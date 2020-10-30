Это момент истины: все депутаты должны проголосовать за роспуск КС, - Гриценко
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Экс-министр обороны Анатолий Гриценко поддерживает предложение президента Зеленского полностью обновить состав Конституционного Суда и называет происходящее моментом истины и для страны, и для главы государства.
Свою позицию Гриценко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что предлагал распустить КС еще 2 месяца назад, когда тот только "решил обезглавить НАБУ".
"Я полностью поддерживаю решение Зеленского и призываю всех вменяемых, неравнодушных к судьбе страны депутатов проголосовать "за" внесенный им законопроект. Это будет правильно и ответственно", - написал Гриценко.
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Сомнения в легитимности действий Зеленского, который, согласно букве закона, не имеет права распускать Констититуционный Суд, Гриценко отвергает.
"В нашей стране неправильно перевели с английского базовый, основополагающий термин демократии Rule of Law, назвав его верховенством закона. Правильный перевод - верховенство права! При всем уважении к законам - это бумажки, которые могут быть значимыми и правильными, так же они могут быть ничтожными и ложными, если принимаются с заведомо лоббистскими целями в интересах не страны, а нескольких корпораций или нескольких олигархических семей", - написал Гриценко.
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Он сравнил коррупцию с убийством десятков тысяч украинцев, а посягательства КСУ на антикоррупционную инфраструкуру - с посягательством на жизнь.
Гриценко считает, что момент истины настал и для страны в целом, и для президента Зеленского лично.
"Сегодняшние решительные действия по очищению судебной системы должны стать началом комплексных решительных действий по очистке на всех направлениях. Тогда и только тогда эти усилия имеют смысл. Если же готовности действовать решительно комплексно нет, то тогда Зеленскому лучше выйти в эфир с последним видосиком - поблагодарить людей за терпение и пойти их смешить в другом месте", - подытожил Гриценко.
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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
татарова, портнова, лукаш, ківалова.
Інших Зєля не призначить.
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
·2 ч
... Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.
Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
Если КС будет распущен, то должен быть назначен новый состав КС.
И ЕГО ЕДИНОЛИЧНО НАЗНАЧИТ ГРЕБАННЫЙ КЛОУН!!! В обычном состоянии президент назначает только несколько судей по квоте!!!
А так ВСЕХ! И КТО?! САМЫ ГРЕБАННЫЙ за всю историю президент!!!
учитесь, детишки !
Отож.
Мертвечуку надавали все кому не лень
Как тебе?
Отсосете!
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director
"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!
Що я можу на це сказати? Це - кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, бо всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"
Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову.
Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.
Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні.
Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.
Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.
а олігархи: беня, ахметка, хвірташ, кусюк, суркіси,
мертвечук і петя..
хороших олігархів не буває (с)
кукловоди - кухарі, що готують вам "страву"-розвагу, поза сценою..
Если депутаты будут выёживаться, буде принято еще одно постановление "КОнституционного суда" (читать ТУпицкого - у него вся полнота власти) о признании незаконным роспуск ВР в 2019г. и тогда ВР станет не лигитимной, а у преЗЕдента власть уже отобрали. Да и ктому же ни у президента, ни у ВР рады нет методов против "судей" Конституционного суда, ну или почти нет (метод физического уничтожения никто не отменял)
Дале касательно, Вашего поста ниже.
Таким образом, Президент должен иметь право блокировать решение конституционного суда, но в пределах конституции. Если в конституции речь идет о том, что права и обязанности всех граждан равны, то он должен требовать соблюдения этого постулата, но будучи выбраными или назначенными на гос.должности по определению имеют больше прав (права которые им были делегированы.) и, самое главное, возможностей. Таким образом для сохранения баланса прав и возможностей, государство имеет полное право ограничивать, различными законами (на то оно и государство, даже самое демократичное), права выбираемых/назначаемых служащих. И в случае не желания этих служащих, подчиняться требованиям таких законов иметь рычаги давления на эту ветвь власти.
Або вносьте зміни до Конституції, або йдіть до в'язниці за вчинення злочину.
А з суддями потрібно вирішувати вже зараз. Бо вони ще наприймають похабцем.
Що ви зараз "по скорому зміните" Закон? Так цей же КСУ і визнає його неконституційним. Більше того, це реально злочин.
Ні у нас, ні в ЄСПЛ, ні в жодному правоохоронному органі. А внесення змін у Закон про КСУ, це замкнуте коло, бо саме КСУ має перевірити ці зміни на відповідність Конституції
Ви занадто заглибились в оті папірці, які не відповідають реальним потребам країни.
Фількіна грамота всі ті закони. Треба рівняти законодавство згідно реального життя.
Я, як громадянка цієї держави, не розумію, на яких підставах КСУ відмінив антикорупційні закони. І вимагаю для них термінів ув'язнення. Думаю, в інших країнах їх би знайшли як і по якому законодавству засудити.
Ні. Їм ні суспільство, ні влада не повинні цього дозволяти і дарувати.
Винуватий в усьому народ, який на це ведеться. От зараз люстровані масово починають відновлюватись, кожному мільйони за вимушений прогул, за ними підуть прокурори звільнені по недолугому атестуванню... там така сама ситуація. Ми маємо усе життя працювати, щоби усім "так званим жертвам" тупого популізму усе компенсувати? Кому нах.р потрібна така робота влади, за яку ми потім платимо по рішення наших судів чи ЄСПЛ???
Тепер Зеля пропонує зробити те саме. В країні досі де факто існує Верховний суд України, Вищий спеціалізований та просто Верховний. Тепер він доведе до двох Конституційних...
Якщо прийняти дійсно дієве законодавство, то країна швидко позбудеться всього вор'я.
Їм це невигідно.
Можно також внести зміни до Конституції і зробити рішення цього суду рекомендаційними для ВРУ, Президента і Судів. Тоді КСУ відразу стане нецікавим різній там наволочі, можно ще щось подібне, але тільки шляхом внесення змін до Конституції (перший етап) і тільки ліквідація цих надповноважень. Ви уявіть, якби вони визнали не конституційною статтю 115 ККУ (умисне вбивство)?
это называется узурпация власти и попытка превратить конституционный суд - в ручной!
напомню, что тупицкого - назначил председателем - зеленский!
у кого буде більша підтримка..
після виборів у озпж і кс підтримки більше..
тому момент вибраний вдало..
Та же Рада имеет полномочия скорректировать бюджет, исключив расходы на врагов Украины - нынешних судей и перенаправить на вновь с нуля созданную структуру альтернативного судопроизводства, это один из немногих законных путей прекратить это откровенное издевательство над нами пары тысяч мерзейших животных.
Hon. Judge Dredd
"Президент" вніс до ВР законопроект, відповідно до якого рішення Конституційного суду щодо норм антикорупційного законодавства, яке викликало значний суспільний резонанс, вважається нікчемним, а закони, яких рішення стосувалось, діють у попередній редакції. Крім того, цим же проектом одномоментно звільняються ВСІ судді КС. При цьому, все це вчиняється для "реалізації принципу ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"!
Що я можу на це сказати? Це-кінець! Кінець того самого верховенства права, кінець законності, якою б вона в нас не була. Кінець судової системи, всі судді отримали сигнал: "ми розправились навіть з КС за рішення, яке нас не влаштовує, уявіть, що ми зробимо з вами!"
Зеленський послідовно підпорядкував собі спочатку законодавчу владу, у антиконституційний спосіб її розігнавши, потім підім'яв під себе виконавчу, тепер же взявся за судову. Кінець всій державі: все, що в нас лишалось, це Конституція, гарант же цієї Конституції публічно поклав на неї.
Подобається нам рішення КС, чи ні, воно за Конституцією, є обов'язковим для ВСІХ у цій країні. Подобаються нам судді КС, чи ні, вони призначені у законний спосіб і у такий же спосіб мають бути звільнені. Конституція визначає перелік підстав для звільнення судді, і такої підстави, як "звільнення всіх окремим законом через прийняття рішення, яке не влаштовує Зеленського" - там немає.
Нам пора навчитись поважати закон. Нам пора навчитись поважати авторитет СУДУ, навіть якщо ви не поважаєте СУДДЮ. Без незалежного суду ніколи не буде правової держави, про яку ми 30 років торочимо.
Америка стала АМЕРИКОЮ тому, що авторитет суду і важливість його незалежності там ніколи не ставилися під сумнів. Під час Великої депресії 20-30х років ВС США заблокував ліберальні реформи Рузвельта, які могли б допомогти вийти з кризи. Рузвель вніс до Конгресу законопроект про збільшення числа суддів ВС, щоб призначити туди лояльних суддів і "продавити" потрібне рішення. Однак, Конгрес не наважився підтримати проект, зауваживши що незалежна судова влада є важливішою, ніж навіть економічне благополуччя.
Зізнаюсь, що мені теж не дуже подобається рішення КС, але я розумію мотиви суддів, і ці мотиви заслуговують на увагу, оскільки були направлені на забезпечення незалежності судів. Я не знаю, чи вся ця ситуація була із самого початку направлена на дикредитацію КС і повне його переформатування під Зеленського, чи така ідея в нього виникла щойно, але ми ризикуємо втратити останні шанси залишитись державою.
Особливе зенепокоєння викликає активізація парасюків, соболєвих та інших семенченків, які кличуть йти під КС і щось там робити.
Закликаю всіх зберігати тверезу голову і не допустити, щоб єдиним судом в Україні залишився самосуд.
Yes! Dopeless@_dopeless 3 ч
Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.
І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
- Рядо-о-м! Я казал!
Це, бува, не ґросмейстер -- тренер із шахів?