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Новости Конституционный кризис
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Венецианская комиссия 11 декабря примет решение по КС

Венецианская комиссия 11 декабря примет решение по КС

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения Конституционного Суда для антикоррупционной системы в Украине. Решение планируют принять на заседании 11 декабря.

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии на 11 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комиссия планирует одобрить срочный общий вывод относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочный вывод по реформе Конституционного Суда Украины.

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Кроме того, Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно предстоящих реформ с представителями Украины.

Ожидается, что рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Венецианская комиссия (423) Зеленский (20196) КС (2248)


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Говорили,балакали- сіли та й заплакали!
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30.11.2020 16:00 Ответить
По сколько лет расстрела им дадут? И непременно с конфискацией!
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30.11.2020 16:11 Ответить
какую юридическую силу будет иметь вердикт Венецианской комиссии?

только рекомендательную?! или ???
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30.11.2020 16:26 Ответить
Почитайте, что есть Венецианская комиссия.
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30.11.2020 16:37 Ответить
Наподобе носового платка, вытереть зелёные сопли.
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30.11.2020 17:10 Ответить
И опять мы ориентируемся на нгикем не признанную комиссию.
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30.11.2020 16:35 Ответить
Все проблемы в Украине из-за народа. К сожалению, народ в Украине в основной своей массе равнодушное быдло, чем очень хорошо уже больше 20 лет пользуются коррупционеры всех мастей. Конечно, есть и другие, толковые, смелые, не равнодушные люди, но их мизер в общей массе.



Коррупционеры 20 лет подминали под себя суд, прокуратуру, МВД, и там в основном их люди. Особенно нажимали они на суды и весьма в этом преуспели, с каждым годом суды становлись все более коррупционные. А Порошенко в судебном деле поставил победную точку - вместо того чтобы провести реформирование суда, он окончательно укрепил их людьми коррупционеров.

Результат мы видим - дела коррупционеров и сепаров, как правило, тянутся годами и заканчиваются или оправдательными приговорами, или в крайнем случае условно.



Вспомните, как Одесский суд необоснованно оправдал обвиняемых по делу о поджоге 2 мая, в том числе и россиян. И это лишь один из примеров, а народ вообще никак не реагирует, чем коррупционеры и судьи отлично пользуются.

Конституционный суд тоже по сути коррупционная лавочка. И нисколько не удивляет что КС внаглую отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, а также отменил уголовную отвественность судей за заведомо неправосудные приговоры.

Учитывая что судьи избираются пожизненно, еще много лет они будут творить беспредел в интересах коррупционеров и сепаров (и Путлер к этому руку приложил, можно не сомневаться).

Я не вижу света в конце туннеля, да и откуда ему взяться при полнейшем равнодушии народа.
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30.11.2020 16:40 Ответить
В Україна біда одна....народомасса. Це правильно. Ну і величезна оплачена антидержавна антиукраїнська....робота. До речі, один відомий харків'янин сказав: от дивіться,всі їдуть заробляти з України кудись,а є особи,що заробляють в Україні бешені гроші на пустому місті.Це все лайно,яке ми всі бачимо кожного дня і відчуваємо негативно наслідки їх антидержавної роботи. Це політики-перевертні, відверті колоборанти в кабінетах, диверсантські угрупування ,що утвурили явки прямо держустановах.....і отримують гроші,як з дкржави Україна, так і з міжнародних антиукраїнаьких центрів москви, єврейських спільнот, держав- сусідів,як Угорщина( на днях доказано ще раз СБУ). Це Повний Провал Державницьких Устоїв Країни,які можна охарактеризувати як....Покінчення Державницького Ладу України. І це не паніка,а просто Констатація Смерті Країни !
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30.11.2020 20:40 Ответить
 
 