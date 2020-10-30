УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17944 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Конституційна криза
5 372 42
Європарламент (773) заява (197) КС (1154) НАЗК (1167)

Депутати Європарламенту закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Депутати Європарламенту закликають Україну діяти всупереч рішенню КС, відновивши функції НАЗК

Група депутатів Європарламенту звернулася до України з закликом відновити функції Національного агентства щодо запобігання та протидії корупції (НАЗК). Їхній заклик суперечить рішенню Конституційного Суду України.

Про це йдеться в офіційній заяві європарламентарів, яка є в розпорядженні "Європейської правди", інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарії зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного Суду, тому що воно створило "правову яму" в антикорупційному законодавстві.

"Ми закликаємо український уряд та законодавчий орган якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла внаслідок рішення КС, та швидко відновити повністю функціонуючу, ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією - включно із судовою гілкою, але в той самий час повністю зберегти незалежність останньої від виконавчої та законодавчої гілок влади", - сказано в заяві.

"Повноцінно наділене повноваженнями НАЗК відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль", - додали депутати.

Ця позиція принципово суперечить рішенню КС, в якому Суд ухвалив, що НАЗК має бути позбавлене функцій контролю над судовою гілкою влади.

Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці та інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу і поглиблення співпраці не є безумовними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС не сприяє подоланню корупції і є тиском на всі антикорупційні органи, - САП

"Україна має продемонструвати сталу відданість проведенню реформ і дотримання принципам ЄС. Будь яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання. Ми також віримо нашим колегам у Верховній Раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційний порядок денний", - зазначили європарламентарі.

Заяву, про яку йдеться, підписали Міхаель Галер - головний доповідач ЄП щодо України (Німеччина, ЄНП), Андрюс Кубілюс - голова делегації ЄП у міжпарламентській асамблеї "Євронест" (ЄНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - доповідач групи соціал-демократів щодо України (Польща), Петра Ауштревічюс - доповідач групи Renew щодо України (Литва), Віола фон Кеймон-Таубадель - доповідач групи Зелених щодо України (Німеччина) та Сандра Калніете (ЄНП, Литва).

Читайте також: Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
показати весь коментар
30.10.2020 14:54
+7
Валерій Пекар
4 ч. ·

Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
показати весь коментар
30.10.2020 14:51
+6
А никто не думал почему зеленский столь же радикально не разогнал ОАСК с "судьей" Вовком?
Єто ж намного проще. Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 4106
показати весь коментар
30.10.2020 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По сути так и есть, в сговоре с ОПЗЖ ( который подал иск ) СН пытается поставить лояльных людей в КС. Судя по предыдущим предпочтениям по лояльным и общих тенденциях, скорее всего вернутся судьи времен Януковича.
показати весь коментар
30.10.2020 15:01 Відповісти
судьи времен Януковича никуда не уходили.
показати весь коментар
30.10.2020 15:05 Відповісти
Нет, уходили. Весь основной состав обновлен после революции, из 15 только 2 были назначены в самом конце 13 года.
показати весь коментар
30.10.2020 15:16 Відповісти
Понял, что был не прав ? Большинство людей по квотам от парламента прошлого созыва и прошлого президента, поэтому единственная цель всего этого это поставить лояльных людей, скорее всего времен януковича.
показати весь коментар
30.10.2020 15:27 Відповісти
Какой наивный человек.
показати весь коментар
30.10.2020 15:28 Відповісти
Это скорее про тебя. Потому что, например, Портнов выступает за роспуск этого состава КСУ. Не кажется ли тебе это подозрительным или он внезапно стал ярым антикоррупционером ? )
показати весь коментар
30.10.2020 15:38 Відповісти
Спроси у него.
показати весь коментар
30.10.2020 17:23 Відповісти
Ага, у КСУ есть друзья : Мертвечук, Ху2ло , Ермак.
показати весь коментар
30.10.2020 14:50 Відповісти
Им приходится выбирать из двух неправомерных зол.
показати весь коментар
30.10.2020 14:50 Відповісти
Валерій Пекар
4 ч. ·

Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
показати весь коментар
30.10.2020 14:51 Відповісти
"ЕС" зарегистрировала законопроект, который предлагают принять как неотложный. По ее словам, он регулирует вопросы ответственности за недостоверность представленных в декларации сведений и решает правовую коллизию в связи с решением КС.

Рахманин убежден, что для того, "чтобы мир не удивлялся решением наших судов", надо было навести порядок в системе - в частности создать "нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей".

Он также считает, что "бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы".
показати весь коментар
30.10.2020 15:03 Відповісти
неочн удвлн прсхдщ @azubinski

ето все к тому, что смены судей кс очень мало, какой-то результат на неделю (пока Люди разберутся и договорятся, как и сколько им заносить) ето даст - но система не изменится вообще никак, тут нужно фундаментальное изменение закона о конст.суде, он хитрованно горбатый от рождения
например, штурм конст.суда поданнями http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-28-zhovtnya-2020-roku - там красотища, полный передел законодательного поля, а подписанты какие, ммм, канфетка - 13, про высший антикорсуд: медведчук кива бойко ренат кузьмин левочкин шуфрич суркис рабинович королевская новинский...

смотри, Вова™, как при прикрытии твоим телевизионным турборежимом монобольшинства, моноброви и моноколеса работает реальный турборежим реставрации законодательного поля, и кем он реализуется - настоящим монобольшинством, птмшто твоя "партия" ето сделала, никто больше
и тут, конечьно, фокус с "непорошенко" уже не работает, птмшто бывают договорняки, ето политика, а бывает тупой слив - в том числе и потому, што хто будет договариваться с клоунами, которые еще и на счетчике у арсена борисыча, кто? крокодилы типа суркиса и медведчука? от щяс прямо

тебя, дурачка уездного, за ручку вытащили на табуретку, штобы ты с нее в приспущенных колготах развлекал нетой нарід стишками на кшталт: ми збудували монобільшість! ми у майбутнє йдем нестримно! у путіна в очах ми бачим бажання миру та надію!
кек, Вова™
показати весь коментар
30.10.2020 15:08 Відповісти
А никто не думал почему зеленский столь же радикально не разогнал ОАСК с "судьей" Вовком?
Єто ж намного проще. Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 4106
показати весь коментар
30.10.2020 14:52 Відповісти
ЗЕ много чего не делает, но это не может оправдать бездействия в этом случае. КСУ однозначно не прав
показати весь коментар
30.10.2020 14:55 Відповісти
суд неправ, но в случае с ОАСК, неправота суда зеленскому не мешала.

А тут вдруг такая срачка. Значит дело не в "неправоте" суда Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 7009
показати весь коментар
30.10.2020 15:00 Відповісти
Просто в ОАСК лояльные люди, а в КСУ - нет.
показати весь коментар
30.10.2020 15:18 Відповісти
Без разницы что мешает ЗЕ. Дело в том что КСУ мешает жить всем. Он благословил коррупцию, он против безвиза, он за уничтожение страны.
Этих засранцев нужно удалить. Сделает это ЗЕ, - молодец.
показати весь коментар
30.10.2020 15:27 Відповісти
В том то и дело, что нельзя дать зеленскому поднять себе рейтинг, потому что он выступает на стороне сил, которые благословили коррупцию, против безвиза и за уничтожение страны ).
Любое поражение зе - наш выигрыш. Поэтому даже конституционный кризис нам на руку, чем дольше и сильнее он будет, тем лучше. Всё равно при зеленском борьбы с коррупцией не было от слова совсем, даже сам зеленский имел нарушения в декларациях.
показати весь коментар
30.10.2020 15:44 Відповісти
Нет, так не правильно. Это комуняцкая логика. Ленин тоже топил свою страну, ради революции.
Рейтинг ему это не поднимет, а Украина проиграет.
показати весь коментар
30.10.2020 15:48 Відповісти
Но поддерживать ставленника пророссийского олигархата это ещё большая глупость, не так ли ? Поэтому наша задача именно довести ситуацию до революции, электоральной или уличной, это значения не имеет. Пока всё идет в нужном русле.
показати весь коментар
30.10.2020 16:01 Відповісти
Перевыборы в Раду , президента и КС .
показати весь коментар
30.10.2020 14:53 Відповісти
Здрасті посрамшьі(((
показати весь коментар
30.10.2020 14:54 Відповісти
Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
показати весь коментар
30.10.2020 14:54 Відповісти
Коломойша і медвечук.
показати весь коментар
30.10.2020 14:56 Відповісти
А судьи, назначенные про-украинской коалицией прошлого парламента предыдущим президентом им быстренько "подлизали"?
показати весь коментар
30.10.2020 15:12 Відповісти
После того как после выборов КСУ поддержал неконституционное решение о роспуске проукраинского парламента, можно легко понять под чьим контролем они сейчас находятся
показати весь коментар
30.10.2020 15:50 Відповісти
47 підкацапних ******.
показати весь коментар
30.10.2020 15:45 Відповісти
расстрельный список врагов Украины.
показати весь коментар
30.10.2020 17:51 Відповісти
Це буде в дусі Закону.
Букви лишимо суддям - злочинцям.
показати весь коментар
30.10.2020 14:55 Відповісти
На правовой беспредел со стороны КС Зеля пытается ответить своим беспределом. В щелку с улыбкой наблюдают Беня, Портянка и Ко, издалека в подзорную трубу - *****.
показати весь коментар
30.10.2020 14:56 Відповісти
Ну давай,зебоба,вали беню -иного тебе уже не дано)
показати весь коментар
30.10.2020 14:58 Відповісти
Тобто для повноцінного функціонування НАПК потрібен новий закон про е-декларування?
показати весь коментар
30.10.2020 15:01 Відповісти
Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 9916 Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 9916 Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 421

Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 619
показати весь коментар
30.10.2020 15:03 Відповісти
Дожили!
Депутаты Европарламента призывают нас-рать на Конституцию? Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 3237
О чем сыр-бор? Если решение согласно Конституции и всем не нравится- менять Конституцию. (Зеленые еще не меняли, у них есть "квота")
Если решение нарушает Конституцию - всех на нары!
показати весь коментар
30.10.2020 15:08 Відповісти
Есть буква закона, а есть дух закона. Если с буквами что то не так, надо обратиться к здравому смыслу, духу и вспомнить ради чего собственно закон принимался. Явно не для того, чтобы унижать гордых судей и благородных депутатов. А, для того, чтобы в их честных рядах не затесались перевертни. Стало быть сами законодатели (в том числе и КС) должны быть заинтересованы в отслеживании и наказании заблудших товарищей. Понимаю, что в реалиях Украины это более чем наивно. Но, революции у нас начинались наивными людьми. История других подходов не знает.
показати весь коментар
30.10.2020 15:23 Відповісти
Да, Клоун загнав державу в патову ситуацію - хорошого виходу з неї немає, навіть немає поганого і дуже поганого - є лише два дуже погані. Поки він ганявся за Порохом, малороси з кацапами здійснили конституційний переворот. Прошу вас, 73% зелених баранів, вийти ще раз на сцену на біс: "гірше не буде", "будь хто тільки не Порох" ("долгие продолжительные аплодисменты из-за поребрика").
показати весь коментар
30.10.2020 15:45 Відповісти
У данному разі КС не правий, ніхто їм не наказував і приводів не давав змінювати закон про Є декларації, тому як що КС сам не врегулює свої ж промахи, то це зробить виконавча влада.
показати весь коментар
30.10.2020 21:43 Відповісти
 
 