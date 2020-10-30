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Новини Політика України Конституційна криза
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Гриценко Анатолій (385) Зеленський (17456) КС (1154)

Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко підтримує пропозицію президента Зеленського повністю оновити склад Конституційного Суду і називає те, що відбувається, моментом істини і для країни, і для глави держави.

Свою позицію Гриценко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що пропонував розпустити КС ще 2 місяці тому, коли той тільки "вирішив обезголовити НАБУ".

"Я повністю підтримую рішення Зеленського і закликаю всіх осудних, небайдужих до долі країни депутатів проголосувати "за" внесений ним законопроєкт. Це буде правильно і відповідально", - написав Гриценко.

Сумніви в легітимності дій Зеленського, який, згідно з буквою закону, не має права розпускати Конституційний Суд, Гриценко відкидає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький про можливу відставку: Не збираюся це робити. Якщо буде ультиматум про зміну всього складу КС, ми обговоримо

"У нашій країні неправильно переклали з англійської базовий, основоположний термін демократії Rule of Law, назвавши його верховенством закону. Правильний переклад - верховенство права! При всій повазі до законів - це папірці, які можуть бути значимими і правильними, так само вони можуть бути нікчемними і хибними, якщо приймаються із завідомо лобістськими цілями в інтересах не країни, а кількох корпорацій чи кількох олігархічних родин", - написав Гриценко.

Він порівняв корупцію з вбивством десятків тисяч українців, а посягання КСУ на антикорупційну інфраструкуру - з посяганням на життя.

Гриценко вважає, що момент істини настав і для країни в цілому, і для президента Зеленського особисто.

"Сьогоднішні рішучі дії щодо очищення судової системи повинні стати початком комплексних рішучих дій з очищення на всіх напрямах. Тоді і тільки тоді ці зусилля мають сенс. Якщо ж готовності діяти рішуче комплексно немає, то тоді Зеленському краще вийти в ефір з останнім відосиком - подякувати людям за терпіння і піти їх смішити в іншому місці", - підсумував Гриценко.

Також читайте: Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко 01
Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко 02
Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Підтримую.
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30.10.2020 13:58
+19
Спокійно. Зараз ви побачите кого посадять в той КС навзамін. Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6041
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30.10.2020 14:06
+11
І призначити замість Головатого, Лемака, Первомайського, Колісника
татарова, портнова, лукаш, ківалова.

Інших Зєля не призначить.
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30.10.2020 14:08
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30.10.2020 13:58 Відповісти
Сашок, ти не захворів часом? Я за тебе пережовую просто...Ти підтримуєш дії Бубочки,коли вже запущена мантра, щоце сам Бубочка підбурив КС це рішення прийняти?
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30.10.2020 14:02 Відповісти
Спокійно. Зараз ви побачите кого посадять в той КС навзамін. Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6041
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30.10.2020 14:06 Відповісти
портнова, вєстімо
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Портнов буде призначати. Ще на жодну посаду, за півтора року, у зеленського не призначили не сепапа чи не недобитого янучару
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30.10.2020 14:13 Відповісти
Кто ж его посадит он же памятник.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Да,ты прав. ВВХ этого только и ждал( особенно отмена безвиза с ЕС)
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Вася, я ідею підтримую.
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30.10.2020 14:26 Відповісти
Интересно было бы узнать на кого менять будут ?. То , что этих разожравшихся кабанов нужно выгнать в три шеи понятно .
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30.10.2020 14:08 Відповісти
Почему? Когда в прошлом году незаконно распустили ВР ты радовалась. Кабаны те же самые!
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Я буду радоваться когда вся зелень будет на деревьях висеть - как ей в природе положено.
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30.10.2020 14:15 Відповісти
І призначити замість Головатого, Лемака, Первомайського, Колісника
татарова, портнова, лукаш, ківалова.

Інших Зєля не призначить.
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30.10.2020 14:08 Відповісти



Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director

·2 ч

... Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.

Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
Вы че идиоты?!
Если КС будет распущен, то должен быть назначен новый состав КС.
И ЕГО ЕДИНОЛИЧНО НАЗНАЧИТ ГРЕБАННЫЙ КЛОУН!!! В обычном состоянии президент назначает только несколько судей по квоте!!!
А так ВСЕХ! И КТО?! САМЫ ГРЕБАННЫЙ за всю историю президент!!!
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30.10.2020 14:16 Відповісти
Нюх по ветру ))
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30.10.2020 13:59 Відповісти
нюх по ветру у Пороха: "А ні пари з вуст...."

учитесь, детишки ! Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7493
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30.10.2020 14:08 Відповісти
суетятся только лузеры Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7329
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30.10.2020 14:08 Відповісти
А его громкое молчание про мертвечука о запрете книги о Стусе тоже профессионализм?
Отож.
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30.10.2020 14:16 Відповісти
а что по книге языком тилипаты ?
Мертвечуку надавали все кому не лень
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30.10.2020 14:20 Відповісти
Так не говорил, бо он его патрон, а патрон мертвечука *****.
Как тебе?
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30.10.2020 14:32 Відповісти
Для дебила-зебила зайдет. Для остальных - бред.
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30.10.2020 14:49 Відповісти
Да да, мертвечук не вассал ***** и не при питре ему отдали кучу медиа ресурсов.
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30.10.2020 14:53 Відповісти
Не-не, не нужно спрыгивать с темы и говорить полуфразами. А то еще дебильней смотритесь.
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Ворог зрадник і паразит, що напав. повинен бути знищений. Інакше вони знищать України. Посадки або почнуться зараз, або ніколию
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30.10.2020 14:00 Відповісти
Только потом когда этих депутатов будут запихивать в черные воронки и увозить ночью пусть не говорят "товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка".
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30.10.2020 14:00 Відповісти
щас у Игорь Л будет бенефис на ветке.. лишь бы таблеток хватило))
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30.10.2020 14:01 Відповісти
Он ещё не вернулся с ветки экспертов-вирусологов.
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30.10.2020 14:41 Відповісти
Понятно, что кацапская агентура будет предлагать отдать всю власть в стране тупому наркоману.
Отсосете!
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30.10.2020 14:01 Відповісти
и отдадите Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9072.
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30.10.2020 14:11 Відповісти
и подписать себе приговор. но я не против, валяйте.
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30.10.2020 14:01 Відповісти
Там очень смешно, когда те же Зажопы и Коломойнята будут теперь отстаивать честь суда, хотя раньше подавали в него эти же прохання.
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30.10.2020 14:03 Відповісти
100 к 1 коломнята проголосуют ЗА роспуск)
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Без них закон не пройдет.
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30.10.2020 14:16 Відповісти
Просто "новый КС" будет теперь формировать Портнов. Они ничего не теряют.
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30.10.2020 14:23 Відповісти
судя по форумных хомякам - коломнята проголосуют за под бравурные вопли тупого нарида, которым сиграли как в том рояле...
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30.10.2020 14:17 Відповісти
Пізно, треба було розганяти коли, вони дозволили Зеленському розігнати парламент.
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30.10.2020 14:01 Відповісти
а от тоді КС був класний) рибу загортали(с)
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30.10.2020 14:07 Відповісти
Значит не очень сапоги хороши.
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30.10.2020 14:02 Відповісти
Гриценко совсем тупой!Надо вносить изменения в Законы,потому как следующий суд будет совсем не лучше ,а просто Зеленый и конечно признает продажу земли соответствующей КУ?)
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30.10.2020 14:02 Відповісти
о, вже й катафалка підігнали


Hon. Judge Dredd@Dredd_Director



"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!

Що я можу на це сказати? Це - кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, бо всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"
Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову.
Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.
Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні.
Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.
Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.
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30.10.2020 14:04 Відповісти
Авторитет суду не береться зі стелі. Він має бути написаний потом і кров'ю тих же суддів.
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30.10.2020 14:45 Відповісти
Главный враг- шмаркля, а КС, арестович и др. у него на подтанцовках. Смотрите за ручками !
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30.10.2020 14:04 Відповісти
не шмаркля..
а олігархи: беня, ахметка, хвірташ, кусюк, суркіси,
мертвечук і петя..
хороших олігархів не буває (с)

кукловоди - кухарі, що готують вам "страву"-розвагу, поза сценою..
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30.10.2020 14:16 Відповісти
"Голосуй не голосуй - все равно получишь х..."
Если депутаты будут выёживаться, буде принято еще одно постановление "КОнституционного суда" (читать ТУпицкого - у него вся полнота власти) о признании незаконным роспуск ВР в 2019г. и тогда ВР станет не лигитимной, а у преЗЕдента власть уже отобрали. Да и ктому же ни у президента, ни у ВР рады нет методов против "судей" Конституционного суда, ну или почти нет (метод физического уничтожения никто не отменял)
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30.10.2020 14:05 Відповісти
ВР как и Президент стоят выше чем КС, потому что избираются прямым голосованием граждан. Поэтому нужно распускать КС.
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30.10.2020 14:07 Відповісти
Да и с какой стороны они выше? Между ветвями власти нет тех кто ниже или тех кто выше. И если ********** и ВР выше, то почему, согласно конституции они не имеют права ни отстранить "судей" КС ни уволить, - они ничего не могут сделать с конституционным судом. Кстати СБУ и прочие силовые органы, тоже ничего не могут. А Президент и ВР не могут даже пукнуть без визы КС
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30.10.2020 14:12 Відповісти
придется повторить. потому что избираются прямым голосованием граждан
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30.10.2020 14:19 Відповісти
Да, вы правы, но... Любая организация людей, включая и государства, выборами делегируют права (обязанности у всех граждан равные), после чего любые органы власти автоматически становятся равноправными. Государство же, определяет и перераспределяет/делегирует те или иные права различным ветвям власти. В данном случае Президентские права делегированы КС, поскольку именно он есть гарант Конституции.
Дале касательно, Вашего поста ниже.
Таким образом, Президент должен иметь право блокировать решение конституционного суда, но в пределах конституции. Если в конституции речь идет о том, что права и обязанности всех граждан равны, то он должен требовать соблюдения этого постулата, но будучи выбраными или назначенными на гос.должности по определению имеют больше прав (права которые им были делегированы.) и, самое главное, возможностей. Таким образом для сохранения баланса прав и возможностей, государство имеет полное право ограничивать, различными законами (на то оно и государство, даже самое демократичное), права выбираемых/назначаемых служащих. И в случае не желания этих служащих, подчиняться требованиям таких законов иметь рычаги давления на эту ветвь власти.
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30.10.2020 16:10 Відповісти
Це не законно. Досить закликати до вчинення злочину!
Або вносьте зміни до Конституції, або йдіть до в'язниці за вчинення злочину.
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30.10.2020 14:06 Відповісти
Це довгий процес.
А з суддями потрібно вирішувати вже зараз. Бо вони ще наприймають похабцем.
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30.10.2020 14:18 Відповісти
Довгий? 300 голосів і Конституція змінена.
Що ви зараз "по скорому зміните" Закон? Так цей же КСУ і визнає його неконституційним. Більше того, це реально злочин.
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30.10.2020 14:21 Відповісти
Какой смысл меть Конституции если нынешний состав КС будет плевать на любую?
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30.10.2020 14:25 Відповісти
Тому, що це єдиний законний спосіб. Якщо 300 депутатів виключать із Конституції положення про цей суд (просто ліквідують його) то ніхто, ні на що, вже плювати не зможе.
Ні у нас, ні в ЄСПЛ, ні в жодному правоохоронному органі. А внесення змін у Закон про КСУ, це замкнуте коло, бо саме КСУ має перевірити ці зміни на відповідність Конституції
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30.10.2020 14:28 Відповісти
Я думаю, що питання ліквідації КС конституційним судом теж має пройти затвердження КС. На відміну від політичного рішення Парламенту про неправосудне рішення КС. Оскільки це не лише рішення про КС, а рішення про зміну Конституції. Але навіть виключення КС як конституційного органу, напевно, не вирішить, а тільки поглибить конституційну кризу.
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30.10.2020 14:54 Відповісти
*парламентом=замість=конституційним судом
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30.10.2020 14:57 Відповісти
Ні, питання ліквідації КС, ніким вже не буде розглядатись. Хоча би тому, що це реальне право 300 депутатів.
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30.10.2020 15:10 Відповісти
Нічого ліквідація цього суду не поглибить. у нас декілька криз. Перша (стара) є наслідком недолугої та популістичної Конституції, сюди ж відноситься і цей "суд", а друга - основна, через яку нашій країні по ходу піз.дец, створена 73% неадекватних виборців...
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30.10.2020 15:12 Відповісти
Злочин проти кого ?
Ви занадто заглибились в оті папірці, які не відповідають реальним потребам країни.
Фількіна грамота всі ті закони. Треба рівняти законодавство згідно реального життя.
Я, як громадянка цієї держави, не розумію, на яких підставах КСУ відмінив антикорупційні закони. І вимагаю для них термінів ув'язнення. Думаю, в інших країнах їх би знайшли як і по якому законодавству засудити.
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30.10.2020 14:30 Відповісти
КС відмінив закони у неправовий спосіб. І це є підставою для проведення конституційної реформи у правовий спосіб.
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30.10.2020 14:55 Відповісти
Знаєте, завтра той самий КС може скасувати український суверенітет, як статтю, яка зайва в Конституції на погляд суду.
Ні. Їм ні суспільство, ні влада не повинні цього дозволяти і дарувати.
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30.10.2020 14:59 Відповісти
по бистрому це тільки коктейль молотова..
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30.10.2020 14:24 Відповісти
Найкращий варіант в теперішніх умовах.
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30.10.2020 14:51 Відповісти
так, але найгірший у перспективі. Якби ми ліквідували КСУ, внесли зміни до Конституції, змінили ряд Законів, то у нас би не було проблем із люстрацією, звільненням суддів та прокурорів, із декларуванням та виявленням корупціонерів. Натомість, влада завжди імітує діяльність, замість справжньої роботи, а тупі популісти (грантоїди) тільки усе ускладнюють.
Винуватий в усьому народ, який на це ведеться. От зараз люстровані масово починають відновлюватись, кожному мільйони за вимушений прогул, за ними підуть прокурори звільнені по недолугому атестуванню... там така сама ситуація. Ми маємо усе життя працювати, щоби усім "так званим жертвам" тупого популізму усе компенсувати? Кому нах.р потрібна така робота влади, за яку ми потім платимо по рішення наших судів чи ЄСПЛ???
Тепер Зеля пропонує зробити те саме. В країні досі де факто існує Верховний суд України, Вищий спеціалізований та просто Верховний. Тепер він доведе до двох Конституційних...
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30.10.2020 15:19 Відповісти
Це все робиться навмисне. З прицілом на своє майбутнє.
Якщо прийняти дійсно дієве законодавство, то країна швидко позбудеться всього вор'я.
Їм це невигідно.
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30.10.2020 15:25 Відповісти
Вам, як фаховому спеціалісту, можна цілковито довіряти у питаннях юриспруденції.
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30.10.2020 15:26 Відповісти
Ну не цілком, бо наше Законодавство до маразму розбалансоване і спірне, але в тому що моя концепція, дії та очікуваний від них результат вірні, я впевнений.
Можно також внести зміни до Конституції і зробити рішення цього суду рекомендаційними для ВРУ, Президента і Судів. Тоді КСУ відразу стане нецікавим різній там наволочі, можно ще щось подібне, але тільки шляхом внесення змін до Конституції (перший етап) і тільки ліквідація цих надповноважень. Ви уявіть, якби вони визнали не конституційною статтю 115 ККУ (умисне вбивство)?
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30.10.2020 15:34 Відповісти
При желании - не такой уж и долгий. А работу КС можно остановить, например, начав против них следствие, может даже создав ТСК. По крайней мере - это будет менее незаконно, чем разогнать их. Ну и одновременно, конечно, придется принять заново многие нормы антикоррупционных законов и возможно поменять кое где Конституцию.
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30.10.2020 14:37 Відповісти
Зачем такие сложности с ТСК ? Отключить свет и воду на профилактику. Кличко в помощь. Ьыло-бы желание, а методы найдутся.
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30.10.2020 14:50 Відповісти
а гриценко еще то говно.... урод сраный
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30.10.2020 14:07 Відповісти
Урод, а почему ты не предлагаешь выкинуть из ВР депутатов, которые подали звернення до КС? КС принял решение в законный способ.
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Из серии некуда бежать, и не забыть прихватить золотой батон.
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30.10.2020 14:09 Відповісти
все депутаты должны проголосовать за роспуск КС / не все кормильцы депутатов с этим согласятся .
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30.10.2020 14:09 Відповісти
Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3096
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30.10.2020 14:10 Відповісти
как все просто, набрались бабла, такие решения за десятки миллионов долларов проводят, а теперь их ПРОСТО УВОЛИТЬ?
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30.10.2020 14:11 Відповісти
це ви ще не питали у Зелі а кого набрати
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30.10.2020 14:25 Відповісти
З Аталотія такий же юрист та державотворець, як і полководець ...
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30.10.2020 14:14 Відповісти
Лауру Ковеши , єдна мить і всі по камерах
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30.10.2020 14:14 Відповісти
и где сейчас лаура,и где те,шо пабыстраму сидять? Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6735
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30.10.2020 14:43 Відповісти
усатая барыга поёт про прозрачность )))))) в итоге, от прызедента - 4 судьи, от монобольшинства (которое представляет из себя бандитов, воров, насильников и контролируется прызедентом) - 4 судьи и оставшихся 4 - назначают собранием судей )))))
это называется узурпация власти и попытка превратить конституционный суд - в ручной!
напомню, что тупицкого - назначил председателем - зеленский!
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30.10.2020 14:15 Відповісти
Там их 18. 6+6+6
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30.10.2020 14:51 Відповісти
все закінчиться порівнянням сили.. тим,
у кого буде більша підтримка..
після виборів у озпж і кс підтримки більше..
тому момент вибраний вдало..
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30.10.2020 14:21 Відповісти
выборов в КС не бывает.
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30.10.2020 14:22 Відповісти
Судьи всех уровней специально затягивают решение даже очевидных дел на невменяемо длинные сроки ТОЛЬКО для того, чтобы дел накопилось огромное количество и та же Еврокомиссия не рекомендовала полностью разогнать компрометировавшую себя, погрязшую во взятках и коррупции, беззаконии "судебную" систему из-за этих самых нерешенных дел. Не превый год уже эта вражеская каста именем Украины за наши налоги нас же душит.
Та же Рада имеет полномочия скорректировать бюджет, исключив расходы на врагов Украины - нынешних судей и перенаправить на вновь с нуля созданную структуру альтернативного судопроизводства, это один из немногих законных путей прекратить это откровенное издевательство над нами пары тысяч мерзейших животных.
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30.10.2020 14:22 Відповісти
Люто плюсую!
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30.10.2020 15:22 Відповісти


Hon. Judge Dredd

"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!

Що я можу на це сказати? Це-кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"

Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову. Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.

Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні. Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.

Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.

Америка стала АМЕРИКОЮ тому, що авторитет суду і важливість його незалежності там ніколи не ставилися під сумнів. Під час Великої депресії 20-30х років ВС США заблокував ліберальні реформи Рузвельта, які могли б допомогти вийти з кризи. Рузвель вніс до Конгресу законопроект про збільшення числа суддів ВС, щоб призначити туди лояльних суддів і "продавити" потрібне рішення. Однак, Конгрес не наважився підтримати проект, зауваживши що незалежна судова влада є важливішою, ніж навіть економічне благополуччя.

Зізнаюсь, що мені теж не дуже подобається рішення КС, але я розумію мотиви суддів, і ці мотиви заслуговують на увагу, оскільки були направлені на забезпечення незалежності судів. Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.

Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.

Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
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30.10.2020 14:25 Відповісти
Сцарь янелох-42 вирішив так.
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30.10.2020 14:31 Відповісти


Yes! Dopeless@_dopeless 3 ч

Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.
І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
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30.10.2020 14:34 Відповісти
И против всех крыс уголовные дела!!!
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30.10.2020 14:38 Відповісти
О, прокладка заговорила, держит нос по ветру...
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30.10.2020 14:51 Відповісти
Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони. Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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30.10.2020 15:05 Відповісти
О, з*явився Тлолян єфрейтор. То підскажи Вовану хід пішаком, тобись собою.
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30.10.2020 15:05 Відповісти
Этой пуголовок вылазит только на выборы.
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30.10.2020 15:06 Відповісти
А цьому аби попіаритися! Не буде ОПЗЖ за це голосувати- що не ясно?
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30.10.2020 15:14 Відповісти
- Хорошо, когда женщина рядом.
- Рядо-о-м! Я казал!
Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 711
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30.10.2020 15:17 Відповісти
поддерживаю. но законно ли это? или опять судьи ткнут мордой в ...овно парламент вместе с зеленским
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30.10.2020 15:18 Відповісти
А хто це такий? Цей Гриценко Це момент істини: всі депутати мають проголосувати за розпуск КС, - Гриценко - Цензор.НЕТ 956
Це, бува, не ґросмейстер -- тренер із шахів?
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30.10.2020 17:40 Відповісти
Головне для гриценка, щоб і духу представників Порошенка в КС не було.
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30.10.2020 17:51 Відповісти
це все херня і імітація роботи.
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30.10.2020 18:41 Відповісти
Гриценко прав. В данной ситуации у Зеленского не осталось других методов исправить ситуацию с КС. Порохоботы, вы определитесь,чего вы хотите в конце концов? По вашему КС прав,или не прав? Нам безвиз и поддержка Запада нужны или не нужны? Ну нельзя же любить и Пороха и этот состав КС,одновременно. Я не сторонник Зели, но считаю,что 80% состава КС предатели и коррупционеры. А у вас другое мнение?
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30.10.2020 18:47 Відповісти
 
 