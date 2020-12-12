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Подаватиму позов проти Ситника, - Татаров

Подаватиму позов проти Ситника, - Татаров

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров має намір подати позов проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це Татарів написав в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії", - підкреслює Татаров.

Він зазначив, що вчора Ситник знову назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів.

"Пов'язую це зі своєю системною роботою зі зміцнення незалежності в правоохоронних органах. Вимагаю від Ситника негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази моєї причетності до протиправної діяльності.

Я наполягаю також на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних, нібито з моєю участю в незаконній діяльності і ще раз підкреслюю, що нікому не вдасться через фальсифікацію кримінальних справ вплинути на мої переконання і позицію на ввіреній мені ділянці роботи", - додав Татаров.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"

НАБУ (5068) позов (493) Ситник Артем (863) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+38
Святой человек! Ну как же ему не верить! Собирается защищать то, чего у него нет, честь и достоинство.
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12.12.2020 15:16
+37
Смешно Татарин который должен давно сидеть с конфискацией до 3 го колена рассказывает о своей чести которой у него отродясь не было
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12.12.2020 15:24
+35
Татаров має подавати заяву про звільнення. Цей замазаний корупцією махінатор та злочинець часів Януковича це точно не та людина яка має працювати в Офісі Президента України!
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12.12.2020 15:02
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Як можна захистити те, чого не має?
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12.12.2020 17:43 Відповісти
Украина - страна больших возможностей! Из мрази в князи, это вполне реально.
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12.12.2020 18:54 Відповісти
никаких компромиссов с этой ****-й властью !!!!!
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12.12.2020 19:13 Відповісти
И получается в результате князь-мразь
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13.12.2020 08:00 Відповісти
Скорее мразь-князь
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13.12.2020 09:15 Відповісти
преидент своим бездействием по созданию тск по вагнеровцам подтвердил что его офис, ПРЕДАТЕЛИ и ШПИОНЫ.если нет, проведите расследование. пустословные суды нам не нужны.
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12.12.2020 19:00 Відповісти
В тюрьме должен сидеть а он иски подает .Украина она такая
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12.12.2020 19:10 Відповісти
"Чеснейшую" сволочь оклеветали. Ай яй яй.
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12.12.2020 19:11 Відповісти
Дебіл подай позов краще на Байдена, може швидше ліквідують.
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13.12.2020 09:35 Відповісти
место того что-бы сидеть на пожизняке с полной конфискацией этот рЫговский Петух еще что-то там кукарекает, а покрывает его малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат потому что это животное помогает ему держать весь свой ваЗЕлиновский Сброд в стойле через компроматы....
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12.12.2020 19:17 Відповісти
Гнида, янучарная, кто ты такой, чтоб подавать в суд на Сытника, тебя мразь зеленая никто из народа не уполномачивал на должность во власти, пшел вон, не воняй и не продавай Украину.
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12.12.2020 19:54 Відповісти
Пора вводити смертну кару за корупцію.
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12.12.2020 20:11 Відповісти
Це занадто слабо: краще штраф і громадські роботи
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12.12.2020 21:49 Відповісти
Народ ему уже печать на лоб поставил. Ушел бы по тихому.
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12.12.2020 21:01 Відповісти
Ради Бога, не упоминайте этот так называемый нароТ!
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13.12.2020 07:59 Відповісти
утырок мусорской
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12.12.2020 21:07 Відповісти
Высоцкий пел: "Если кто и влез ко мне , так и тот Татаров!" Вот так. Влез...
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12.12.2020 21:18 Відповісти
Щас ОП опять выступит с заявлением, что Татарова неправильно поняли.
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12.12.2020 21:23 Відповісти
Не в контексте, как они в таких случаях воняют
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13.12.2020 07:57 Відповісти
Таких татарових український "суд" всіх відмаже,знаємо.
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12.12.2020 21:23 Відповісти
Це вже повний п...ць. Якщо тебе спіймали на хабарі, треба подати в суд на того хто тебе зловив. Якщо суд твій, угадайте яке він прийме вердикт?
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12.12.2020 21:47 Відповісти
ОБЕЗЬЯНА !!!
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13.12.2020 06:03 Відповісти
А Сытник на иск насцытник.
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13.12.2020 06:12 Відповісти
Учитывая, кто есть в Украине "судьи", т.е. судисты, имеет все шансы получить сатисфакцию, освященную такими, как и он сам, ублюдками, но только в сутанах.
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13.12.2020 07:56 Відповісти
Эта мерзость когда-нибудь будет висеть к верху ногами.
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15.12.2020 02:52 Відповісти
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