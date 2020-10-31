"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвиза для Украины
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В "Панъевропейском движении Австрии" предостерегли от отмены безвиза для украинцев из-за решения Конституционного Суда об отмене электронных деклараций.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Генсек "ПанъЕвропа-Австрия" Райнхард Клучек заявил: "Общее наказание украинских граждан путем, например, отмена безвиза, повредит невиновным гражданам и только усилит разочарование".
По его словам, это также никак не повлияет на тех, кто, скорее всего, сможет и в дальнейшем свободно путешествовать благодаря своим корпоративным сетям в налоговых гаванях ЕС.
В то же время в "ПанъЕвропа-Австрия" отметили, что введение обязательного электронного декларирования для политиков и госслужащих было одним из важнейших шагов в борьбе с коррупцией.
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"Это также центральный компонент либерализации визового режима для украинцев со стороны ЕС. Эта либерализация сейчас висит на волоске", - отметил советник по международным вопросам организации Штефан Хабьок.
В панъевропейском движении Австрии убеждены, что правительство, президент и парламент Украины "должны, наконец, жестко выступить против коррумпированных сетей в стране". Со своей стороны, Евросоюз и партнеры Украины также должны усилить соответствующее давление.
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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Сначала создал проблему, а теперь типа решает ее.
- троє Януковичем
- 2 у березні 2014 парламентом
- 2 осінню 2019
- 4 у період з 2015 по 2018 (тобто період Порошенка, але!не по його квоті).
Проти рішення пролосувало 4 судді Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
Всі вони і тільки вони, ніхто інший, були призначені безпосередньо паном Порошенко.
Більше 50 відсотків росіянців живе менш,чим на 200 баксів в місяць... А через декілька місяців ця сума стане ще меншою о рЖубль летить у прірву.
Так, є великі нібито золотовалютні резерви, але вони не набагато більші зовнішнього боргу, а ще свинособаки тремтять перед дуже можливою перемогою Бадена, що ймовірно відправить кацапо-ординський рЖубль в повний аут.
Вони постійно продають золото.
(йому порекомендували також не користуватися холодильником та туалетом - харчуватися можна з помийки у дворі, а пісь-пісь та сир-сир робити у вікно)
У вас неувидел скорбную месть, этот мир покинул великии актёр - сер Шон Конери. Фильмы с его участием имели особый вкус, ну не просто так множество высших призов и звание сер.
Sers Šons Konerijs mūžībā aizgājis 90 gadu vecumā, sestdien, 31. oktobrī
Всего 62 страны.
Прежде чем ляпать хрень какую в следующий раз, получше изучи мат.часть.