УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8112 відвідувачів онлайн
Новини
6 417 16

Росія призупиняє фінансову допомогу Киргизстану, - Пєсков

Росія призупиняє фінансову допомогу Киргизстану, - Пєсков

У Кремлі заявили про припинення фінансової допомоги Киргизстану, поки там не налагодиться політична ситуація.

Про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Там зараз немає уряду як такого, і ми бачимо кризовий момент в республіці, тому, звичайно, до того як запрацюють усі відомства, всі організації, певна пауза має сенс", - сказав Пєсков.

Коментуючи відставку президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, він сказав, що не може оцінити те, що відбувається.

Читайте також: Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян

"Неможливо давати оцінку, ґрунтуючись на якихось емоційних умовах. Зараз важливі будь-які дії, які допоможуть стабілізації обстановки в республіці і виведенню того, що відбувається, в конституційне русло", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія продовжує контакти з Киргизстаном.

"Контакти здійснюються. Працює і наше посольство, і Міністерство закордонних справ. Контакти здійснювалися і будуть здійснюватися. Природно, що це дуже близький наш партнер", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, протести почалися в Бішкеку в понеділок, 5 жовтня. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Спочатку силовики розігнали протестувальників, але ті перегрупувалися і зуміли захопити спочатку Білий дім, де розташований парламент і адміністрація президента, а потім будівлю Держкомітету Нацбезпеки.

Вони звільнили з-під варти колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який відбуває покарання за корупцію.

Під час протестів постраждала понад тисяча осіб.

Парламент Киргизстану розпочав процедуру імпічменту президента Жеенбекова.

Місце перебування чинного президента Сооронбая Жеенбекова і колишнього прем'єр-міністра Кубатбека Боронова зараз невідоме.

Через загрозу мародерства в Киргизстані відключили всі банкомати і дістали з них готівку. У різних містах невідомі захоплюють рудники, на яких видобувають золото.

Також читайте: Протести в Киргизстані: у банкоматах немає грошей, захоплено золоті копальні

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану.

У Киргизстані це вже третя революція за останні 10 років. У 2005 році учасники протесту скинули президента Аскара Акаєва, а в 2010 - Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце. Акаєв тепер живе в Росії, Бакієв - у Білорусі.

Автор: 

Киргизстан (145) Пєсков Дмитро (1608) росія (64923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
кончаются друзья, заканчиваются деньги, закат империи...
показати весь коментар
15.10.2020 15:59
+10
Повезло Кыргызам, чем дальше от ********** тем лучше.
показати весь коментар
15.10.2020 16:04
+6
Киргизи,паліть кацапську амбасаду!
показати весь коментар
15.10.2020 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось пох...
показати весь коментар
15.10.2020 15:55 Відповісти
Киргизи,паліть кацапську амбасаду!
показати весь коментар
15.10.2020 15:56 Відповісти
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков - Цензор.НЕТ 6153
показати весь коментар
15.10.2020 15:56 Відповісти
Бабки скінчилися. Що ж буває.
показати весь коментар
15.10.2020 15:57 Відповісти
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков - Цензор.НЕТ 4299
показати весь коментар
15.10.2020 15:57 Відповісти
РАБссия навеки осталась в 1945 году и никогда из него не вылезет..... помогальщики блин....
показати весь коментар
15.10.2020 15:58 Відповісти
главное дружественные страны))) а расеяне и на дырку в огороде походют ещё 200 лет)) нефтяная держава однако
показати весь коментар
15.10.2020 15:58 Відповісти
кончаются друзья, заканчиваются деньги, закат империи...
показати весь коментар
15.10.2020 15:59 Відповісти
Добре хоч Росія не пішла війною на Киргизстан, а то ми українці знаємо, як "брати" допомагають у кризові моменти.
показати весь коментар
15.10.2020 16:02 Відповісти
ще не вечір
показати весь коментар
15.10.2020 17:32 Відповісти
Повезло Кыргызам, чем дальше от ********** тем лучше.
показати весь коментар
15.10.2020 16:04 Відповісти
В 1989 году решили с Батей поехать в чЛенинград посмотреть тяжкие последствия блокады.И правда ли что на Питер было сброшено 250 000 тонн фугасных и других бомб.Ну в Сралинграде было видно город в руинах после всего 2 налетов Люфтваффе.Ездили по Питеру неделю...,туфта это а не блокада...Батя каже...ни следов ,ни разрушений....Мифологизмы закончились...
показати весь коментар
15.10.2020 16:09 Відповісти
ТАМ був, як і в Україні штучний Голодомор. "На десятий день Лютневої революції у Петрограді тамтешній осередок Товариства Українських Поступовців опублікував у газеті «День» заяву з вимогою надання Україні територіальної автономії."
показати весь коментар
15.10.2020 16:17 Відповісти
обидели обнулённого и его меньшого ***** своими высказываниями о стрельбе по своему народу ))
показати весь коментар
15.10.2020 16:21 Відповісти
чергову кремлівську шльондру викинули до смітнику і мишебраття засмутились
показати весь коментар
15.10.2020 17:31 Відповісти
россия теряет контроль на Киргизлендом.. поэтому
показати весь коментар
15.10.2020 18:00 Відповісти
 
 