Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info. ВИДЕО

Незадолго до и уже после назначения Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента, отдельные активы его бывших работодателей - компании "Укрбуд" и ее експрезидента Максима Микитася - начали переписывать на лиц, которые привели журналистов к окружению самого Татарова.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

После того, как в 2019 году Микитась оказался в СИЗО из-за дела "квартир Нацгвардии", была создана компания "Дейринг Капитал". Фирма "прописана" в Киеве, на Антоновича, 131, где у Татарова и членов его семьи есть недвижимость.

Одним из владельцев "Дейринг Капитала" стал тесть Татарова Александр Павлушин. Фирма перехватила одну из застроек "Укрбуда" и ускоренно сумела оформить соответствующие документы. Партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капитала" является прописанная в оккупированном Донецке Людмила Мищенко. Она также значится совладелицей еще одной компании в том же доме - "Кий-Плаза". Ее партнером в этой компании записано киевлянина Валерия Мищенко.

В октябре 2020-го Мищенко стал владельцем 45% близкой к ОП компании "Эко-Строй-Трейд" - подрядчика Подольско-Воскресенского моста, который получил 7 млрд грн на строительство моста. Фирма оказалась "прокладкой" - получала коммунальные средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков.

По информации журналистов, "Эко-строй-трейд" контролирует Денис Комарницкий - соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от ОП. Журналисты узнали, что 45% "Эко-Строй-Трейд", записанные ранее на подставное лицо, могли принадлежать Микитасю. Мищенко, которому достались активы вероятно Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли и он "освободил его от проблем".

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Также Мищенко имеет шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася - компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма за последнии несколько лет получила около 3 миллиардов гривен на работы для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Микитася.

В 2019-м жена Микитася из совладельцев компании исчезла, а весной 2020-го Мищенко подписал с формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, по которому предоставил заем под залог компании.

Журналисты предполагают, что этот договор может стать поводом для передачи компании.

Мищенко в разговоре с журналистами отказался объяснить каким образом узнал о возможности войти в компании с орбиты Микитася, сославшись на "инсайдерскую информацию", но при этом отметил, что является самостоятельным и занимается исключительно собственным бизнесом.

В то же время, его фирма зарегистрирована в здании, где много недвижимости принадлежит Татарову, он владеет активами Микитася о которых, вероятно знало лишь его ближайшее окружение - в частности, бывшие топ-менеджеры "Укрбуда" и главный юрист компании Татаров.

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Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову по делу о квартирах Нацгвардии.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

По версии следствия, Татаров выступил посредником между Микитасем и экспертом, который за взятку согласился занизить стоимость оценки квартир.

На данный момент Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова было сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Дело в итоге передали из НАБУ в СБУ, а прокуроры 30 декабря прошлого года отозвали из ВАКС ходатайство об аресте Татарова.