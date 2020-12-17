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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Антоненка, попри підозру на COVID-19

Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Антоненка, попри підозру на COVID-19

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в четвер увечері, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання захисту про необхідність зміни запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я і підозру на COVID-19.

Читайте також: У Антоненка підозрюють COVID-19, запобіжний захід можуть змінити

"Клопотання захисника ... про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - сказано в ухвалі суду.

При цьому суд зобов'язав відповідних посадових осіб забезпечити право обвинуваченого на належну медичну допомогу, зокрема, провести медичне обстеження, надати необхідне лікування згідно з діагнозом і проінформувати про це суд.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Наступне судове засідання відбудеться за раніше узгодженим графіком - о 14.00 12 січня 2021 року

Також читайте: Справа Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Кузьменко, Антоненкові і Дугарь до 7 лютого 2021 р

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
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Топ коментарі
+35
"Дело" Шеремета - одна из самых позорных страниц в позорной зеленой истории! Есть доказательства - передавайте обвинительный акт в суд! Почему без суда годами мучаете патриотов Украины в СИЗО, изначально зная, что "дело" шито белыми нитками?УКРАИНОНЕНАВИСТНИКИ...
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17.12.2020 20:19
+30
Ненавиджу зелених ..лядей
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17.12.2020 20:16
+17
Ублюдки.
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17.12.2020 20:30
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Ненавиджу зелених ..лядей
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17.12.2020 20:16 Відповісти
"Дело" Шеремета - одна из самых позорных страниц в позорной зеленой истории! Есть доказательства - передавайте обвинительный акт в суд! Почему без суда годами мучаете патриотов Украины в СИЗО, изначально зная, что "дело" шито белыми нитками?УКРАИНОНЕНАВИСТНИКИ...
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17.12.2020 20:19 Відповісти
Если заболел ковидом - в больницу, в чем проблема?
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17.12.2020 20:23 Відповісти
Авакян та жаба знають шо їм не жити в цій Країні тому скупають нерухомість за кордоном а тут жить в аренду
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17.12.2020 20:28 Відповісти
Ублюдки.
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17.12.2020 20:30 Відповісти
Ваня , ну Вы знаете кудой идти. ....
Этоя культурно. Пшел вон тупорылый идиот.
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17.12.2020 20:34 Відповісти
Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Антоненка, попри підозру на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5832
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17.12.2020 20:39 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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17.12.2020 20:54 Відповісти
І що ти, реально, для цього зробиш? крім тупої писанини?
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17.12.2020 22:32 Відповісти
Щонайменьше не ділю українське суспільство на 73% зебілів і решту розумних мародерів, як це робить ботоферма Пєці. Напрацьовані і інші дороговкази.
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18.12.2020 08:34 Відповісти
Тобто як завше - НІЧОГО! Сидиш на дупі і робиш пику кирпичиною, начебто ти, до блазня не маєш ніякого відношення. Брехлива, інфантильна ти скотина, Ванятко.
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18.12.2020 15:58 Відповісти
Все должны понимать что Антоненко сидит потому что решили посадить, а Стерненко нет, потому что решили не садить. И народ тут совершенно ни при чем.
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17.12.2020 21:07 Відповісти
хорошо, народ не при чем, а на выборы кто ходил или не ходил, не народ?
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17.12.2020 21:33 Відповісти
народ "водили" на выборы, это называется политтехнологии, если их правильно применить, нарид проголосует как надо... вот и проголосовали и обрекли остальных нормальных вменяемых людей на нынешнее существование
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17.12.2020 22:03 Відповісти
"решили посадить" пожалуйста список, кто именно решил, сколько там решал и какие аргументы были и откуда все знаете?А то я не знаю, а мне тоже охота быть "в курсе", а чувствую себя белой вороной
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17.12.2020 21:38 Відповісти
А ти подивись пресконференцію "найвеличнішого" з цього прриводу і не будеш ставити тупих запитань.
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17.12.2020 22:34 Відповісти
Я тобі задав конкретне запитання по твоєму ти посту,ти ж замість того щоб дати чітку відповідь , а саме,вказати прізвища хто так вирішив зробити так, як ти пишеш, або вказати що не знаєш, крутишся як воша на гребінці,то питання тобі не таке, тупе воно , з твоїх слів, то закликаєш відеоконференцію подивитися.Я сам знаю що мені дивитися, я за рекомендаціями не звертався що подивитися.
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17.12.2020 23:09 Відповісти
Зеленський В.О., Аваков А.Б. так достатньо конкретно? Звідки знаю? Так вони самі зізнались на пресконференції. Аргументи? Так твій бох-скоморох сказав, що він в цьому впевнений. Ще тупі запитання будуть?
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Ситуация очень проблемная. НАБУ начало дело против него, в Харькове(его вотчина) - большие проблемы в связи со смертью колясочника, в Киеве - недоМайдан, с которым Аваков пока играет в кошки-мышки, но который грозит перерасти в нечто большее. На фоне - идиоты из правительства с паяльниками и утюгами. Кто бы мог подумать, как все сложится. Хотели ведь как лучше, да зебилоиды?
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17.12.2020 21:11 Відповісти
Какие проблемы? Арсен может с легкостью выиграть выборы в Харькове и всех это устроит,быть ему избранным, неприкосновенным лет 5, но опасаюсь , что соискателю не интересно.Но согласен, что будущее туманно, и можно налететь в тумане на бетонный столб
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17.12.2020 21:43 Відповісти
Его освободит только Майдан.
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17.12.2020 21:25 Відповісти
Аваков чорт.
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17.12.2020 21:36 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Г-н Аваков, не переступайте грань отделяющую человека от твари. Отпустите Антоненко, он болен. Доказательств у вас нет и не будет. Если с ним что то случится в тюрьме - с вами разговаривать не будут даже швейцары в домах твоих французских друзей.
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17.12.2020 22:32 Відповісти
Бесславные ублюдки.
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17.12.2020 22:32 Відповісти
Мразота зєльона мусарсько-судівська .Хочуть суки, звести Ріфа в могилу, щоб ні за що не відповідати, "нєт чєловєка- нєт праблєм", пляті утирочні.
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17.12.2020 23:26 Відповісти
 
 