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Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)

Венецианская комиссия предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Речь об этом идет в письме председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марин Мрчела на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.

Авторы послания призывают учесть неблагоприятные последствия "возможного поспешного решения уволить конституционных судей".

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение об обновлении состава Конституционного Суда согласовано с ЕС и послами G7, - Арахамия

"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - заявили Букиккио и Мрчела.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Также на Цензор.НЕТ: Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте также: НАПК проводило проверку деклараций двух из 47 депутатов, обратившихся в КС по "делу о незаконном обогащении"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
Бгг)Видно шо в природе два Совета Европы.
Один для арахамии, другой для разумкова.
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31.10.2020 19:26
+42
Суддів КСУ потрібно не просто звільнити а стратити за порушення присяги і зраду України. Це рішення КСУ не є правосудним і взагалі не є правовим, тому суддів КСУ, а також депутатів які дали таке подання потрібно арештувати і віддати під спеціальний трибунал, який винесе їм вирок з виключною мірою покарання! Повітря в Україні різко стане чистішим після страти цих ворогів України!

Ганнна Маляр

29 жовтня о 15:20 ·

Конституційний суд загнав державу у дуже складну ситуацію своїм останнім рішенням.

Спробую уникати політичної оцінки і зупинюсь на деяких юридичних аспектах цього рішення.

КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації". Це саме та стаття за якою можна було притягати чиновників до кримінальної відповідальності за умисне приховування майна та неподання декларації.

Конституційний суд мотивував своє рішення тим, що декларування недостовірної інформації не здатне заподіяти істотної шкоди суспільству, державі, фізичній або юридичній особі, а отже не є аж настільки суспільно небезпечним, щоб вважатись злочином.

Я вважаю, що КСУ у цьому пункті перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає. Поняття і критерії злочину встановлює не Конституція, а Кримінальний кодекс. І це право Верховної Ради визначати те чи інше діяння суспільно небезпечним та криміналізувати його.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про Конституційний суд України" - Конституційний суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України. Тобто відповідає чи не відповідає норма Кримінального кодексу особливої частини нормі Кримінального кодексу з загальної частини - це не компетенція КСУ.

КСУ повинен вирішувати чи відповідає норма Кримінального кодексу Конституції. Але посилань на статті Конституції, яким не відповідає ст. 366-1 Кримінального кодексу України - в рішенні КСУ немає. Є лише посилання на порушення принципу верховенства права. Тобто, за версією КСУ, наявність в законодавстві кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації - це порушення принципу верховенства права. Навіть не хочу це коментувати.

І на останок. В Кримінальному кодексі України є чимало злочинів, от скажімо є примушування до вступу у шлюб, за що передбачається до 3-х років позбавлення волі. За логікою КСУ виходить, що, це злочин значно небезпечніший для нашої держави і суспільства, ніж приховування чиновниками своїх статків.
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31.10.2020 19:29
+38
Дык увольнять и не надо. Надо просто снять неприкосновенность и посадить с конфискацией.
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31.10.2020 19:26
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Букиккио и Мрчела, оба макаронники, ответьте ка - а ни в чем не виновного Маркива ваш суд законно засудил? Сидели бы да помалкивали, озабоченцы гребанные
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01.11.2020 09:08 Ответить
"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.Источник: https://censor.net/ru/n3228350

===
Занимайтесь конституционализмом и верховенством права у себя, где разные приблуды режут горло учителям и убивают стариков и женщин в церквях. Думаю, что простым украинцам ПРЕТИТ такой РАЗГУЛ демократии. И его надо давить любыми, даже НЕ КОНСТИТУЦИОННЫМИ на данный момент, методами. А потом сделать конституционно, чтобы подобное было невозможно в принципе впредь.
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01.11.2020 10:40 Ответить
ПОРА ВВЕСТИ ВОЙСКА НАТО И ООН В УКРАИНУ !!! ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ КОРРУПЦИОНЕРОВ, СЕПАРАТИСТОВ И ВРАГОВ НАРОДА И ИХ ПОСОБНИКОВ !!! И РАЗМЕСТИТЬ В УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ РАКЕТ !!!
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01.11.2020 11:43 Ответить
Президент-гарант Конституції , чи не так? Прийняті закони мають виконуватись.КС свідомо відмовляється своїми рішеннями винонувати ці закони, тому президент має повне право перед законом та українським народом прийняти усі можливі рішення для упередження порушень вимог Конституції.
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01.11.2020 12:15 Ответить
Стратити КС в повному складі, а потім висловити стурбованність, ні навіть не так "глибоку та всеохоплюючу стурбованність" це буде по правилам ******** європейських інстітуцій.
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01.11.2020 12:16 Ответить
Вы упускаете одну ситуацию. Решение принял конституционный суд, да, но "за поданням народних депутатів". Тут диверсия на национальном уровне, но про это никто не говорит...
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01.11.2020 12:18 Ответить
Активная попытка пятой колоны кремля взять реванш.
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01.11.2020 16:33 Ответить
коли россіяни оккуповували крим.. нам тех вони казали що не потрібно воювати з московією
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01.11.2020 12:28 Ответить
Ну брехня , брехня і ще раз брехня, не коміссія, а голова коміссії(це його особиста думка) з греко те саме, а сприяв цьому такий собі пан головатий(ччлен кс), який був членом тої самої комісії і особисто знайомий з головою. Ну не пеишіть дурниць.
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01.11.2020 13:34 Ответить
с депутатов гроши и нам помошь не нужна
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01.11.2020 13:54 Ответить
Да, всегда сра-ли у нас на Конституцию!
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 4363
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01.11.2020 15:50 Ответить
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 6552
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01.11.2020 17:08 Ответить
То ,как во вторник решит эту юридическую коллизию наш парламент покажет всем
наглядно каким курсом собирается власть вести Украину.
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01.11.2020 17:19 Ответить
Разогнать эту шоблу КСУ -врагов УКраины нафиг!!!
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01.11.2020 17:50 Ответить
А может Зеленский сначала выполнит свои предвыборные обязательства и наши правоохранители проведут следствия по уже известным преступлениям?
Ну например, есть выводы ТСК ВР по Иловайской трагедии. Там прямо названы четыре виновника: Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.
Почему они не осуждены и не сидят, пане Президент?
А что, с делами по продаже катеров для ЗСУ по шестикратно завышенной цене?
А где уголовное дело по нецелевому использованию денег на ковид вами и вашим ближайшим окружением?

А не ведут ли ваши действия по разгону хренового КС, к узурпации власти? Ведь тогда 12 из 18-ти судей, на 9 лет будут вашими карманными!!!
Гитлер как раз и начинал с большинства в Рейхстаге. Путин так же. Вы стремитесь повторить их путь?
Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 609
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01.11.2020 19:12 Ответить
Прочь вообще с Украины эту поганую нечисть, чтоб и духу ихнего здесь не было. Венеціанська комісія - Разумкову: Звільнення суддів КС буде кричущим порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 4916
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01.11.2020 17:58 Ответить
А що Венеціанска комісія каже стосовно прийнатих КСУ антиконституційних рішень та противоправних дій, стосовно злочинців суддів та 47 злодіїв депутатів?
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01.11.2020 18:03 Ответить
А что Венецианская комиссия говорит про принятый ВР и подписанный Зеленским Закон о рынке земли, прямо нарушившем ст. 13 и ст.14 Конституции Украины?
А закон про НБУ, подписанный Зеленским, нарушил 11 статей Конституции.
А Медицинская реформа, придуманная министром Квиташвили, поддержаной Президентами Порошенко и Зеленским и вопплощенной в действие Супрун и Скалецкой?
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01.11.2020 19:15 Ответить
Епоха кінця Конституційного Управління Країною....Наступила! Тепер КС ...є і керівною законною ланкою Управління замість Президента,ВР, Уряду,Законів. Сама буква" Кончтитуція" тепер не є ознакою Державності,а "Ознакою" кінця самої Державності. О, клас правонігілізма! Вчиться,як з Конституції робити Пусте Місце. Це правовий пілітож найвищого рівня. Думаю,що в Кремлі Портнову, Медведчуку, Коломойському,Тупицькому вже заготовлені Геройські Нагороди. Путін, мабуть, регоче там із своїми упирчатами вде з того дня,коли Наш чи суд він чи дивесанти в ньому ,прийняли за уряд рішення і відключили Україну,як державу від міжнародної спільноти. БРАВО, ГАДИ в Україні !
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30.11.2020 20:16 Ответить
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