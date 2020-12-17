Справа Шеремета: Суд залишив під вартою Антоненка, попри підозру на COVID-19

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в четвер увечері, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання захисту про необхідність зміни запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я і підозру на COVID-19.

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"Клопотання захисника ... про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - сказано в ухвалі суду.

При цьому суд зобов'язав відповідних посадових осіб забезпечити право обвинуваченого на належну медичну допомогу, зокрема, провести медичне обстеження, надати необхідне лікування згідно з діагнозом і проінформувати про це суд.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Наступне судове засідання відбудеться за раніше узгодженим графіком - о 14.00 12 січня 2021 року

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.