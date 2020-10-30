Депутаты Европарламента призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК
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Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК). Их призыв противоречит решению Конституционного Суда Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, которое есть в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.
Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного Суда, потому что оно создало "правовую яму" в антикоррупционном законодательстве.
"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти", - сказано в заявлении.
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"Полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного Суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", - добавили депутаты.
Эта позиция принципиально противоречит решению КС, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти.
Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.
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"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Каких-либо шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной Раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикорупцийнмй повестку дня", - отметили европарламентарии.
Заявление подписали Михаэль Галлер - главный докладчик Европарламента по Украине (Германия), Андриус Кубилиус - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" (Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (Литва).
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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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4 ч. ·
Президентський законопроєкт про Конституційний суд кожним своїм пунктом порушує Конституцію. Він буде моментально визнаний неконституційним і не матиме жодних правових наслідків.
Схоже, що в усій команді президента немає жодного юриста. Замість зробити кроки по виходу із конституційної кризи, президент її поглиблює.
Нагадаю стару істину.
Політична криза вирішується конституційним шляхом. Конституційна криза вирішується політичним шляхом.
Поясню. Коли в країні політична криза (розпад парламентської коаліції, відставка уряду чи інші подібні негаразди), ми відкриваємо Конституцію і діємо точно так, як там написано, чітко й покроково.
Коли ж криза конституційна, тобто клінч, який не вирішується за допомогою Конституції (математика стверджує: будь-яка формальна система має нерозв'язні внутрішні суперечності, й юриспруденція не є виключенням), тоді шлях вирішення є лише один -- політичний, тобто широкі неформальні домовленості, які потім певним (так само неформальним) чином формують легітимність (не плутати з легальністю, яка неможлива) і втілюються, а врешті якось вводяться у правове поле.
Приклади: третій тур виборів Помаранчевої революції, втеча Януковича після Революції гідності тощо.
Конституційну кризу неможливо вирішити конституційним шляхом. Кавалерійський наскок є смішним і безрезультатним. Криза лише поглибиться.
Рахманин убежден, что для того, "чтобы мир не удивлялся решением наших судов", надо было навести порядок в системе - в частности создать "нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей".
Он также считает, что "бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ - прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы".
ето все к тому, что смены судей кс очень мало, какой-то результат на неделю (пока Люди разберутся и договорятся, как и сколько им заносить) ето даст - но система не изменится вообще никак, тут нужно фундаментальное изменение закона о конст.суде, он хитрованно горбатый от рождения
например, штурм конст.суда поданнями http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-28-zhovtnya-2020-roku - там красотища, полный передел законодательного поля, а подписанты какие, ммм, канфетка - 13, про высший антикорсуд: медведчук кива бойко ренат кузьмин левочкин шуфрич суркис рабинович королевская новинский...
смотри, Вова™, как при прикрытии твоим телевизионным турборежимом монобольшинства, моноброви и моноколеса работает реальный турборежим реставрации законодательного поля, и кем он реализуется - настоящим монобольшинством, птмшто твоя "партия" ето сделала, никто больше
и тут, конечьно, фокус с "непорошенко" уже не работает, птмшто бывают договорняки, ето политика, а бывает тупой слив - в том числе и потому, што хто будет договариваться с клоунами, которые еще и на счетчике у арсена борисыча, кто? крокодилы типа суркиса и медведчука? от щяс прямо
тебя, дурачка уездного, за ручку вытащили на табуретку, штобы ты с нее в приспущенных колготах развлекал нетой нарід стишками на кшталт: ми збудували монобільшість! ми у майбутнє йдем нестримно! у путіна в очах ми бачим бажання миру та надію!
кек, Вова™
Єто ж намного проще.
А тут вдруг такая срачка. Значит дело не в "неправоте" суда
Этих засранцев нужно удалить. Сделает это ЗЕ, - молодец.
Любое поражение зе - наш выигрыш. Поэтому даже конституционный кризис нам на руку, чем дольше и сильнее он будет, тем лучше. Всё равно при зеленском борьбы с коррупцией не было от слова совсем, даже сам зеленский имел нарушения в декларациях.
Рейтинг ему это не поднимет, а Украина проиграет.
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
Букви лишимо суддям - злочинцям.
Депутаты Европарламента призывают нас-рать на Конституцию?
О чем сыр-бор? Если решение согласно Конституции и всем не нравится- менять Конституцию. (Зеленые еще не меняли, у них есть "квота")
Если решение нарушает Конституцию - всех на нары!