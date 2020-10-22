МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського

Міністерство внутрішніх справ закликає українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть у день виборів опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 22 жовтня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Застерігаємо від будь-яких насильницьких дій щодо цих людей ... Я не знаю, як буде проводитися опитування від президента, ми тільки застерігаємо від фізичного впливу і провокацій", - сказав Шкіряк.

За його словами, це застереження викликане негативним хайпом у соціальних мережах із закликами ламати такі намети.

Шкіряк зазначив, що поліція не є тим органом, якому треба дозволяти або забороняти подібні заходи, а лише забезпечує правопорядок.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.