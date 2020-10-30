Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК). Их призыв противоречит решению Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, которое есть в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного Суда, потому что оно создало "правовую яму" в антикоррупционном законодательстве.

"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти", - сказано в заявлении.

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"Полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного Суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", - добавили депутаты.

Эта позиция принципиально противоречит решению КС, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти.

Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

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"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Каких-либо шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной Раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикорупцийнмй повестку дня", - отметили европарламентарии.

Заявление подписали Михаэль Галлер - главный докладчик Европарламента по Украине (Германия), Андриус ​​Кубилиус - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" (Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (Литва).

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.