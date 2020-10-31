"Панъевропейское движение Австрии" выступило против отмены безвиза для Украины

В "Панъевропейском движении Австрии" предостерегли от отмены безвиза для украинцев из-за решения Конституционного Суда об отмене электронных деклараций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Генсек "ПанъЕвропа-Австрия" Райнхард Клучек заявил: "Общее наказание украинских граждан путем, например, отмена безвиза, повредит невиновным гражданам и только усилит разочарование".

По его словам, это также никак не повлияет на тех, кто, скорее всего, сможет и в дальнейшем свободно путешествовать благодаря своим корпоративным сетям в налоговых гаванях ЕС.

В то же время в "ПанъЕвропа-Австрия" отметили, что введение обязательного электронного декларирования для политиков и госслужащих было одним из важнейших шагов в борьбе с коррупцией.

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"Это также центральный компонент либерализации визового режима для украинцев со стороны ЕС. Эта либерализация сейчас висит на волоске", - отметил советник по международным вопросам организации Штефан Хабьок.

В панъевропейском движении Австрии убеждены, что правительство, президент и парламент Украины "должны, наконец, жестко выступить против коррумпированных сетей в стране". Со своей стороны, Евросоюз и партнеры Украины также должны усилить соответствующее давление.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.