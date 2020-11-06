У "Слузі народу" хочуть призначити суддею КС свою нардепку Совгирю

У фракції "Слуга народу" обговорюють кандидатуру своєї колеги Ольги Совгирі на посаду судді Конституційного Суду.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардепка "Слуги народу" Галина Янченко, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, чому сьогодні розглядають лише призначення одного кандидата на посаду судді КС.

"Щодо другої кандидатури ведеться активне обговорення, хто це може бути. До речі, серед іншого, колеги по фракції пропонують кандидатуру Ольги Совгирі. Це народна депутатка, наша колега по фракції і, мабуть, одна з найкращих фахівців у сфері конституційного права в нашій країні", - зазначила Янченко.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що "Слуга народу" хоче призначити "свого" суддю, Янченко сказала: "Ні. Критично важливо, щоб вони були об'єктивні і незаангажовані. Якщо говорити про Ольгу Совгирю, то вона дуже часто виступає критиком законопроєктів, які подають народні депутати від "Слуги народу", вказуючи на деякі норми, які можуть суперечити Конституції. Тому вона є фахівцем високого рівня, незаангажованою людиною і в дебатах між законопроєктом і відповідністю Конституції, завжди виступає на стороні дотримання Конституції".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали