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МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського

МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського

Міністерство внутрішніх справ закликає українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть у день виборів опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 22 жовтня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Застерігаємо від будь-яких насильницьких дій щодо цих людей ... Я не знаю, як буде проводитися опитування від президента, ми тільки застерігаємо від фізичного впливу і провокацій", - сказав Шкіряк.

За його словами, це застереження викликане негативним хайпом у соціальних мережах із закликами ламати такі намети.

Шкіряк зазначив, що поліція не є тим органом, якому треба дозволяти або забороняти подібні заходи, а лише забезпечує правопорядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС готове не допустити зриву "опитування Зеленського", - Геращенко

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Автор: 

Зеленський (23653) МВС (3499) опитування (1923) Шкіряк (208)


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Топ коментарі
+49
А схренали? Само МВД и должно их задерживать
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22.10.2020 14:12
+37
Их трогать незачем. Столик отобрать, урну разломать и уничтожить незаконные бумажки, чтобы прекратить незаконное действо.
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22.10.2020 14:11
+25
Бумажки можно использовать по прямому назначению

МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 644
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22.10.2020 14:13
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Их трогать незачем. Столик отобрать, урну разломать и уничтожить незаконные бумажки, чтобы прекратить незаконное действо.
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22.10.2020 14:11 Відповісти
"бить буду аккуратно, но сильно..."
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22.10.2020 14:38 Відповісти
И возможно даже ногами
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22.10.2020 14:52 Відповісти
ДАЮ ЛАЙФХАК!!! Можно подойти к волонтеру, сказать что у меня коронавирус и смачно харкнуть зеленским селезнем ему в лицо. Пусть потом трясется 2 недели и делает ПЦР-тест за счот зеленского
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22.10.2020 14:56 Відповісти
"- А, да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же как жертва нападения неизвестных.
- Лелик! Только я тебя прошу, чтобы...
- Не беспокойся, Козадоев!
- Козодоев!
- Козлодоев! Буду бить аккуратно, но сильно! А-ха-ха-ха!" (с)
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22.10.2020 15:13 Відповісти
А схренали? Само МВД и должно их задерживать
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22.10.2020 14:12 Відповісти
как минимум Полиция должна высянить схему получения дохода, уплачены ли налоги, кто платит за этот цирк?
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22.10.2020 14:17 Відповісти
як агітаторів у день виборів
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22.10.2020 14:37 Відповісти
Согласен!!!Но что то мне подсказывает что эти "волонтёры" будут либо переодетыми копами,либо студентами ментовских,судейских и других силовых ВУЗов!!!Поэтому Шкиряк так и озабочен безопасностью "зелёных волонтёров"!!!!!
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22.10.2020 17:25 Відповісти
скажу так - вчера по дому ходил мужик показания электрощетчиков записывал .. на полусогнутых.... и ни один челоовек ему не открыл, открыли лишь там, где большая страшная собака....
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22.10.2020 14:13 Відповісти
Я відкрив, але в мене дуже страшний собака,той-тер"єр ,вагою 4,5 кг.!!!!!)))
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22.10.2020 14:17 Відповісти
Що? Вже?
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22.10.2020 14:13 Відповісти
Бумажки можно использовать по прямому назначению

МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 644
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22.10.2020 14:13 Відповісти
Насилие не применять. Пусть добровольно садятся на бутылку!
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22.10.2020 14:14 Відповісти
не приведи господь. но вот столы будут перевернуты. И бумага рассеяна по ветру, который понесет всю эту рвань на Банковую.
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22.10.2020 14:14 Відповісти
стоп. призыв ломать палатки, переворачивать столы и обливать краской ну никак не "насилие по отношению к волонтерам"
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22.10.2020 14:14 Відповісти
Здається мені то справа спостерігачів від інших партій, натовкти пики незаконним зеленим агітаторам.
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22.10.2020 14:15 Відповісти
Вообще-то, это дело всех сознательных граждан страны...
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22.10.2020 18:16 Відповісти
как я уже писал, просто пошлю на К"й их вместе с янелохом.
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22.10.2020 14:16 Відповісти
ну леща то можно?
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22.10.2020 14:16 Відповісти
це якого? Серлєщща, борцуна з НР УЗ?
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22.10.2020 14:19 Відповісти
ни. по потилици.
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22.10.2020 14:39 Відповісти
згоден.. Але впевнений, що мєнтозаври будуть охороняти цих "волонтерів", бо по суті це агітатори за недолугих навозних мух
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22.10.2020 14:56 Відповісти
Только подлещика!
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22.10.2020 14:19 Відповісти
Волонтеры это работники за идею (бесплатно). За деньги это не волонтеры, а наемные работники. Поэтому будут бить и правильно:
1. Если за деньги, то за то, что для них деньги не пахнут.
2. Если за идею, то за отсутствие у них мозгов.
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22.10.2020 14:16 Відповісти
2. Если за идею, то за то, что они - малоросы-сепараторы на побегушках у таких же врагов Украины.
Такие вот стоят мальчики и девочки, с круглыми, наивными и пустыми глазами, а потом враг приходит.
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22.10.2020 14:33 Відповісти
- Бить будете, папаша? - донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.
- Болван! - коротко отозвался Филипп Филиппович. (с)
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22.10.2020 14:17 Відповісти
Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
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22.10.2020 14:24 Відповісти
тю ***! а кто их собирался насиловать ? )))
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22.10.2020 14:18 Відповісти
Розмріялись!!!)))
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22.10.2020 14:21 Відповісти
что-то не припоминаются призывы не трогать других агитаторов и участников обычных экзит-полов?... вот она любовь народная к отрыжке зеленой )))))
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22.10.2020 14:26 Відповісти
Шкуряк, як і немало інших "народнофронтівців", перейшов на службу зеленму режиму.
Гребе в човні разом з антимайданівцем Татаровим, аж гай гуде.
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22.10.2020 14:18 Відповісти
Головна властивість гельмінтів-політиканів,це вдало мімікрувати та вчасно мігрувати ,до іншого кубла !!))
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22.10.2020 14:31 Відповісти
Шкиряк, гуманизм по отношению к "белым халатам" неуместен !
Так и передай Зоряну !

на т.н. "прямую демократию" преЗика ответим

решительным прямым гражданским действием !
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22.10.2020 14:19 Відповісти
Во-во. Демократия так демократия: пресечём незаконные действия на избирательных участках сами, бить будем больно, но аккуратно
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22.10.2020 14:29 Відповісти
М А Р А З М вхопив країну, щойно ЗЕ доторкнувся булави.
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22.10.2020 14:26 Відповісти
Этож через почему ещё? И если полиция не хочет насилия и увечий, то пусть тогда оперативно выезжает, когда мы будем её вызывать. А ещё лучше пусть этих незаконных сепараторских "волонтёров" сразу закроет в охраняемое помещение с крепкими дверями и засовами... для сохранности. И лучше её зе!лю-малороса тоже кудато сохранить. Во избежании.
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22.10.2020 14:27 Відповісти
а к столикам с бюллетенями незаконного опроса можно применять насилие, если при этом не трогать так называемых "волонтеров" (а на самом деле незаконных агитаторов за бродячее шапито ) и их палатки? столики и бюллетени не являются ни волонтерами, не их собственностью
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22.10.2020 14:28 Відповісти
На всі запитання - одна відповідь : ІМПІЧМЕНТ.
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22.10.2020 14:28 Відповісти
Якщо поліція "не той орган" що має реагувати на порушення закону то,виходить,ми утримуємо,коштом своїх податків,зграю гвалтівників,психопатів,вимагачів,платних"рішал" та інший непотріб але ,ніяк,не "правоохоронців"! Вони,замісь закликати повідомляти про правопорушення,закликають не перешкоджати їм! От і вся "поліція",Аваков і Шкіряк з Геращенком-мафія!
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22.10.2020 14:28 Відповісти
МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 3704

Буду бить сильно, но аккуратно
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22.10.2020 14:29 Відповісти
Аваковско армянская мафия рулит
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22.10.2020 14:36 Відповісти
А разве опрос не законен? На каком основании он проводится?!
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22.10.2020 14:38 Відповісти
В действующем законодательстве нет запрета на проведение добровольных опросов. Поэтому если опрос будет вне избирательных участков, то он законен.
Но никакой силы у него не будет. И верить ему нет смысла.
А вот если опрос будет на территории избирательного участка, в том числе и придомовой, то это уже агитация.
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22.10.2020 14:49 Відповісти
Президент НЕ МАЄ ПРАВА робити те, що не визначено його повноваженнями, а тому опитування НЕЗАКОННЕ! Ну чого ж то до дебілів така проста річ ніяк не дійде?
Мало того, тут 100% корупція в "крупних масштабах", а це вже стаття кримінального кодексу і без довбаного "опитування".
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22.10.2020 15:13 Відповісти
Президент не має повноважень. Але фізична особа Володька Зєлєнський має повне право укласти з будь-яким Центром соціологічних досліджень договір про проведення соціального опитування для власних потреб і за власний рахунок. І я не розумію людей які вважають ніби після вступу на посаду президента особа позбавляється загальних прав і свобод людини.
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22.10.2020 20:28 Відповісти
Також я не розумію людей які квохчуть про статті кримінального кодексу без посилання на текст жодної статті кримінального кодексу.
Як бачиш, ти двічі обісрався. Просто тому що ти ніц некомпетентний вести розмови про юриспруденцію. Махав би краще кайлом. Це в тебе ліпше б виходило.
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22.10.2020 20:30 Відповісти
Фізичною особою Володька Зєлєнский стане тоді, коли його таки випруть з того президенства, а поки-що воно, на жаль, президент держави, а тому може діяти ЛИШЕ в межах своїх повноважень, визначених Конституцію.

Друге, БУДЬ-ЯКІ дії в день виборів на виборчій дільниці, в приміщенні і на її території, що не пов'язані з виборчим процесом ЗАБОРОНЕНІ! Виняток - лише екзіт-пул, що СПЕЦІАЛЬНО прописано у виборчому кодексі.
І третє - використання бюджетного фінансування цього опитування - нецільове використання, а використання приватних коштів - КОРУПЦІЯ і, враховуючи необхідну суму, в КОСМІЧНИХ масштабах.
Дійшло, чи до впоротого так і не дійде? Хоча, все до вас зебілів доходить, то у вас фішка така - відморожуватись. А розморозитись від перегріву не боїтесь, коли в задницю вас смажити будуть?
А на рахунок статей? А сам візьми і почитай - Конституцію, виборчий кодекс... слабо?
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23.10.2020 09:22 Відповісти
Бє-є-є-єстолочь. Юриспруденция - моя специализация. В отличие от тебя я ежедневно с ним работаю. И поэтому мне видно степень твоего мракобесия. А она зашкаливает. Потому что лишь полный мракобес может считать что после занятия должности президента человек теряет права физического лица. По твоей клинической логике Зеля не может иметь вещей, жены и детей и не должен их содержать. "Вова, я хочу заняться сексом" - "потерпи милая 5 лет потому что я не уполномочен на это Конституцией". "Папа, я кушать хочу!" - "потерпи милая 5 лет потому что я не уполномочен на это Конституцией". "Мужики, я срать хочу!" - "терпи 5 лет, Вова, потому что ты не уполномочен на это Конституцией"
В остальном, Вова нигде не говорил о проведении опросов в помещении и на территории участков. Он просто заключит гражданский договор и оплатит его. А если кто-то будет пытаться что-то делать на территории участка он не при чем. Это уже вопросы к комиссии, полиции, и лицу непосредственно нарушающему избирательное законодательство.
Также Вова не заявлял о проведении опросов за бюджетный счет. Вова как физическое лицо собирается оплачивать расходы за свой личный счет.
В общем, ты сам нафантазировал себе предмет спора, что в очередной раз показывает твое мракобесие.
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23.10.2020 10:58 Відповісти
Скажу коротко - ти просто впоротий дебіл. ПНАХ
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23.10.2020 14:53 Відповісти
Мене дуже смішить коли черговий мракобіс відчуваючи власну безпорадність проти логічної аргументації починає лаятися. Отже продовжуй.
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23.10.2020 14:56 Відповісти
Та яка в тебе, придурку, логіка. Блін, де ж ви такі впороті ідіоти беретесь? Логіка в нього... "юриспудент" воно, від слова пудити... Малограмотне чмо ти. ПНАХ і вся з тобою розмова.
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23.10.2020 15:59 Відповісти
А если мне хочется высмаркаться в эту бумажку?Провокацию уже осуществил президент.Призыв МВД как минимум не корректен.
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22.10.2020 14:39 Відповісти
А ты разве видел хоть один корректный призыв из уст сабжа за 1,5 года его правления?
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23.10.2020 11:00 Відповісти
Это мое видение на обращение МВД.О корректности -это мягко сказал.Напёрстников видно за километр.Лапша от президента для его избирателей.Просвети,кто такой сабж.
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23.10.2020 11:40 Відповісти
Если опрос незаконный, то почему МВД "просит", а не пресекает незаконные действия самостоятельно? Наверное, вопрос риторический...
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22.10.2020 14:44 Відповісти
Если будут вне избирательного участка ходить, это их дело.
Но если будут на избирательном участке, нужно фиксировать на видео, вызывать полицию и подавать жалобу на имя председателя избирательной комиссии.
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22.10.2020 14:47 Відповісти
а МВД не хочет поинтересоваться у "волонтёров", сколько они получили за "волонтёрство", и за кого проголосовали, получив эти суммы?
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22.10.2020 14:57 Відповісти
«Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами».© Ильф и Петров.
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22.10.2020 14:58 Відповісти
Это полиция так намекает, что на вызовы они приезжать не будут?)
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22.10.2020 15:08 Відповісти
Не будут, но это второстепенно. Важнее зафиксировать событие и установить личность нарушителя. Можно зафиксировать на камеры, заламать девок которые проводят вопрос и сказать: или даете фоткать ваши паспорта, или везем вас в полицию для установления личности.
А потом подать доказательства с видеозаписями и копиями паспортов нарушителей в полицию к заяве о возбуждении уголовного дела.
В таком случае менты не смогут отмазаться, возбудят дело и будут тянуть по срокам не подавая в суд
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23.10.2020 11:03 Відповісти
А очко ж то не залізне, жим, жим...
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22.10.2020 15:10 Відповісти
"Если нельзя, но очень хочется, то можно".
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22.10.2020 15:26 Відповісти
А Геращенка по другому говорорил-мол ПОЛИЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ПРЫЗИДЕНТА. И по сравнению с высказываниями Шкуряка смысл разницца. Интересно, кто из них главнее?
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22.10.2020 15:33 Відповісти
а порча их "бюллетней" на админку затянет или с утреца на каждом участке можно будет порвать вонючие бумажки?
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22.10.2020 16:14 Відповісти
Яка адмінка коли "без шуму і пилі" забирається пародія на анкети. Мова може йти про грабіж. Але до цього часу невідомо, хто власник цих "анкет". Виходить що це безхозне майно. А якщо немає власника, то подальшу долю цього майна повинна вирішувати місцева влада (звичайно, якщо ще забажає, бо гріш ціна такому майну)
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22.10.2020 17:33 Відповісти
Грабеж - это если с целью присвоить. А если под видеокамеру забираются доказательсва нарушения для передачи полиции - то тут нет никакого состава. Буквально можно задержать девок самостоятельно и вместе с документами передать их под расписку полиции.
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23.10.2020 11:05 Відповісти
Мое упущение относительно мотива деяния. Впрочем для "правохренителей" не будет проблемой признать такой мотив как корыстный для использования анкет в личных гигиенических целях. Был бы человек - статью найдут.
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23.10.2020 12:02 Відповісти
Найти то найдут, но в процессе дело развалится. Просто потому что мотив можно озвучить на видео прямо в момент изымания анкет.
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23.10.2020 13:12 Відповісти
Всеравно, изловчаться, он уже грозят за "хулиганку" привлекать. И видео будет до "лампочки" как "пленки Лероса". Нужен другой подход, что оригинальное. Ведь протестующие, перекрывая дороги, додумались беспрерывно ходить туда-сюда по пешеходному переходу. Вроде и преступление, а вот его объективная сторона фактически отсутствует.
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23.10.2020 13:31 Відповісти
Не преступление, а злоупотребление правом ходить через пешеходный переход.
На счет изловчаться... бесполезно изловчаться. Единственное полезное поведение - действовать соответственно закону и доказывать свою правоту. А то что будет сопротивление провластных преступников законному поведению - это нормально. Посмотри фильм "Офицер и шпион" а потом прочитай про дело Дрейфуса и поймешь что иного пути нет. Тот кто изловчается становится ничем не лучше чем те кто проводят скрытую агитацию в виде опроса.
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23.10.2020 15:00 Відповісти
Без обиды, просто не вижу смысла вести дискусию о законных действиях в государстве, которое не соблюдает и попирает эти законы. К сожалению пока такие реалии и не только моё личное мнение. Дошло до того, что уже международные институции призывают президента обеспечить верховенство права в стране.
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23.10.2020 18:57 Відповісти
правильно. провокаторов и хулиганов - в кутузку.
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22.10.2020 17:04 Відповісти
ці папірці не мають жодного сенсу, окрім прихованої але незаконної агітації в день виборів. А якщо (не дайбо...) за кошти бюджету... то таки має перспективу ..."використання бюджетних коштів..." тадам!! )
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22.10.2020 21:04 Відповісти
К волонтёрам - ні-ні, никакого насилия. А вот симпатичных волонтёрок мы, пилоты Крыжопольских авиалиний шо-шо, а на «Кукурузу» посадить - завсегда пожалуйста.
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22.10.2020 21:11 Відповісти
 
 