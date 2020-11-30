Венеціанська комісія 11 грудня ухвалить рішення щодо КС
Венеціанська комісія розгляне прохання президента Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення Конституційного Суду для антикорупційної системи в Україні. Рішення планують ухвалити на засіданні 11 грудня.
Про це йдеться в порядку денному пленарної сесії на 11 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Комісія планує схвалити терміновий спільний висновок щодо стану української антикорупційної системи, а також терміновий висновок щодо реформи Конституційного Суду України.
Крім того, Венеціанська комісія планує провести обмін думками щодо майбутніх реформ із представниками України.
Очікується, що розгляд українського питання відбудеться з 11:30 до 12:00 за місцевим часом.
Нагадаємо, минулого тижня Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський попросив оцінити, чи дотримався КСУ всіх вимог, коли ухвалював своє рішення.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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только рекомендательную?! или ???
Коррупционеры 20 лет подминали под себя суд, прокуратуру, МВД, и там в основном их люди. Особенно нажимали они на суды и весьма в этом преуспели, с каждым годом суды становлись все более коррупционные. А Порошенко в судебном деле поставил победную точку - вместо того чтобы провести реформирование суда, он окончательно укрепил их людьми коррупционеров.
Результат мы видим - дела коррупционеров и сепаров, как правило, тянутся годами и заканчиваются или оправдательными приговорами, или в крайнем случае условно.
Вспомните, как Одесский суд необоснованно оправдал обвиняемых по делу о поджоге 2 мая, в том числе и россиян. И это лишь один из примеров, а народ вообще никак не реагирует, чем коррупционеры и судьи отлично пользуются.
Конституционный суд тоже по сути коррупционная лавочка. И нисколько не удивляет что КС внаглую отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также отменил уголовную отвественность судей за заведомо неправосудные приговоры.
Учитывая что судьи избираются пожизненно, еще много лет они будут творить беспредел в интересах коррупционеров и сепаров (и Путлер к этому руку приложил, можно не сомневаться).
Я не вижу света в конце туннеля, да и откуда ему взяться при полнейшем равнодушии народа.