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Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко

Внеочередные выборы городского головы Харькова пройдут осенью 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно законодательству, выборы нового мэра этого города могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

"Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду (по состоянию на 25 января парламент получил только часть документов. - Ред.), выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", - отметил замруководителя ОП.

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Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако позже в профильном комитете сообщили, что горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов.

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Топ комментарии
+7
А чим харків'ян Кернес не влаштовує?
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09.02.2021 22:34
+4
Кернеса выберут, нефиг гадать))
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09.02.2021 22:51
+3
помиляєшся. Частково. У всяк випадку, минулі вибори засвідчили, що "и светльій образ его" може бути мером у харків'ян, і повністю їх влаштовує.
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09.02.2021 22:39
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Выборы мэра Харькова пройдут осенью

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Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4262
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09.02.2021 22:31 Ответить
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7040
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09.02.2021 22:42 Ответить
выборы мэра или сходка для назначения главаря мафии ?
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09.02.2021 22:32 Ответить
У быдла должен быть предводитель. Выберут самого мерзкого урода с судимостями, типа кивы.
Кстати, кива, у тебя большие шансы еще раз опустить быдлохарьков.
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09.02.2021 22:40 Ответить
Дак а когда Харкьков в Кернесбург переименуют?
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09.02.2021 22:33 Ответить
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1740
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09.02.2021 22:33 Ответить
кандидат от ЗЕ (меченый) Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3389
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8751
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09.02.2021 22:33 Ответить
А чим харків'ян Кернес не влаштовує?
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09.02.2021 22:34 Ответить
кернеса вже в потойбіччі мером обрали.В двох вимірах неможливо бути мером. Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9805
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09.02.2021 22:35 Ответить
помиляєшся. Частково. У всяк випадку, минулі вибори засвідчили, що "и светльій образ его" може бути мером у харків'ян, і повністю їх влаштовує.
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09.02.2021 22:39 Ответить
Еге ж... Особливо від тих понаєхов та русифікованих при совку тупаків.
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09.02.2021 22:43 Ответить
Та ніби і мер не поганий тільки він здох.
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09.02.2021 22:36 Ответить
Ну сдох и что? Почему это мешает его избрать снова?
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10.02.2021 00:14 Ответить
Ну да, ну да. Якщо один покійника в мери обрали, то чому вдруге не можна.
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11.02.2021 17:00 Ответить
Мавзолей не поставили.
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09.02.2021 22:44 Ответить
Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7350
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09.02.2021 22:50 Ответить
Лично мне больше нравится название Лас-Кернес
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09.02.2021 22:34 Ответить
Такс..., значить альянс клованих зебілів зі рижою мраззю, все рельєфніший і помітніший...
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09.02.2021 22:37 Ответить
А шо так неи спешим? батый три дня давал на розграбление, а тут целый год)
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09.02.2021 22:46 Ответить
Кернеса выберут, нефиг гадать))
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09.02.2021 22:51 Ответить
Біда, біда,- цілий місяць ВР не могла витребувати свідоцтво про смерть Гепи. А як поховали без свідоцтва?
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09.02.2021 22:53 Ответить
Терехов специально затягивал с документами, ему до осени хотелось остаться при кормушке, ему и банде это удалось.
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10.02.2021 09:37 Ответить
Та не спешите вы так!
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09.02.2021 22:55 Ответить
"Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время."

Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3982
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09.02.2021 22:58 Ответить
Кернес -живой!.Нет медицинского свидетельства о смерти.Степана Бандеру во Львове улусские любители облили краской.А в Харькове Фрайкор на Жёру Жюкова даже не помочился.
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09.02.2021 23:00 Ответить
********** мячики гольфклавбе на пятихатках
нахкуй политех
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09.02.2021 23:09 Ответить
якась чехарда з документами
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09.02.2021 23:10 Ответить
бандурка сила
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09.02.2021 23:11 Ответить
мусор умнее технаря
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09.02.2021 23:12 Ответить
и кажется - причём тут офис президента..
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09.02.2021 23:16 Ответить
навіть не здивуюсь , якщо виберуть ще одного кернеса .. сьогодні написав коментар на ХС одному невдоволеному харковчаніну ( "...а ещё Зеленский нам тарифы поднял..") , так він мене спитав : " А это кто шмаркля?" Вибори мера Харкова відбудуться восени, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8136
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09.02.2021 23:35 Ответить
 
 