Подоляк: Якщо Рада не вирішить проблему з КС, залучатимемо суспільство
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк стверджує, що питання про Конституційний Суд "точно" не спускатимуть на гальмах, а затримку ухвалення законопроєктів щодо суду пояснює "процедурними питаннями".
Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
Водночас, говорячи про президентський законопроєкт про КСУ, він зазначає, що в разі його неухвалення Верховною Радою, звернуться до суспільства.
"Є доволі жорсткі законопроєкти, зокрема президентські. Вони мають пройти всі комітети, слухання і вийти в зал. Якщо зал з якихось причин не зрозуміє важливості цього питання, будуть інші рішення. Будемо пропонувати їх суспільству", - розповів Подоляк.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Так они по осени улетели в другие края. Аккурат после местных выборов это стало понятно, что они перелётные. А тот небольшой %, что ещё остался тут на зимовку, настолько глуп, что не знает, что такое КС и вообще к весне вымерзнут.
зачем нам ваша кухня, из всех рецептов решение принимает президент и отвечает за выполнение...
уманские, миловановы, падаляки, алкоголики, наркоманы и пр.
Монофракция преЗедента должна бы принимать нужные законы, но вы этого не делаете.
Умственно неполноценные...
Я правильно представил ситуацию 73% свидетели зе 😄😄😄