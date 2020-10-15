Росія призупиняє фінансову допомогу Киргизстану, - Пєсков

У Кремлі заявили про припинення фінансової допомоги Киргизстану, поки там не налагодиться політична ситуація.

Про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Там зараз немає уряду як такого, і ми бачимо кризовий момент в республіці, тому, звичайно, до того як запрацюють усі відомства, всі організації, певна пауза має сенс", - сказав Пєсков.

Коментуючи відставку президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, він сказав, що не може оцінити те, що відбувається.

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"Неможливо давати оцінку, ґрунтуючись на якихось емоційних умовах. Зараз важливі будь-які дії, які допоможуть стабілізації обстановки в республіці і виведенню того, що відбувається, в конституційне русло", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія продовжує контакти з Киргизстаном.

"Контакти здійснюються. Працює і наше посольство, і Міністерство закордонних справ. Контакти здійснювалися і будуть здійснюватися. Природно, що це дуже близький наш партнер", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

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Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.