****.
Не той вже +уйло, не все вже вирішує, скоро всі його фальшиві прикормлені сателіти відвернуться. Так як народно-освободительние движения і баракі колишнього соцлагеря - переобулися на ходу з совіцких кирзачів у зручні мякі та теплі капіталістичні штиблети.
Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 482
показати весь коментар
08.10.2020 20:52 Відповісти
Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 3056
показати весь коментар
08.10.2020 20:46 Відповісти
Это он 6 лет назад так выглядел. Сейчас по-другому.
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова об отставке. Источник: https://censor.net/ru/n3223834. Да как же оно поступит, если през прячется в Ростове?
показати весь коментар
08.10.2020 21:00 Відповісти
***
глядя на киргизов начинаешь понимать,
что беларусы не имеют права подшучивать над медлительностью эстонцев.
показати весь коментар
08.10.2020 21:03 Відповісти
та ладно!
показати весь коментар
08.10.2020 21:16 Відповісти
Горячий киргизский панда.
показати весь коментар
08.10.2020 21:08 Відповісти
В Кигизии полиция на высоте не убила ни одного человека, хотя толпа все банкоматы разграбила. В Украине банда уже бы человек 500 расстреляла бы.
показати весь коментар
08.10.2020 21:21 Відповісти
 
 