Скорочення кількості нардепів дозволить зробити Раду більш професійною, - ОП

Президент Зеленський запропонував народові сказати своє слово і остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, коментуючи третє "питання Зеленського" на загальнонаціональному опитуванні, що стосується зменшення кількості нардепів у парламенті.

Зазначається, що глава держави в серпні 2019 року ініціював законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300.

"Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів "за". Це неможливо реалізувати силами виключно фракції партії "Слуга Народу", яка підтримує курс Володимира Зеленського. Саме тому Президент запропонував народу сказати своє слово та остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді. Кількість точно не дорівнює якості", - йдеться в повідомленні.

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Третє питання в загальнонаціональному опитуванні 25 жовтня 2020 буде таким: "Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?"

"Якщо люди скажуть "так", ні один політик - скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу - не зможе заперечити волі народу", - додали в ОП.

В Офісі Президента зазначили, що в результаті проведеної реформи децентралізації на місця були передані як великі повноваження, так і істотно більші фінансові можливості для їх реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною і місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації професіоналізму на рівні національного парламенту.

"Звична для нас кількість народних депутатів України є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво. Вважаємо, що депутатський мандат не може бути винагородою. Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців. Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні. А 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни", - підсумували в ОП.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.