Депутати Європарламенту закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК
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Група депутатів Європарламенту звернулася до України з закликом відновити функції Національного агентства щодо запобігання та протидії корупції (НАЗК). Їхній заклик суперечить рішенню Конституційного Суду України.
Про це йдеться в офіційній заяві європарламентарів, яка є в розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.
Парламентарії зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного Суду, тому що воно створило "правову яму" в антикорупційному законодавстві.
"Ми закликаємо український уряд та законодавчий орган якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла внаслідок рішення КС, та швидко відновити повністю функціонуючу, ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією - включно із судовою гілкою, але в той самий час повністю зберегти незалежність останньої від виконавчої та законодавчої гілок влади", - сказано в заяві.
"Повноцінно наділене повноваженнями НАЗК відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль", - додали депутати.
Ця позиція принципово суперечить рішенню КС, в якому Суд ухвалив, що НАЗК має бути позбавлене функцій контролю над судовою гілкою влади.
Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці та інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу і поглиблення співпраці не є безумовними.
"Україна має продемонструвати сталу відданість проведенню реформ і дотримання принципам ЄС. Будь яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання. Ми також віримо нашим колегам у Верховній Раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційний порядок денний", - зазначили європарламентарі.
Заяву, про яку йдеться, підписали Міхаель Галер - головний доповідач ЄП щодо України (Німеччина, ЄНП), Андрюс Кубілюс - голова делегації ЄП у міжпарламентській асамблеї "Євронест" (ЄНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - доповідач групи соціал-демократів щодо України (Польща), Петра Ауштревічюс - доповідач групи Renew щодо України (Литва), Віола фон Кеймон-Таубадель - доповідач групи Зелених щодо України (Німеччина) та Сандра Калніете (ЄНП, Литва).
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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4 ч. ·
Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
Рахманин убежден, что для того, "чтобы мир не удивлялся решением наших судов", надо было навести порядок в системе - в частности создать "нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей".
Он также считает, что "бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы".
ето все к тому, что смены судей кс очень мало, какой-то результат на неделю (пока Люди разберутся и договорятся, как и сколько им заносить) ето даст - но система не изменится вообще никак, тут нужно фундаментальное изменение закона о конст.суде, он хитрованно горбатый от рождения
например, штурм конст.суда поданнями http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-28-zhovtnya-2020-roku - там красотища, полный передел законодательного поля, а подписанты какие, ммм, канфетка - 13, про высший антикорсуд: медведчук кива бойко ренат кузьмин левочкин шуфрич суркис рабинович королевская новинский...
смотри, Вова™, как при прикрытии твоим телевизионным турборежимом монобольшинства, моноброви и моноколеса работает реальный турборежим реставрации законодательного поля, и кем он реализуется - настоящим монобольшинством, птмшто твоя "партия" ето сделала, никто больше
и тут, конечьно, фокус с "непорошенко" уже не работает, птмшто бывают договорняки, ето политика, а бывает тупой слив - в том числе и потому, што хто будет договариваться с клоунами, которые еще и на счетчике у арсена борисыча, кто? крокодилы типа суркиса и медведчука? от щяс прямо
тебя, дурачка уездного, за ручку вытащили на табуретку, штобы ты с нее в приспущенных колготах развлекал нетой нарід стишками на кшталт: ми збудували монобільшість! ми у майбутнє йдем нестримно! у путіна в очах ми бачим бажання миру та надію!
кек, Вова™
Єто ж намного проще.
А тут вдруг такая срачка. Значит дело не в "неправоте" суда
Этих засранцев нужно удалить. Сделает это ЗЕ, - молодец.
Любое поражение зе - наш выигрыш. Поэтому даже конституционный кризис нам на руку, чем дольше и сильнее он будет, тем лучше. Всё равно при зеленском борьбы с коррупцией не было от слова совсем, даже сам зеленский имел нарушения в декларациях.
Рейтинг ему это не поднимет, а Украина проиграет.
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
Букви лишимо суддям - злочинцям.
Депутаты Европарламента призывают нас-рать на Конституцию?
О чем сыр-бор? Если решение согласно Конституции и всем не нравится- менять Конституцию. (Зеленые еще не меняли, у них есть "квота")
Если решение нарушает Конституцию - всех на нары!