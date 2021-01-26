Оточення Татарова захоплює імперію Микитася під прикриттям ОП, - Bihus.info. ВIДЕО

Незадовго до і вже після призначення Олега Татарова заступником керівника Офісу Президента, окремі активи його колишніх роботодавців - компанії "Укрбуд" та її експрезидента Максима Микитася - почали переписувати на осіб, які привели журналістів до оточення самого Татарова.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Після того, як у 2019 році Микитась опинився у СІЗО через справу "квартир Нацгвардії", була створена компанія "Дейрінг Капітал". Фірма "прописана" в Києві, на Антоновича, 131, де у Татарова і членів його сім'ї є нерухомість.

Одним із власників "Дейрінг Капіталу" став тесть Олега Татарова Олександр Павлушин. Фірма зуміла перехопила одну із забудов "Укрбуду" і прискорено зуміла оформити відповідні документи. Партнеркою тестя Татарова по "Дейрінг Капіталу" є прописана в окупованому Донецьку Людмила Міщенко. Вона також значиться співвласницею ще однієї компанії в тому ж будинку - "Кий-Плаза". Її партнером у цій компанії записано киянина Валерія Міщенка.

У жовтні 2020-го Міщенко став власником 45% близької до ОП компанії "Еко-Буд-Трейд" - підрядника Подільсько-Воскресенського моста, який отримав 7 млрд грн на будівництво моста. Фірма виявилася "прокладкою" - отримувала комунальні кошти, частину залишала собі, а на інші шукала реальних підрядників.

За інформацією журналістів, "Еко-Буд-Трейд" контролює Денис Комарницький - соратник колишнього київського мера Леоніда Черновецького, а нині так званий "смотрящий за Києвом" від ОП. Журналісти дізналися, що 45% "Еко-Буд-Трейд", записані раніше на підставну особу, могли належати Микитасю. Міщенко, якому дісталися активи ймовірно Микитася, заявив, що попередній власник і його представник не отримували прибутку і він "звільнив його від проблем".

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Також Міщенко має шанси оформити контроль над ще одним активом Микитася - компанією "БК "Укрбудмонтаж". Ця фірма за останні кілька років отримала майже 3 мільярди гривень на роботи для "Енергоатому" і "Чорнобильської АЕС" і контролювалася дружиною Микитася.

У 2019 році дружина Микитася зі співвласників компанії зникла, а навесні 2020-го Міщенко підписав з формальним власником "Укрбудмонтажу" договір, за яким надав позику під заставу компанії.

Журналісти припускають, що цей договір може стати приводом для передачі компанії.

Міщенко в розмові із журналістами відмовився пояснити, яким чином дізнався про можливість увійти в компанії з орбіти Микитася, пославшись на "інсайдерську інформацію", але при цьому зазначив, що є самостійним і займається виключно власним бізнесом.

Водночас його фірма зареєстрована в будівлі, де багато нерухомості належить Татарову, він володіє активами Микитася про які, ймовірно, знало лише його найближче оточення - зокрема, колишні топменеджери "Укрбуду" і головний юрист компанії Татаров.

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Раніше повідомлялося, що в.о. глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову, усправі про квартири Нацгвардії.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

За версією слідства, Татаров виступив посередником між Микитасем і експертом, який за хабар погодився знизити вартість оцінки квартир.

На цей момент Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Справу в результаті передали з НАБУ в СБУ, а прокурори 30 грудня минулого року відкликали з ВАКС клопотання про арешт Татарова.