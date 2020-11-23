Подоляк: Если Рада не решит проблему с КС, будем привлекать общество
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что вопрос о Конституционном суде "точно" не будут спускать на тормозах, а задержку принятия законопроектов относительно суда объясняет "процедурными вопросами".
Об этом Подоляк рассказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.
При этом, говоря о президентском законопроекте о КСУ, он отмечает, что в случае его непринятия в Верховной Радой, обратятся к обществу.
"Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - рассказал Подоляк.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Так они по осени улетели в другие края. Аккурат после местных выборов это стало понятно, что они перелётные. А тот небольшой %, что ещё остался тут на зимовку, настолько глуп, что не знает, что такое КС и вообще к весне вымерзнут.
зачем нам ваша кухня, из всех рецептов решение принимает президент и отвечает за выполнение...
уманские, миловановы, падаляки, алкоголики, наркоманы и пр.
Монофракция преЗедента должна бы принимать нужные законы, но вы этого не делаете.
Умственно неполноценные...
Я правильно представил ситуацию 73% свидетели зе 😄😄😄