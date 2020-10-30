Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко
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Ексміністр оборони Анатолій Гриценко підтримує пропозицію президента Зеленського повністю оновити склад Конституційного Суду і називає те, що відбувається, моментом істини і для країни, і для глави держави.
Свою позицію Гриценко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що пропонував розпустити КС ще 2 місяці тому, коли той тільки "вирішив обезголовити НАБУ".
"Я повністю підтримую рішення Зеленського і закликаю всіх осудних, небайдужих до долі країни депутатів проголосувати "за" внесений ним законопроєкт. Це буде правильно і відповідально", - написав Гриценко.
Сумніви в легітимності дій Зеленського, який, згідно з буквою закону, не має права розпускати Конституційний Суд, Гриценко відкидає.
"У нашій країні неправильно переклали з англійської базовий, основоположний термін демократії Rule of Law, назвавши його верховенством закону. Правильний переклад - верховенство права! При всій повазі до законів - це папірці, які можуть бути значимими і правильними, так само вони можуть бути нікчемними і хибними, якщо приймаються із завідомо лобістськими цілями в інтересах не країни, а кількох корпорацій чи кількох олігархічних родин", - написав Гриценко.
Він порівняв корупцію з вбивством десятків тисяч українців, а посягання КСУ на антикорупційну інфраструкуру - з посяганням на життя.
Гриценко вважає, що момент істини настав і для країни в цілому, і для президента Зеленського особисто.
"Сьогоднішні рішучі дії щодо очищення судової системи повинні стати початком комплексних рішучих дій з очищення на всіх напрямах. Тоді і тільки тоді ці зусилля мають сенс. Якщо ж готовності діяти рішуче комплексно немає, то тоді Зеленському краще вийти в ефір з останнім відосиком - подякувати людям за терпіння і піти їх смішити в іншому місці", - підсумував Гриценко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
татарова, портнова, лукаш, ківалова.
Інших Зєля не призначить.
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
·2 ч
... Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.
Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
Если КС будет распущен, то должен быть назначен новый состав КС.
И ЕГО ЕДИНОЛИЧНО НАЗНАЧИТ ГРЕБАННЫЙ КЛОУН!!! В обычном состоянии президент назначает только несколько судей по квоте!!!
А так ВСЕХ! И КТО?! САМЫ ГРЕБАННЫЙ за всю историю президент!!!
учитесь, детишки !
Отож.
Мертвечуку надавали все кому не лень
Как тебе?
Отсосете!
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director
"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!
Що я можу на це сказати? Це - кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, бо всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"
Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову.
Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.
Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні.
Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.
Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.
а олігархи: беня, ахметка, хвірташ, кусюк, суркіси,
мертвечук і петя..
хороших олігархів не буває (с)
кукловоди - кухарі, що готують вам "страву"-розвагу, поза сценою..
Если депутаты будут выёживаться, буде принято еще одно постановление "КОнституционного суда" (читать ТУпицкого - у него вся полнота власти) о признании незаконным роспуск ВР в 2019г. и тогда ВР станет не лигитимной, а у преЗЕдента власть уже отобрали. Да и ктому же ни у президента, ни у ВР рады нет методов против "судей" Конституционного суда, ну или почти нет (метод физического уничтожения никто не отменял)
Дале касательно, Вашего поста ниже.
Таким образом, Президент должен иметь право блокировать решение конституционного суда, но в пределах конституции. Если в конституции речь идет о том, что права и обязанности всех граждан равны, то он должен требовать соблюдения этого постулата, но будучи выбраными или назначенными на гос.должности по определению имеют больше прав (права которые им были делегированы.) и, самое главное, возможностей. Таким образом для сохранения баланса прав и возможностей, государство имеет полное право ограничивать, различными законами (на то оно и государство, даже самое демократичное), права выбираемых/назначаемых служащих. И в случае не желания этих служащих, подчиняться требованиям таких законов иметь рычаги давления на эту ветвь власти.
Або вносьте зміни до Конституції, або йдіть до в'язниці за вчинення злочину.
А з суддями потрібно вирішувати вже зараз. Бо вони ще наприймають похабцем.
Що ви зараз "по скорому зміните" Закон? Так цей же КСУ і визнає його неконституційним. Більше того, це реально злочин.
Ні у нас, ні в ЄСПЛ, ні в жодному правоохоронному органі. А внесення змін у Закон про КСУ, це замкнуте коло, бо саме КСУ має перевірити ці зміни на відповідність Конституції
Ви занадто заглибились в оті папірці, які не відповідають реальним потребам країни.
Фількіна грамота всі ті закони. Треба рівняти законодавство згідно реального життя.
Я, як громадянка цієї держави, не розумію, на яких підставах КСУ відмінив антикорупційні закони. І вимагаю для них термінів ув'язнення. Думаю, в інших країнах їх би знайшли як і по якому законодавству засудити.
Ні. Їм ні суспільство, ні влада не повинні цього дозволяти і дарувати.
Винуватий в усьому народ, який на це ведеться. От зараз люстровані масово починають відновлюватись, кожному мільйони за вимушений прогул, за ними підуть прокурори звільнені по недолугому атестуванню... там така сама ситуація. Ми маємо усе життя працювати, щоби усім "так званим жертвам" тупого популізму усе компенсувати? Кому нах.р потрібна така робота влади, за яку ми потім платимо по рішення наших судів чи ЄСПЛ???
Тепер Зеля пропонує зробити те саме. В країні досі де факто існує Верховний суд України, Вищий спеціалізований та просто Верховний. Тепер він доведе до двох Конституційних...
Якщо прийняти дійсно дієве законодавство, то країна швидко позбудеться всього вор'я.
Їм це невигідно.
Можно також внести зміни до Конституції і зробити рішення цього суду рекомендаційними для ВРУ, Президента і Судів. Тоді КСУ відразу стане нецікавим різній там наволочі, можно ще щось подібне, але тільки шляхом внесення змін до Конституції (перший етап) і тільки ліквідація цих надповноважень. Ви уявіть, якби вони визнали не конституційною статтю 115 ККУ (умисне вбивство)?
это называется узурпация власти и попытка превратить конституционный суд - в ручной!
напомню, что тупицкого - назначил председателем - зеленский!
у кого буде більша підтримка..
після виборів у озпж і кс підтримки більше..
тому момент вибраний вдало..
Та же Рада имеет полномочия скорректировать бюджет, исключив расходы на врагов Украины - нынешних судей и перенаправить на вновь с нуля созданную структуру альтернативного судопроизводства, это один из немногих законных путей прекратить это откровенное издевательство над нами пары тысяч мерзейших животных.
Hon. Judge Dredd
"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!
Що я можу на це сказати? Це-кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"
Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову. Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.
Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні. Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.
Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.
Америка стала АМЕРИКОЮ тому, що авторитет суду і важливість його незалежності там ніколи не ставилися під сумнів. Під час Великої депресії 20-30х років ВС США заблокував ліберальні реформи Рузвельта, які могли б допомогти вийти з кризи. Рузвель вніс до Конгресу законопроект про збільшення числа суддів ВС, щоб призначити туди лояльних суддів і "продавити" потрібне рішення. Однак, Конгрес не наважився підтримати проект, зауваживши що незалежна судова влада є важливішою, ніж навіть економічне благополуччя.
Зізнаюсь, що мені теж не дуже подобається рішення КС, але я розумію мотиви суддів, і ці мотиви заслуговують на увагу, оскільки були направлені на забезпечення незалежності судів. Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.
Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
Yes! Dopeless@_dopeless 3 ч
Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.
І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
- Рядо-о-м! Я казал!
Це, бува, не ґросмейстер -- тренер із шахів?