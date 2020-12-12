Буду подавать иск против Сытника, - Татаров

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров намерен подать иск против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом Татаров написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - подчеркивает Татаров.

Он отметил, что вчера Сытник вновь назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов.

"Связываю это со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах. Требую от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства моей причастности к противоправной деятельности. Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенной мне области работы", - добавил Татаров.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".