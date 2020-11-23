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КС (2131) Подоляк Михаил (243)

Подоляк: Если Рада не решит проблему с КС, будем привлекать общество

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подоляк: Если Рада не решит проблему с КС, будем привлекать общество

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что вопрос о Конституционном суде "точно" не будут спускать на тормозах, а задержку принятия законопроектов относительно суда объясняет "процедурными вопросами".

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

При этом, говоря о президентском законопроекте о КСУ, он отмечает, что в случае его непринятия в Верховной Радой, обратятся к обществу.

"Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - рассказал Подоляк.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Топ комментарии
+10
В таком случае общесво надо привлекать и к роспуску неспроможной Рады и перевыборам президента.
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23.11.2020 11:48
+9
Обкакалась власть, обществу отдуваться, ну правильно, может начать нужно с головы, в данном случае с власти?
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23.11.2020 11:45
+6
И что он несет? Как именно, с точки зрения закона, будет происходить "обращение к обществу"? Запилите видосик, мол, президент хороший, а Рада плохая? И как это поможет решить вопрос с КС? Как это будет оформляться документально?
Умственно неполноценные...
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23.11.2020 11:49
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Обкакалась власть, обществу отдуваться, ну правильно, может начать нужно с головы, в данном случае с власти?
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23.11.2020 11:45 Ответить
Обчество заб"є КС палками та камінням.
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23.11.2020 11:48 Ответить
Привлекать стаю зеДолбоДятлов?
Так они по осени улетели в другие края. Аккурат после местных выборов это стало понятно, что они перелётные. А тот небольшой %, что ещё остался тут на зимовку, настолько глуп, что не знает, что такое КС и вообще к весне вымерзнут.
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23.11.2020 11:47 Ответить
В таком случае общесво надо привлекать и к роспуску неспроможной Рады и перевыборам президента.
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23.11.2020 11:48 Ответить
для чего обществу доносят советы одного из советников главы администрации, по сути тоже советника президента?...
зачем нам ваша кухня, из всех рецептов решение принимает президент и отвечает за выполнение...
уманские, миловановы, падаляки, алкоголики, наркоманы и пр.
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23.11.2020 12:01 Ответить
Титуханов отправите под дом Порошенко?
Монофракция преЗедента должна бы принимать нужные законы, но вы этого не делаете.
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23.11.2020 11:49 Ответить
Та то не тітухани. То курсанти, за виправкою та інтелектом, із поліцайського інституту.
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23.11.2020 12:07 Ответить
И что он несет? Как именно, с точки зрения закона, будет происходить "обращение к обществу"? Запилите видосик, мол, президент хороший, а Рада плохая? И как это поможет решить вопрос с КС? Как это будет оформляться документально?
Умственно неполноценные...
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23.11.2020 11:49 Ответить
Общество скоро вікинет зеленого дурака на мороз, вместе со всякими подоляками-ермаками.
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23.11.2020 11:52 Ответить
Я запутался. Кого представляет эта власть, если не общество? Если общество, то какое? Общество богатых джентльменов(беня, рыжий и др)?. А если это не так, тогда кого? Но с другой стороны, общество так общество. Только потом не жалуйся.
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23.11.2020 11:53 Ответить
распутываю: ответь себе - кого представляет падаляк?
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23.11.2020 12:03 Ответить
А як суслов (голловний ідеолог) Зеленського уявляє собі "звернення до суспільства". Невже зел-упісти притомно думають, що хтось із 73,2% минулорічних бездумних невігласів покладе на Майдані "душу й тіло" за Зеленського?
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23.11.2020 11:58 Ответить
Совсем дебилы. Вас самих надо вынести из кабинетов вместе с Зеленским.
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23.11.2020 12:03 Ответить
Мишаня может только титушек в Пороху отправить... на большее ума нет.
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23.11.2020 12:15 Ответить
Миллионы прихыльныков зе штурмуют конституционный суд
Я правильно представил ситуацию 73% свидетели зе 😄😄😄
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23.11.2020 12:16 Ответить
Опасно играться с обществом. Общество оно такое. Подняв мутную волну в обществе, можно и напороться...
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23.11.2020 12:22 Ответить
"Смєтунов" покличе. Де твої 73%?
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23.11.2020 15:07 Ответить
ижели "зе" гидран не может справится,то общество должно поменять гидранта на, такого гаранта,который бы справлялся с подобной антигосударственной деятельностью
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23.11.2020 15:42 Ответить
 
 