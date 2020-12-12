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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Буду подавать иск против Сытника, - Татаров

Буду подавать иск против Сытника, - Татаров

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров намерен подать иск против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом Татаров написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - подчеркивает Татаров.

Он отметил, что вчера Сытник вновь назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов.

"Связываю это со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах. Требую от Сытника немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства моей причастности к противоправной деятельности. Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенной мне области работы", - добавил Татаров.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера директор НАБУ Артем Сытник выразил надежду, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Автор: 

НАБУ (4221) иск (640) Сытник (958) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+38
Святой человек! Ну как же ему не верить! Собирается защищать то, чего у него нет, честь и достоинство.
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12.12.2020 15:16
+37
Смешно Татарин который должен давно сидеть с конфискацией до 3 го колена рассказывает о своей чести которой у него отродясь не было
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12.12.2020 15:24
+35
Татаров має подавати заяву про звільнення. Цей замазаний корупцією махінатор та злочинець часів Януковича це точно не та людина яка має працювати в Офісі Президента України!
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12.12.2020 15:02
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Як можна захистити те, чого не має?
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12.12.2020 17:43 Ответить
Украина - страна больших возможностей! Из мрази в князи, это вполне реально.
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12.12.2020 18:54 Ответить
никаких компромиссов с этой ****-й властью !!!!!
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12.12.2020 19:13 Ответить
И получается в результате князь-мразь
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13.12.2020 08:00 Ответить
Скорее мразь-князь
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13.12.2020 09:15 Ответить
преидент своим бездействием по созданию тск по вагнеровцам подтвердил что его офис, ПРЕДАТЕЛИ и ШПИОНЫ.если нет, проведите расследование. пустословные суды нам не нужны.
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12.12.2020 19:00 Ответить
В тюрьме должен сидеть а он иски подает .Украина она такая
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12.12.2020 19:10 Ответить
"Чеснейшую" сволочь оклеветали. Ай яй яй.
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12.12.2020 19:11 Ответить
Дебіл подай позов краще на Байдена, може швидше ліквідують.
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13.12.2020 09:35 Ответить
место того что-бы сидеть на пожизняке с полной конфискацией этот рЫговский Петух еще что-то там кукарекает, а покрывает его малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат потому что это животное помогает ему держать весь свой ваЗЕлиновский Сброд в стойле через компроматы....
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12.12.2020 19:17 Ответить
Гнида, янучарная, кто ты такой, чтоб подавать в суд на Сытника, тебя мразь зеленая никто из народа не уполномачивал на должность во власти, пшел вон, не воняй и не продавай Украину.
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12.12.2020 19:54 Ответить
Пора вводити смертну кару за корупцію.
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12.12.2020 20:11 Ответить
Це занадто слабо: краще штраф і громадські роботи
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12.12.2020 21:49 Ответить
Народ ему уже печать на лоб поставил. Ушел бы по тихому.
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12.12.2020 21:01 Ответить
Ради Бога, не упоминайте этот так называемый нароТ!
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13.12.2020 07:59 Ответить
утырок мусорской
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12.12.2020 21:07 Ответить
Высоцкий пел: "Если кто и влез ко мне , так и тот Татаров!" Вот так. Влез...
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12.12.2020 21:18 Ответить
Щас ОП опять выступит с заявлением, что Татарова неправильно поняли.
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12.12.2020 21:23 Ответить
Не в контексте, как они в таких случаях воняют
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13.12.2020 07:57 Ответить
Таких татарових український "суд" всіх відмаже,знаємо.
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12.12.2020 21:23 Ответить
Це вже повний п...ць. Якщо тебе спіймали на хабарі, треба подати в суд на того хто тебе зловив. Якщо суд твій, угадайте яке він прийме вердикт?
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12.12.2020 21:47 Ответить
ОБЕЗЬЯНА !!!
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13.12.2020 06:03 Ответить
А Сытник на иск насцытник.
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13.12.2020 06:12 Ответить
Учитывая, кто есть в Украине "судьи", т.е. судисты, имеет все шансы получить сатисфакцию, освященную такими, как и он сам, ублюдками, но только в сутанах.
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13.12.2020 07:56 Ответить
Эта мерзость когда-нибудь будет висеть к верху ногами.
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15.12.2020 02:52 Ответить
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