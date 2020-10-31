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"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У "Пан'європейському русі Австрії" застерегли від скасування безвізу для українців через рішення Конституційного Суду про скасування електронних декларацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Генсек "Пан’Європа-Австрія" Райнгард Клучек заявив: "Загальне покарання українських громадян шляхом, наприклад, скасування безвізу зашкодить невинним громадянам і лише посилить розчарування".

За його словами, це також ніяк не вплине на тих, хто, найімовірніше, зможе і надалі вільно подорожувати завдяки своїм корпоративним мережам у податкових гаванях ЄС.

Водночас у "Пан’Європа-Австрія" зауважили, що запровадження обов’язкового електронного декларування для політиків та держслужбовців було одним із найважливіших кроків у боротьбі з корупцією. 

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"Це також є центральним компонентом лібералізації візового режиму для українців із боку ЄС. Ця лібералізація зараз висить на волосині", - зазначив радник із міжнародних питань організації Штефан Хабьок.

У "Пан'європейському русі Австрії" переконані, що уряд, президент та парламент України "мають нарешті жорстко виступити проти корумпованих мереж у країні". Зі свого боку, Євросоюз та партнери України також мають посилити відповідний тиск.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+29
Поки патєрпєвший гдє то....Порох за Україну

"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 6366
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31.10.2020 21:54
+28
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 6735
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31.10.2020 22:02
+21
Які ж вони упороті ці Зебіли.
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31.10.2020 22:01
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Поки патєрпєвший гдє то....Порох за Україну

"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 6366
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31.10.2020 21:54 Відповісти
Справжній Гетьман! "Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 8465
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31.10.2020 21:59 Відповісти
Варто б просто заморозити безвіз. Місяців на 6.
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31.10.2020 22:04 Відповісти
Для госчиновников!
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01.11.2020 07:49 Відповісти
Ні. Для всіх.
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01.11.2020 08:06 Відповісти
За свои действия надо отвечать. И за свой выбор тоже.
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01.11.2020 16:54 Відповісти
"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України - Цензор.НЕТ 5368
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31.10.2020 22:22 Відповісти
Вспомнились разные лещенки и найемы, которые лично кричали на каждом углу что Украине не следует давать безвиз... А сейчас почему то молчат.
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01.11.2020 00:09 Відповісти
А еще он ЛИЧНО назначил 14 судей КС.
Сначала создал проблему, а теперь типа решает ее.
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01.11.2020 03:14 Відповісти
Ну и проблемы у тебя, сочуствую
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01.11.2020 09:08 Відповісти
Ну да, мы не виноваты и не можем отвечать за 73% голосовавших за лайно...
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31.10.2020 21:55 Відповісти
У Вас демократия. У Вас больше демократии, чем в Штатах, учитывая нашу систему выборщиков. Не спешите разбивать зеркало, если оно отражает картинку, которая Вам не нравится.
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31.10.2020 22:08 Відповісти
как раз таки система выборщиков исключает ситуацию когда вата НЙ и ЛосАнжелеса решает кто будет президентом страны . Отцы основатели были мудрыми людьми предвидевшими возможность понаехавшего зеватного лайна со всего света .
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01.11.2020 04:09 Відповісти
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 2218
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31.10.2020 21:57 Відповісти
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 5890 "Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 5890 "Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 5890
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31.10.2020 22:00 Відповісти
Які ж вони упороті ці Зебіли.
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31.10.2020 22:01 Відповісти
В целом, конечно, это люди, которых одобрил Порошенко. Но это достижения не Порошенка, а украинского народа под давлением того же ЕС. Под давлением на власть, за те же транши. А украинский народ всегда был за то, чтоб коррупции в Украине не было. И достаточно хорошо видно, что ничего существенного в сфере коррупции в Украине не поменялось. Да уже про это было. Никакой коррупционер себе руки не поотрубает. В частерсти, поэтому Зеленского и избирали, потому что он как бы позиционировал себя как борец с коррупцией. Или Голобородька позиционировал. А оказалось, он хочет жить по украинским законам. Я не хочу, украинский народ не хочет, Голобородько не хотел, а Зеленский хочет. Зеленский, никто не хочет жить по законам папередников и кормить ни за что нахлебников, которые хотят воровать. Ты дурной или офуевший?
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31.10.2020 22:48 Відповісти
Судді Конституційного суду, які скасували покарання за недостовірне декларування призначались:

- троє Януковичем
- 2 у березні 2014 парламентом
- 2 осінню 2019
- 4 у період з 2015 по 2018 (тобто період Порошенка, але!не по його квоті).

Проти рішення пролосувало 4 судді Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
Всі вони і тільки вони, ніхто інший, були призначені безпосередньо паном Порошенко.
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01.11.2020 01:02 Відповісти
В 2013 году украинцы просили ввести санкции против Януковича. Я думаю, теперь пора вводить санкции против Зеленского.
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31.10.2020 21:57 Відповісти
ВДМІНЯЙТЕ! Не потрібно з кретинами панькатись!
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31.10.2020 21:59 Відповісти
А что, была бы наука зеленым даунам. Толковых людей всюду выпустят, а шваль эту подзаборную лучше обуздать, а то никому житься не будет. Живущие в Украине и любящие все руское, это предатели, таких негде не любят.
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31.10.2020 22:00 Відповісти
Из выступления Куйло в.в. "мы готовы с любым президентом в Украине вести диалог,кроме Порошенко.Надеюсь,что 73 % зебилов лично поддержат меня." Как в воду смотрел.
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31.10.2020 22:00 Відповісти
Если будут уничтожены независимые антикоррупционные органы , то я за то , что бы безвиз отменили , потому что по другому , умный нарид Украины не выйдет на улицу .
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31.10.2020 22:01 Відповісти
Всё равно не выйдут из комы.
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31.10.2020 22:23 Відповісти
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 6735
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31.10.2020 22:02 Відповісти
100 %
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31.10.2020 22:03 Відповісти
Чуть ли не каждый день были положительные новости, а сейчас что не новость, то зеленые сопли где то обделались в очередной раз. Опять начнут майданить в дикий дубак.
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31.10.2020 22:06 Відповісти
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 4986
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31.10.2020 22:07 Відповісти
Брехня. Кацапи завжди продають золото. Багато купує Англія!
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31.10.2020 22:11 Відповісти
Ніяка не брехня, тільки за 2 квартал паРаша не змогла зібрати кожний третій рЖубль, який повинен був надійти в *********** расіянський бюджет. Середній та мілкий бізнес фактично знищено, він повністю збитковий та лежить, за дуже невеликим виключенням.
Більше 50 відсотків росіянців живе менш,чим на 200 баксів в місяць... А через декілька місяців ця сума стане ще меншою о рЖубль летить у прірву.

Так, є великі нібито золотовалютні резерви, але вони не набагато більші зовнішнього боргу, а ще свинособаки тремтять перед дуже можливою перемогою Бадена, що ймовірно відправить кацапо-ординський рЖубль в повний аут.
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01.11.2020 01:12 Відповісти
Брехня в тому що ВПЕРШЕ за 13ть років.
Вони постійно продають золото.
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01.11.2020 09:24 Відповісти
Це так, не вперше за останні погані для паРаші роки, а вони всі для неї погані, з середини 14 року, вже сьомий рік пішов воссіянія і вЯлічія рассєї.
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01.11.2020 11:11 Відповісти
Безвіз не відмінять, скоріше за все, Порох з цим впорається. Хоча особисто я дуже хочу, щоб мої знайомі Зебіли, які звикли на всі свята та відпустки їздити у Європу, перед тим як зібрати валізу - відкривали візи. Шоб їм життя медом не здавалось.
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31.10.2020 22:07 Відповісти
Тут нещодавно якийсь зебіл відкритим текстом написав - "я в европу не ездию, нахер мне тот безвиз". Отак узяв і вирішив за всіх.
(йому порекомендували також не користуватися холодильником та туалетом - харчуватися можна з помийки у дворі, а пісь-пісь та сир-сир робити у вікно)
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31.10.2020 22:15 Відповісти
Электронные декларации были одним из условий безвиза. ЕС следует быть последовательными.
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31.10.2020 22:09 Відповісти
Нельзя сказать, что ЕС - унитарный Союз. Здесь демократия. В результате которой все постоянно спорят.
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31.10.2020 22:39 Відповісти
Зе - єдиний неукраїнець в цій компанії
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31.10.2020 22:11 Відповісти
Вопрос в другом : за сколько еврейская мафия , это Беня , ЗЕ , Рабинович и т д продали Украину Путину? Как вы думаете ?
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31.10.2020 22:13 Відповісти
Эх, Европа, Европа... Напустила зверушек к себе домой, а теперь они устроили бойню. И, похоже, все только начинается.
"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвизовых для Украины - Цензор.НЕТ 6720
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31.10.2020 22:18 Відповісти
Схоже, що через терористів, хтось намагається роздмухати релінійну війну, щоби покарати Туреччину, яка підтримує Азербайджан. У цьому світі все взаємодіє
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01.11.2020 05:09 Відповісти
RIP.
У вас неувидел скорбную месть, этот мир покинул великии актёр - сер Шон Конери. Фильмы с его участием имели особый вкус, ну не просто так множество высших призов и звание сер.

Sers Šons Konerijs mūžībā aizgājis 90 gadu vecumā, sestdien, 31. oktobrī

"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України - Цензор.НЕТ 9534
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31.10.2020 22:26 Відповісти
извиняюсь, одна буква ошибка и полносиью другой смысл - У вас неувидел скорбную весть, этот мир покинул великии актёр - сер Шон Конери. Фильмы с его участием имели особый вкус, ну не просто так множество высших призов и звание сер.
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31.10.2020 22:31 Відповісти
Було вчора увечері тут.
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01.11.2020 10:03 Відповісти
Як шкода... Світла та вічна пам'ять великому актору.
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31.10.2020 22:36 Відповісти
RIP. Великий був актор.
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31.10.2020 22:49 Відповісти
"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України - Цензор.НЕТ 2135

"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України - Цензор.НЕТ 8739
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31.10.2020 22:34 Відповісти
Интересно, а африканским, латинским странам и Китаю ЕС тоже все время угрожает отнять безвиз?
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01.11.2020 02:38 Відповісти
Без виз ЕС могут посещать граждане: Украины. Грузии. Боливии. ОАЭ. Островов Тринидад и Тобаго. Австралийского Союза. Самоа. Албании. Андорры. Парагвая. Аргентины. Багамских островов. Сент-Винсент и Гренадины. Барбадоса. Панамы. Болгарии. Босния и Герцеговины. Брунея. Вануату. США. Ватикана. Венесуэлы. Гватемалы. Гондураса. Гонконга. Гренады. Доминики. Израиля. Исландии. Канады. Кипра. Антигуа и Барбуды. Коста-Рики. Лихтенштейна. Бразилии. Маврикия. Макао. Македонии. Малайзии. Мальты. Мексиканских Соединённых Штатов. Молдовы. Княжества Монако. Республики Никарагуа. Новой Зеландии. Королевства Норвегии. Румынской Республики. Эль-Сальвадора. Сан-Марино. Сейшел. Сент-Люсии. Сербии. Сингапура. Словении. Восточной Республики Уругвай. Хорватии. Республика Чили. Швейцарской Конфедерации. Эквадора. Кореи. Японии. Великобритании.
Всего 62 страны.
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01.11.2020 11:01 Відповісти
Ты идиот? Когда это ЕС стал безвизовым для китайцев?
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01.11.2020 11:03 Відповісти
Ещё, найди этом списке,он свежий, африканские страны.

Прежде чем ляпать хрень какую в следующий раз, получше изучи мат.часть.
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01.11.2020 11:08 Відповісти
А що, хтось уже безвіз відміняє? Було тільки пара визгів на цю тему.
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01.11.2020 10:04 Відповісти
 
 