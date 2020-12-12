Подаватиму позов проти Ситника, - Татаров

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров має намір подати позов проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це Татарів написав в своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії", - підкреслює Татаров.

Він зазначив, що вчора Ситник знову назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів.

"Пов'язую це зі своєю системною роботою зі зміцнення незалежності в правоохоронних органах. Вимагаю від Ситника негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази моєї причетності до протиправної діяльності.



Я наполягаю також на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних, нібито з моєю участю в незаконній діяльності і ще раз підкреслюю, що нікому не вдасться через фальсифікацію кримінальних справ вплинути на мої переконання і позицію на ввіреній мені ділянці роботи", - додав Татаров.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора директор НАБУ Артем Ситник висловив надію, що підозра Татарову у справі про незаконне присвоєння майна Нацгвардії буде.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати"