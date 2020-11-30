Венецианская комиссия 11 декабря примет решение по КС
Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения Конституционного Суда для антикоррупционной системы в Украине. Решение планируют принять на заседании 11 декабря.
Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии на 11 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Комиссия планирует одобрить срочный общий вывод относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочный вывод по реформе Конституционного Суда Украины.
Кроме того, Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно предстоящих реформ с представителями Украины.
Ожидается, что рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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только рекомендательную?! или ???
Коррупционеры 20 лет подминали под себя суд, прокуратуру, МВД, и там в основном их люди. Особенно нажимали они на суды и весьма в этом преуспели, с каждым годом суды становлись все более коррупционные. А Порошенко в судебном деле поставил победную точку - вместо того чтобы провести реформирование суда, он окончательно укрепил их людьми коррупционеров.
Результат мы видим - дела коррупционеров и сепаров, как правило, тянутся годами и заканчиваются или оправдательными приговорами, или в крайнем случае условно.
Вспомните, как Одесский суд необоснованно оправдал обвиняемых по делу о поджоге 2 мая, в том числе и россиян. И это лишь один из примеров, а народ вообще никак не реагирует, чем коррупционеры и судьи отлично пользуются.
Конституционный суд тоже по сути коррупционная лавочка. И нисколько не удивляет что КС внаглую отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также отменил уголовную отвественность судей за заведомо неправосудные приговоры.
Учитывая что судьи избираются пожизненно, еще много лет они будут творить беспредел в интересах коррупционеров и сепаров (и Путлер к этому руку приложил, можно не сомневаться).
Я не вижу света в конце туннеля, да и откуда ему взяться при полнейшем равнодушии народа.