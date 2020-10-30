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Европарламент (1705) заявление (379) КС (2131) НАПК (1164)

Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК). Их призыв противоречит решению Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, которое есть в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного Суда, потому что оно создало "правовую яму" в антикоррупционном законодательстве.

"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти", - сказано в заявлении.

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"Полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного Суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", - добавили депутаты.

Эта позиция принципиально противоречит решению КС, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти.

Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

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"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Каких-либо шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной Раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикорупцийнмй повестку дня", - отметили европарламентарии.

Заявление подписали Михаэль Галлер - главный докладчик Европарламента по Украине (Германия), Андриус ​​Кубилиус - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" (Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (Литва).

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
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30.10.2020 14:54
+7
Валерій Пекар
4 ч. ·

Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
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30.10.2020 14:51
+6
А никто не думал почему зеленский столь же радикально не разогнал ОАСК с "судьей" Вовком?
Єто ж намного проще. Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 4106
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30.10.2020 14:52
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По сути так и есть, в сговоре с ОПЗЖ ( который подал иск ) СН пытается поставить лояльных людей в КС. Судя по предыдущим предпочтениям по лояльным и общих тенденциях, скорее всего вернутся судьи времен Януковича.
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30.10.2020 15:01 Ответить
судьи времен Януковича никуда не уходили.
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30.10.2020 15:05 Ответить
Нет, уходили. Весь основной состав обновлен после революции, из 15 только 2 были назначены в самом конце 13 года.
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30.10.2020 15:16 Ответить
Понял, что был не прав ? Большинство людей по квотам от парламента прошлого созыва и прошлого президента, поэтому единственная цель всего этого это поставить лояльных людей, скорее всего времен януковича.
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30.10.2020 15:27 Ответить
Какой наивный человек.
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30.10.2020 15:28 Ответить
Это скорее про тебя. Потому что, например, Портнов выступает за роспуск этого состава КСУ. Не кажется ли тебе это подозрительным или он внезапно стал ярым антикоррупционером ? )
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30.10.2020 15:38 Ответить
Спроси у него.
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30.10.2020 17:23 Ответить
Ага, у КСУ есть друзья : Мертвечук, Ху2ло , Ермак.
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30.10.2020 14:50 Ответить
Им приходится выбирать из двух неправомерных зол.
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30.10.2020 14:50 Ответить
Валерій Пекар
4 ч. ·

Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
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30.10.2020 14:51 Ответить
"ЕС" зарегистрировала законопроект, который предлагают принять как неотложный. По ее словам, он регулирует вопросы ответственности за недостоверность представленных в декларации сведений и решает правовую коллизию в связи с решением КС.

Рахманин убежден, что для того, "чтобы мир не удивлялся решением наших судов", надо было навести порядок в системе - в частности создать "нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей".

Он также считает, что "бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы".
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30.10.2020 15:03 Ответить
неочн удвлн прсхдщ @azubinski

ето все к тому, что смены судей кс очень мало, какой-то результат на неделю (пока Люди разберутся и договорятся, как и сколько им заносить) ето даст - но система не изменится вообще никак, тут нужно фундаментальное изменение закона о конст.суде, он хитрованно горбатый от рождения
например, штурм конст.суда поданнями http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-28-zhovtnya-2020-roku - там красотища, полный передел законодательного поля, а подписанты какие, ммм, канфетка - 13, про высший антикорсуд: медведчук кива бойко ренат кузьмин левочкин шуфрич суркис рабинович королевская новинский...

смотри, Вова™, как при прикрытии твоим телевизионным турборежимом монобольшинства, моноброви и моноколеса работает реальный турборежим реставрации законодательного поля, и кем он реализуется - настоящим монобольшинством, птмшто твоя "партия" ето сделала, никто больше
и тут, конечьно, фокус с "непорошенко" уже не работает, птмшто бывают договорняки, ето политика, а бывает тупой слив - в том числе и потому, што хто будет договариваться с клоунами, которые еще и на счетчике у арсена борисыча, кто? крокодилы типа суркиса и медведчука? от щяс прямо

тебя, дурачка уездного, за ручку вытащили на табуретку, штобы ты с нее в приспущенных колготах развлекал нетой нарід стишками на кшталт: ми збудували монобільшість! ми у майбутнє йдем нестримно! у путіна в очах ми бачим бажання миру та надію!
кек, Вова™
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30.10.2020 15:08 Ответить
А никто не думал почему зеленский столь же радикально не разогнал ОАСК с "судьей" Вовком?
Єто ж намного проще. Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 4106
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30.10.2020 14:52 Ответить
ЗЕ много чего не делает, но это не может оправдать бездействия в этом случае. КСУ однозначно не прав
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30.10.2020 14:55 Ответить
суд неправ, но в случае с ОАСК, неправота суда зеленскому не мешала.

А тут вдруг такая срачка. Значит дело не в "неправоте" суда Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 7009
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30.10.2020 15:00 Ответить
Просто в ОАСК лояльные люди, а в КСУ - нет.
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30.10.2020 15:18 Ответить
Без разницы что мешает ЗЕ. Дело в том что КСУ мешает жить всем. Он благословил коррупцию, он против безвиза, он за уничтожение страны.
Этих засранцев нужно удалить. Сделает это ЗЕ, - молодец.
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30.10.2020 15:27 Ответить
В том то и дело, что нельзя дать зеленскому поднять себе рейтинг, потому что он выступает на стороне сил, которые благословили коррупцию, против безвиза и за уничтожение страны ).
Любое поражение зе - наш выигрыш. Поэтому даже конституционный кризис нам на руку, чем дольше и сильнее он будет, тем лучше. Всё равно при зеленском борьбы с коррупцией не было от слова совсем, даже сам зеленский имел нарушения в декларациях.
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30.10.2020 15:44 Ответить
Нет, так не правильно. Это комуняцкая логика. Ленин тоже топил свою страну, ради революции.
Рейтинг ему это не поднимет, а Украина проиграет.
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30.10.2020 15:48 Ответить
Но поддерживать ставленника пророссийского олигархата это ещё большая глупость, не так ли ? Поэтому наша задача именно довести ситуацию до революции, электоральной или уличной, это значения не имеет. Пока всё идет в нужном русле.
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30.10.2020 16:01 Ответить
Перевыборы в Раду , президента и КС .
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30.10.2020 14:53 Ответить
Здрасті посрамшьі(((
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30.10.2020 14:54 Ответить
Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
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30.10.2020 14:54 Ответить
Коломойша і медвечук.
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30.10.2020 14:56 Ответить
А судьи, назначенные про-украинской коалицией прошлого парламента предыдущим президентом им быстренько "подлизали"?
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30.10.2020 15:12 Ответить
После того как после выборов КСУ поддержал неконституционное решение о роспуске проукраинского парламента, можно легко понять под чьим контролем они сейчас находятся
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30.10.2020 15:50 Ответить
47 підкацапних ******.
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30.10.2020 15:45 Ответить
расстрельный список врагов Украины.
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30.10.2020 17:51 Ответить
Це буде в дусі Закону.
Букви лишимо суддям - злочинцям.
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30.10.2020 14:55 Ответить
На правовой беспредел со стороны КС Зеля пытается ответить своим беспределом. В щелку с улыбкой наблюдают Беня, Портянка и Ко, издалека в подзорную трубу - *****.
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30.10.2020 14:56 Ответить
Ну давай,зебоба,вали беню -иного тебе уже не дано)
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30.10.2020 14:58 Ответить
Тобто для повноцінного функціонування НАПК потрібен новий закон про е-декларування?
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30.10.2020 15:01 Ответить
Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 9916 Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 9916 Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 421

Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 619
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30.10.2020 15:03 Ответить
Дожили!
Депутаты Европарламента призывают нас-рать на Конституцию? Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК - Цензор.НЕТ 3237
О чем сыр-бор? Если решение согласно Конституции и всем не нравится- менять Конституцию. (Зеленые еще не меняли, у них есть "квота")
Если решение нарушает Конституцию - всех на нары!
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30.10.2020 15:08 Ответить
Есть буква закона, а есть дух закона. Если с буквами что то не так, надо обратиться к здравому смыслу, духу и вспомнить ради чего собственно закон принимался. Явно не для того, чтобы унижать гордых судей и благородных депутатов. А, для того, чтобы в их честных рядах не затесались перевертни. Стало быть сами законодатели (в том числе и КС) должны быть заинтересованы в отслеживании и наказании заблудших товарищей. Понимаю, что в реалиях Украины это более чем наивно. Но, революции у нас начинались наивными людьми. История других подходов не знает.
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30.10.2020 15:23 Ответить
Да, Клоун загнав державу в патову ситуацію - хорошого виходу з неї немає, навіть немає поганого і дуже поганого - є лише два дуже погані. Поки він ганявся за Порохом, малороси з кацапами здійснили конституційний переворот. Прошу вас, 73% зелених баранів, вийти ще раз на сцену на біс: "гірше не буде", "будь хто тільки не Порох" ("долгие продолжительные аплодисменты из-за поребрика").
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30.10.2020 15:45 Ответить
У данному разі КС не правий, ніхто їм не наказував і приводів не давав змінювати закон про Є декларації, тому як що КС сам не врегулює свої ж промахи, то це зробить виконавча влада.
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30.10.2020 21:43 Ответить
 
 