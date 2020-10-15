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Новости
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Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков

Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков

В Кремле заявили о приостановке финансовой помощи Кыргызстану, пока там не наладится политическая ситуация.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл", - сказал Песков.

Комментируя отставку президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, он сказал, что не может оценить происходящее.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Кыргызстана Жээнбеков уходит в отставку: Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан

"Невозможно давать оценку, основываясь на каких-то эмоциональных критериях. Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия продолжает контакты с Кыргызстаном.

"Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и Министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнер", - сказал Песков.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-президент Кыргызстана Атамбаев задержан

Напомним, протесты начались в Бишкеке 5 октября. Люди вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов. Протестующие сумели захватить вначале Белый дом, где расположен парламент и администрация президента, а после здание Госкомитета Нацбезопасности.

Они освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, отбывающего наказание за коррупцию. Выборы были признаны недействительными, вместо них должно состояться новое голосование.

Во время протестов пострадали более тысячи человек.

Парламент Кыргызстана начал процедуру импичмента президента Жээнбекова.

Из-за угрозы мародерства в Кыргызстане отключили все банкоматы и достали из них наличные. В разных городах неизвестные захватывают рудники, на которых добывают золото.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Кыргызстан.

10 сентября в Бишкеке ввели комендантский час и запретили митинги. В этот же день был задержан освобожденный протестующими экс-президент Атамбаев.

15 октября президент Жээнбеков заявил, что уходит в отставку.

В Кыргызстане это уже третья революция за последние 10 лет. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, а в 2010 - пришедшего на его места Курманбека Бакиева. Акаев теперь живет в России, Бакиев - в Беларуси.

Автор: 

Кыргызстан (260) Песков Дмитрий (1856) россия (95361)


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Топ комментарии
+12
кончаются друзья, заканчиваются деньги, закат империи...
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15.10.2020 15:59
+10
Повезло Кыргызам, чем дальше от ********** тем лучше.
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15.10.2020 16:04
+6
Киргизи,паліть кацапську амбасаду!
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15.10.2020 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Якось пох...
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15.10.2020 15:55 Ответить
Киргизи,паліть кацапську амбасаду!
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15.10.2020 15:56 Ответить
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков - Цензор.НЕТ 6153
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15.10.2020 15:56 Ответить
Бабки скінчилися. Що ж буває.
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15.10.2020 15:57 Ответить
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану, - Песков - Цензор.НЕТ 4299
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15.10.2020 15:57 Ответить
РАБссия навеки осталась в 1945 году и никогда из него не вылезет..... помогальщики блин....
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15.10.2020 15:58 Ответить
главное дружественные страны))) а расеяне и на дырку в огороде походют ещё 200 лет)) нефтяная держава однако
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15.10.2020 15:58 Ответить
кончаются друзья, заканчиваются деньги, закат империи...
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15.10.2020 15:59 Ответить
Добре хоч Росія не пішла війною на Киргизстан, а то ми українці знаємо, як "брати" допомагають у кризові моменти.
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15.10.2020 16:02 Ответить
ще не вечір
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15.10.2020 17:32 Ответить
Повезло Кыргызам, чем дальше от ********** тем лучше.
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15.10.2020 16:04 Ответить
В 1989 году решили с Батей поехать в чЛенинград посмотреть тяжкие последствия блокады.И правда ли что на Питер было сброшено 250 000 тонн фугасных и других бомб.Ну в Сралинграде было видно город в руинах после всего 2 налетов Люфтваффе.Ездили по Питеру неделю...,туфта это а не блокада...Батя каже...ни следов ,ни разрушений....Мифологизмы закончились...
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15.10.2020 16:09 Ответить
ТАМ був, як і в Україні штучний Голодомор. "На десятий день Лютневої революції у Петрограді тамтешній осередок Товариства Українських Поступовців опублікував у газеті «День» заяву з вимогою надання Україні територіальної автономії."
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15.10.2020 16:17 Ответить
обидели обнулённого и его меньшого ***** своими высказываниями о стрельбе по своему народу ))
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15.10.2020 16:21 Ответить
чергову кремлівську шльондру викинули до смітнику і мишебраття засмутились
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15.10.2020 17:31 Ответить
россия теряет контроль на Киргизлендом.. поэтому
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15.10.2020 18:00 Ответить
 
 