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КС (1154) Подоляк Михайло (296)

Подоляк: Якщо Рада не вирішить проблему з КС, залучатимемо суспільство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк: Якщо Рада не вирішить проблему з КС, залучатимемо суспільство

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк стверджує, що питання про Конституційний Суд "точно" не спускатимуть на гальмах, а затримку ухвалення законопроєктів щодо суду пояснює "процедурними питаннями".

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Водночас, говорячи про президентський законопроєкт про КСУ, він зазначає, що в разі його неухвалення Верховною Радою, звернуться до суспільства.

"Є доволі жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони мають пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливості цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству", - розповів Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у розмові з главою Венеціанської комісії Букіккіо: Довіра суспільства до конституційного судочинства зараз повністю зруйнована

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
В таком случае общесво надо привлекать и к роспуску неспроможной Рады и перевыборам президента.
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23.11.2020 11:48
+9
Обкакалась власть, обществу отдуваться, ну правильно, может начать нужно с головы, в данном случае с власти?
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23.11.2020 11:45
+6
И что он несет? Как именно, с точки зрения закона, будет происходить "обращение к обществу"? Запилите видосик, мол, президент хороший, а Рада плохая? И как это поможет решить вопрос с КС? Как это будет оформляться документально?
Умственно неполноценные...
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23.11.2020 11:49
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Обкакалась власть, обществу отдуваться, ну правильно, может начать нужно с головы, в данном случае с власти?
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23.11.2020 11:45 Відповісти
Обчество заб"є КС палками та камінням.
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23.11.2020 11:48 Відповісти
Привлекать стаю зеДолбоДятлов?
Так они по осени улетели в другие края. Аккурат после местных выборов это стало понятно, что они перелётные. А тот небольшой %, что ещё остался тут на зимовку, настолько глуп, что не знает, что такое КС и вообще к весне вымерзнут.
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23.11.2020 11:47 Відповісти
В таком случае общесво надо привлекать и к роспуску неспроможной Рады и перевыборам президента.
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23.11.2020 11:48 Відповісти
для чего обществу доносят советы одного из советников главы администрации, по сути тоже советника президента?...
зачем нам ваша кухня, из всех рецептов решение принимает президент и отвечает за выполнение...
уманские, миловановы, падаляки, алкоголики, наркоманы и пр.
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23.11.2020 12:01 Відповісти
Титуханов отправите под дом Порошенко?
Монофракция преЗедента должна бы принимать нужные законы, но вы этого не делаете.
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23.11.2020 11:49 Відповісти
Та то не тітухани. То курсанти, за виправкою та інтелектом, із поліцайського інституту.
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23.11.2020 12:07 Відповісти
И что он несет? Как именно, с точки зрения закона, будет происходить "обращение к обществу"? Запилите видосик, мол, президент хороший, а Рада плохая? И как это поможет решить вопрос с КС? Как это будет оформляться документально?
Умственно неполноценные...
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23.11.2020 11:49 Відповісти
Общество скоро вікинет зеленого дурака на мороз, вместе со всякими подоляками-ермаками.
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23.11.2020 11:52 Відповісти
Я запутался. Кого представляет эта власть, если не общество? Если общество, то какое? Общество богатых джентльменов(беня, рыжий и др)?. А если это не так, тогда кого? Но с другой стороны, общество так общество. Только потом не жалуйся.
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23.11.2020 11:53 Відповісти
распутываю: ответь себе - кого представляет падаляк?
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23.11.2020 12:03 Відповісти
А як суслов (голловний ідеолог) Зеленського уявляє собі "звернення до суспільства". Невже зел-упісти притомно думають, що хтось із 73,2% минулорічних бездумних невігласів покладе на Майдані "душу й тіло" за Зеленського?
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23.11.2020 11:58 Відповісти
Совсем дебилы. Вас самих надо вынести из кабинетов вместе с Зеленским.
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23.11.2020 12:03 Відповісти
Мишаня может только титушек в Пороху отправить... на большее ума нет.
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23.11.2020 12:15 Відповісти
Миллионы прихыльныков зе штурмуют конституционный суд
Я правильно представил ситуацию 73% свидетели зе 😄😄😄
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23.11.2020 12:16 Відповісти
Опасно играться с обществом. Общество оно такое. Подняв мутную волну в обществе, можно и напороться...
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23.11.2020 12:22 Відповісти
"Смєтунов" покличе. Де твої 73%?
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23.11.2020 15:07 Відповісти
ижели "зе" гидран не может справится,то общество должно поменять гидранта на, такого гаранта,который бы справлялся с подобной антигосударственной деятельностью
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23.11.2020 15:42 Відповісти
 
 