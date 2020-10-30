Депутати Європарламенту закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК

Група депутатів Європарламенту звернулася до України з закликом відновити функції Національного агентства щодо запобігання та протидії корупції (НАЗК). Їхній заклик суперечить рішенню Конституційного Суду України.

Про це йдеться в офіційній заяві європарламентарів, яка є в розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарії зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного Суду, тому що воно створило "правову яму" в антикорупційному законодавстві.

"Ми закликаємо український уряд та законодавчий орган якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла внаслідок рішення КС, та швидко відновити повністю функціонуючу, ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією - включно із судовою гілкою, але в той самий час повністю зберегти незалежність останньої від виконавчої та законодавчої гілок влади", - сказано в заяві.

"Повноцінно наділене повноваженнями НАЗК відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль", - додали депутати.

Ця позиція принципово суперечить рішенню КС, в якому Суд ухвалив, що НАЗК має бути позбавлене функцій контролю над судовою гілкою влади.

Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці та інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу і поглиблення співпраці не є безумовними.

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"Україна має продемонструвати сталу відданість проведенню реформ і дотримання принципам ЄС. Будь яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання. Ми також віримо нашим колегам у Верховній Раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційний порядок денний", - зазначили європарламентарі.

Заяву, про яку йдеться, підписали Міхаель Галер - головний доповідач ЄП щодо України (Німеччина, ЄНП), Андрюс Кубілюс - голова делегації ЄП у міжпарламентській асамблеї "Євронест" (ЄНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - доповідач групи соціал-демократів щодо України (Польща), Петра Ауштревічюс - доповідач групи Renew щодо України (Литва), Віола фон Кеймон-Таубадель - доповідач групи Зелених щодо України (Німеччина) та Сандра Калніете (ЄНП, Литва).

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.