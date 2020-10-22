МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського
Міністерство внутрішніх справ закликає українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть у день виборів опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 22 жовтня під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Застерігаємо від будь-яких насильницьких дій щодо цих людей ... Я не знаю, як буде проводитися опитування від президента, ми тільки застерігаємо від фізичного впливу і провокацій", - сказав Шкіряк.
За його словами, це застереження викликане негативним хайпом у соціальних мережах із закликами ламати такі намети.
Шкіряк зазначив, що поліція не є тим органом, якому треба дозволяти або забороняти подібні заходи, а лише забезпечує правопорядок.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Лелик! Только я тебя прошу, чтобы...
- Не беспокойся, Козадоев!
- Козодоев!
- Козлодоев! Буду бить аккуратно, но сильно! А-ха-ха-ха!" (с)
1. Если за деньги, то за то, что для них деньги не пахнут.
2. Если за идею, то за отсутствие у них мозгов.
Такие вот стоят мальчики и девочки, с круглыми, наивными и пустыми глазами, а потом враг приходит.
- Болван! - коротко отозвался Филипп Филиппович. (с)
Гребе в човні разом з антимайданівцем Татаровим, аж гай гуде.
Так и передай Зоряну !
на т.н. "прямую демократию" преЗика ответим
решительным прямым гражданским действием !
Буду бить сильно, но аккуратно
Но никакой силы у него не будет. И верить ему нет смысла.
А вот если опрос будет на территории избирательного участка, в том числе и придомовой, то это уже агитация.
Мало того, тут 100% корупція в "крупних масштабах", а це вже стаття кримінального кодексу і без довбаного "опитування".
Як бачиш, ти двічі обісрався. Просто тому що ти ніц некомпетентний вести розмови про юриспруденцію. Махав би краще кайлом. Це в тебе ліпше б виходило.
Друге, БУДЬ-ЯКІ дії в день виборів на виборчій дільниці, в приміщенні і на її території, що не пов'язані з виборчим процесом ЗАБОРОНЕНІ! Виняток - лише екзіт-пул, що СПЕЦІАЛЬНО прописано у виборчому кодексі.
І третє - використання бюджетного фінансування цього опитування - нецільове використання, а використання приватних коштів - КОРУПЦІЯ і, враховуючи необхідну суму, в КОСМІЧНИХ масштабах.
Дійшло, чи до впоротого так і не дійде? Хоча, все до вас зебілів доходить, то у вас фішка така - відморожуватись. А розморозитись від перегріву не боїтесь, коли в задницю вас смажити будуть?
А на рахунок статей? А сам візьми і почитай - Конституцію, виборчий кодекс... слабо?
В остальном, Вова нигде не говорил о проведении опросов в помещении и на территории участков. Он просто заключит гражданский договор и оплатит его. А если кто-то будет пытаться что-то делать на территории участка он не при чем. Это уже вопросы к комиссии, полиции, и лицу непосредственно нарушающему избирательное законодательство.
Также Вова не заявлял о проведении опросов за бюджетный счет. Вова как физическое лицо собирается оплачивать расходы за свой личный счет.
В общем, ты сам нафантазировал себе предмет спора, что в очередной раз показывает твое мракобесие.
Но если будут на избирательном участке, нужно фиксировать на видео, вызывать полицию и подавать жалобу на имя председателя избирательной комиссии.
А потом подать доказательства с видеозаписями и копиями паспортов нарушителей в полицию к заяве о возбуждении уголовного дела.
В таком случае менты не смогут отмазаться, возбудят дело и будут тянуть по срокам не подавая в суд
На счет изловчаться... бесполезно изловчаться. Единственное полезное поведение - действовать соответственно закону и доказывать свою правоту. А то что будет сопротивление провластных преступников законному поведению - это нормально. Посмотри фильм "Офицер и шпион" а потом прочитай про дело Дрейфуса и поймешь что иного пути нет. Тот кто изловчается становится ничем не лучше чем те кто проводят скрытую агитацию в виде опроса.