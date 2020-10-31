"Пан'європейський рух Австрії" виступив проти скасування безвізу для України
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У "Пан'європейському русі Австрії" застерегли від скасування безвізу для українців через рішення Конституційного Суду про скасування електронних декларацій.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Генсек "Пан’Європа-Австрія" Райнгард Клучек заявив: "Загальне покарання українських громадян шляхом, наприклад, скасування безвізу зашкодить невинним громадянам і лише посилить розчарування".
За його словами, це також ніяк не вплине на тих, хто, найімовірніше, зможе і надалі вільно подорожувати завдяки своїм корпоративним мережам у податкових гаванях ЄС.
Водночас у "Пан’Європа-Австрія" зауважили, що запровадження обов’язкового електронного декларування для політиків та держслужбовців було одним із найважливіших кроків у боротьбі з корупцією.
"Це також є центральним компонентом лібералізації візового режиму для українців із боку ЄС. Ця лібералізація зараз висить на волосині", - зазначив радник із міжнародних питань організації Штефан Хабьок.
У "Пан'європейському русі Австрії" переконані, що уряд, президент та парламент України "мають нарешті жорстко виступити проти корумпованих мереж у країні". Зі свого боку, Євросоюз та партнери України також мають посилити відповідний тиск.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Сначала создал проблему, а теперь типа решает ее.
- троє Януковичем
- 2 у березні 2014 парламентом
- 2 осінню 2019
- 4 у період з 2015 по 2018 (тобто період Порошенка, але!не по його квоті).
Проти рішення пролосувало 4 судді Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
Всі вони і тільки вони, ніхто інший, були призначені безпосередньо паном Порошенко.
Більше 50 відсотків росіянців живе менш,чим на 200 баксів в місяць... А через декілька місяців ця сума стане ще меншою о рЖубль летить у прірву.
Так, є великі нібито золотовалютні резерви, але вони не набагато більші зовнішнього боргу, а ще свинособаки тремтять перед дуже можливою перемогою Бадена, що ймовірно відправить кацапо-ординський рЖубль в повний аут.
Вони постійно продають золото.
(йому порекомендували також не користуватися холодильником та туалетом - харчуватися можна з помийки у дворі, а пісь-пісь та сир-сир робити у вікно)
У вас неувидел скорбную месть, этот мир покинул великии актёр - сер Шон Конери. Фильмы с его участием имели особый вкус, ну не просто так множество высших призов и звание сер.
Sers Šons Konerijs mūžībā aizgājis 90 gadu vecumā, sestdien, 31. oktobrī
Всего 62 страны.
Прежде чем ляпать хрень какую в следующий раз, получше изучи мат.часть.