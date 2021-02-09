Вибори мера Харкова відбудуться восени, - заступник голови ОП Тимошенко

Позачергові вибори міського голови Харкова відбудуться восени 2021 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із законодавством, вибори нового мера цього міста можуть бути призначені тільки на останню неділю березня або останню неділю жовтня. Тимошенко поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть міського голови Геннадія Кернеса і призначити вибори на найближчий час.

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"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони не зайшли до Верховної Ради (станом на 25 січня парламент отримав лише частину документів. - Ред.), Вибори слід очікувати вже восени, адже терміни минули. Тому ці вибори відповідно до законодавства будуть восени", - зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

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1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак пізніше в профільному комітеті повідомили, що міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів.

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