Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)
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Венецианская комиссия предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.
Речь об этом идет в письме председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марин Мрчела на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.
Авторы послания призывают учесть неблагоприятные последствия "возможного поспешного решения уволить конституционных судей".
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"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - заявили Букиккио и Мрчела.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Занимайтесь конституционализмом и верховенством права у себя, где разные приблуды режут горло учителям и убивают стариков и женщин в церквях. Думаю, что простым украинцам ПРЕТИТ такой РАЗГУЛ демократии. И его надо давить любыми, даже НЕ КОНСТИТУЦИОННЫМИ на данный момент, методами. А потом сделать конституционно, чтобы подобное было невозможно в принципе впредь.
наглядно каким курсом собирается власть вести Украину.
Ну например, есть выводы ТСК ВР по Иловайской трагедии. Там прямо названы четыре виновника: Порошенко, Гелетей, Муженко, Назаров.
Почему они не осуждены и не сидят, пане Президент?
А что, с делами по продаже катеров для ЗСУ по шестикратно завышенной цене?
А где уголовное дело по нецелевому использованию денег на ковид вами и вашим ближайшим окружением?
А не ведут ли ваши действия по разгону хренового КС, к узурпации власти? Ведь тогда 12 из 18-ти судей, на 9 лет будут вашими карманными!!!
Гитлер как раз и начинал с большинства в Рейхстаге. Путин так же. Вы стремитесь повторить их путь?
А закон про НБУ, подписанный Зеленским, нарушил 11 статей Конституции.
А Медицинская реформа, придуманная министром Квиташвили, поддержаной Президентами Порошенко и Зеленским и вопплощенной в действие Супрун и Скалецкой?