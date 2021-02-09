Выборы мэра Харькова пройдут осенью, - замглавы ОП Тимошенко

Внеочередные выборы городского головы Харькова пройдут осенью 2021 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно законодательству, выборы нового мэра этого города могут быть назначены только на последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября. Тимошенко пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

"Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду (по состоянию на 25 января парламент получил только часть документов. - Ред.), выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", - отметил замруководителя ОП.

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Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако позже в профильном комитете сообщили, что горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов.

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