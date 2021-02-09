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Вибори мера Харкова відбудуться восени, - заступник голови ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори мера Харкова відбудуться восени, - заступник голови ОП Тимошенко

Позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться восени 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із законодавством, вибори нового мера цього міста можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня. Тимошенко поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час.

Читайте також: Міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів мера, - член профільного комітету ВР Безгін

"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради (станом на 25 січня парламент отримав лише частину документів. - Ред.), Вибори слід очікувати вже восени, адже терміни минули. Тому ці вибори відповідно до законодавства будуть восени", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

Читайте також: Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак пізніше в профільному комітеті повідомили, що міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів.

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Топ коментарі
+7
А чим харків'ян Кернес не влаштовує?
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09.02.2021 22:34
+4
Кернеса выберут, нефиг гадать))
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09.02.2021 22:51
+3
помиляєшся. Частково. У всяк випадку, минулі вибори засвідчили, що "и светльій образ его" може бути мером у харків'ян, і повністю їх влаштовує.
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09.02.2021 22:39
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Выборы мэра Харькова пройдут осенью

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Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4262
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09.02.2021 22:31 Відповісти
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7040
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09.02.2021 22:42 Відповісти
выборы мэра или сходка для назначения главаря мафии ?
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09.02.2021 22:32 Відповісти
У быдла должен быть предводитель. Выберут самого мерзкого урода с судимостями, типа кивы.
Кстати, кива, у тебя большие шансы еще раз опустить быдлохарьков.
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09.02.2021 22:40 Відповісти
Дак а когда Харкьков в Кернесбург переименуют?
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09.02.2021 22:33 Відповісти
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1740
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09.02.2021 22:33 Відповісти
кандидат от ЗЕ (меченый) Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3389
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8751
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09.02.2021 22:33 Відповісти
А чим харків'ян Кернес не влаштовує?
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09.02.2021 22:34 Відповісти
кернеса вже в потойбіччі мером обрали.В двох вимірах неможливо бути мером. Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9805
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09.02.2021 22:35 Відповісти
помиляєшся. Частково. У всяк випадку, минулі вибори засвідчили, що "и светльій образ его" може бути мером у харків'ян, і повністю їх влаштовує.
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09.02.2021 22:39 Відповісти
Еге ж... Особливо від тих понаєхов та русифікованих при совку тупаків.
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09.02.2021 22:43 Відповісти
Та ніби і мер не поганий тільки він здох.
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09.02.2021 22:36 Відповісти
Ну сдох и что? Почему это мешает его избрать снова?
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10.02.2021 00:14 Відповісти
Ну да, ну да. Якщо один покійника в мери обрали, то чому вдруге не можна.
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11.02.2021 17:00 Відповісти
Мавзолей не поставили.
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09.02.2021 22:44 Відповісти
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7350
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09.02.2021 22:50 Відповісти
Лично мне больше нравится название Лас-Кернес
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09.02.2021 22:34 Відповісти
Такс..., значить альянс клованих зебілів зі рижою мраззю, все рельєфніший і помітніший...
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09.02.2021 22:37 Відповісти
А шо так неи спешим? батый три дня давал на розграбление, а тут целый год)
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09.02.2021 22:46 Відповісти
Кернеса выберут, нефиг гадать))
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09.02.2021 22:51 Відповісти
Біда, біда,- цілий місяць ВР не могла витребувати свідоцтво про смерть Гепи. А як поховали без свідоцтва?
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09.02.2021 22:53 Відповісти
Терехов специально затягивал с документами, ему до осени хотелось остаться при кормушке, ему и банде это удалось.
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10.02.2021 09:37 Відповісти
Та не спешите вы так!
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09.02.2021 22:55 Відповісти
"Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время."

Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3982
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09.02.2021 22:58 Відповісти
Кернес -живой!.Нет медицинского свидетельства о смерти.Степана Бандеру во Львове улусские любители облили краской.А в Харькове Фрайкор на Жёру Жюкова даже не помочился.
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09.02.2021 23:00 Відповісти
********** мячики гольфклавбе на пятихатках
нахкуй политех
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09.02.2021 23:09 Відповісти
якась чехарда з документами
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09.02.2021 23:10 Відповісти
бандурка сила
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09.02.2021 23:11 Відповісти
мусор умнее технаря
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09.02.2021 23:12 Відповісти
и кажется - причём тут офис президента..
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09.02.2021 23:16 Відповісти
навіть не здивуюсь , якщо виберуть ще одного кернеса .. сьогодні написав коментар на ХС одному невдоволеному харковчаніну ( "...а ещё Зеленский нам тарифы поднял..") , так він мене спитав : " А это кто шмаркля?" Вибори мера Харкова відбудуться восени, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8136
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09.02.2021 23:35 Відповісти
 
 