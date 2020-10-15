Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков

В Кремле заявили о приостановке финансовой помощи Кыргызстану, пока там не наладится политическая ситуация.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл", - сказал Песков.

Комментируя отставку президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, он сказал, что не может оценить происходящее.

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"Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия продолжает контакты с Кыргызстаном.

"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и Министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков.

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Напомним, протесты начались в Бишкеке 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Протестующие сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

10 сентября в Бишкеке ввели комендантский час и запретили митинги. В этот же день был задержан освобожденный протестующими экс-президент Атамбаев.

15 октября президент Жээнбеков заявил, что уходит в отставку.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.