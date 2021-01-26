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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info. ВИДЕО

Незадолго до и уже после назначения Олега Татарова заместителем руководителя Офиса Президента, отдельные активы его бывших работодателей - компании "Укрбуд" и ее експрезидента Максима Микитася - начали переписывать на лиц, которые привели журналистов к окружению самого Татарова.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

После того, как в 2019 году Микитась оказался в СИЗО из-за дела "квартир Нацгвардии", была создана компания "Дейринг Капитал". Фирма "прописана" в Киеве, на Антоновича, 131, где у Татарова и членов его семьи есть недвижимость.

Одним из владельцев "Дейринг Капитала" стал тесть Татарова Александр Павлушин. Фирма перехватила одну из застроек "Укрбуда" и ускоренно сумела оформить соответствующие документы. Партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капитала" является прописанная в оккупированном Донецке Людмила Мищенко. Она также значится совладелицей еще одной компании в том же доме - "Кий-Плаза". Ее партнером в этой компании записано киевлянина Валерия Мищенко.

В октябре 2020-го Мищенко стал владельцем 45% близкой к ОП компании "Эко-Строй-Трейд" - подрядчика Подольско-Воскресенского моста, который получил 7 млрд грн на строительство моста. Фирма оказалась "прокладкой" - получала коммунальные средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков.

По информации журналистов, "Эко-строй-трейд" контролирует Денис Комарницкий - соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от ОП. Журналисты узнали, что 45% "Эко-Строй-Трейд", записанные ранее на подставное лицо, могли принадлежать Микитасю. Мищенко, которому достались активы вероятно Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли и он "освободил его от проблем".

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Также Мищенко имеет шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася - компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма за последнии несколько лет получила около 3 миллиардов гривен на работы для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Микитася.

В 2019-м жена Микитася из совладельцев компании исчезла, а весной 2020-го Мищенко подписал с формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, по которому предоставил заем под залог компании.

Журналисты предполагают, что этот договор может стать поводом для передачи компании.

Мищенко в разговоре с журналистами отказался объяснить каким образом узнал о возможности войти в компании с орбиты Микитася, сославшись на "инсайдерскую информацию", но при этом отметил, что является самостоятельным и занимается исключительно собственным бизнесом.

В то же время, его фирма зарегистрирована в здании, где много недвижимости принадлежит Татарову, он владеет активами Микитася о которых, вероятно знало лишь его ближайшее окружение - в частности, бывшие топ-менеджеры "Укрбуда" и главный юрист компании Татаров.

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Ранее сообщалось, что и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову по делу о квартирах Нацгвардии.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

По версии следствия, Татаров выступил посредником между Микитасем и экспертом, который за взятку согласился занизить стоимость оценки квартир. 

На данный момент Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова было сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Дело в итоге передали из НАБУ в СБУ, а прокуроры 30 декабря прошлого года отозвали из ВАКС ходатайство об аресте Татарова.

Микитась (153) Бигус (189) Офис Президента (1792) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+9
пздц.. Украинский Пиночет ты где !? Народ Украины уже заждался УкрХунту !!!
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26.01.2021 12:58
+7
А Членограй в доле?
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26.01.2021 12:48
+6
Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4514
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26.01.2021 12:55
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А Членограй в доле?
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26.01.2021 12:48 Ответить
А як же !
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26.01.2021 12:49 Ответить
История увы не учит евреев в Украине такие же Татарровы и Микитася и Зели Бубочки с Колоуйскими были в Германии они также привели к власти клоуна Адольфа но..не повезло клоун Адольф оказался умнее их самых вумных..когда евреев хитроделанных сжигали в печках.... уверен думали многие из них-- и зачем мне все надо было Моня зачем но поздно..было выть... ох длои8граются иноверцы и чужаки в Украине чай не попутали ублюдки Сраюль с Украиной...
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26.01.2021 13:05 Ответить
империю.. ещё и захватывают.. прям как война миров какая-то..
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26.01.2021 12:52 Ответить
Зато він не краде і подолав корупцію!
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26.01.2021 12:53 Ответить
Окружение Татарова захватывает империю Микитася под прикрытием ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4514
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26.01.2021 12:55 Ответить
пздц.. Украинский Пиночет ты где !? Народ Украины уже заждался УкрХунту !!!
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26.01.2021 12:58 Ответить
Для наріду України свого піночета придумав Беня та інші щирі українці у вигляді кіно про Голобородьку і бігусівські "розслідування", якому зливає всі таємниці заступник міністра некій Геращенко. З самого великого патріота за місяць ця компашка зробить негодяя і ворога. А за всим наблюдає з палкою РП-74 пан Авакян. Якщо щось не так -то по горбу і в клітку і "докази" відшукаються.
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26.01.2021 14:01 Ответить
По логике движения в Украине - мы или становимся губерней параши - или чистим эти конюшни , и для этого нужен свой Пиночет !!! иначе уже увы никак !!!
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26.01.2021 14:05 Ответить
А где борцы?
Оточення Татарова захоплює імперію Микитася під прикриттям ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 9359
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26.01.2021 13:54 Ответить
подходит то время когда уже не будет той страны где они считали себя патриотами и борцами за Украину !!! сидят.. молчат...тянут кота за хвост... импотенты !!!
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26.01.2021 14:07 Ответить
А ти сам? Нє?... Чужими руками воно легко.
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26.01.2021 15:54 Ответить
а шо борці, набридло за себе і за баранів диванних воювати проти олігархічного шобла вирішили трохи спочити і почекати коли прийде прозріння до широких мас лохторату.
тут питання в іншому, чи прийде прозріння? точніше чи прийде вчасно?
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26.01.2021 15:04 Ответить
На рейки лягали вдало, щоб вугілля пішло через рашу.
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26.01.2021 18:03 Ответить
Без них нічого не робиться? Згоден.
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26.01.2021 15:50 Ответить
Та ні, за "баригу Пороха" було проплачено, а зараз олігархів з клоуном все влаштовує.
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26.01.2021 17:59 Ответить
Оточення Татарова захоплює імперію Микитася під прикриттям ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5078
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26.01.2021 13:59 Ответить
ну, и ктож его сдаст без боя? . если он подминает десятки миллиардов под себя, а делиться по всей видимости умеет. похоже на дело Чичваркина в рф тот создал миллиардную империю ЕВРОСЕТЬ. выгнали из рф, и отжали все до копейки. сдесь то же самое. только не успел за бугор убежать
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26.01.2021 14:23 Ответить
Прежние хоть немного стеснялись. Эти существа такого слова и не знают...
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26.01.2021 14:29 Ответить
Окружение Татарова захватывает империю Микитася...

Глубоко похрен! Пускай хоть перегрызут друг друга.
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26.01.2021 14:30 Ответить
Зеленский лично пообещал потерпевшим покупателям Укбуда решения проблемы и все решилось довольно таки быстро, а выглядело так, как будто Зе за народ.
А таким же гражданам этой страны и таким же потерпевшим только от Аркады и Войцеховского, Зеленскому оказалось совсем наплевать, они митингуют до сих пор, кстати, сегодня у них тоже был митинг!
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26.01.2021 15:56 Ответить
чтоб вы все здохли во главе с главзебилом
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26.01.2021 22:19 Ответить
 
 