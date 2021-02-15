Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik опосередковано фінансувалися Росією на етапі їх придбання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Що стосується мене, під час роботи ТСК (тимчасової слідчої комісії - Ред.) щодо медведчуківських каналів нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив якраз факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів ", - сказано в повідомленні.

При цьому міністр пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму.

Крім того, відповідаючи на питання журналіста, коли буде оприлюднена хоча б частина доказів проти каналів, Ткаченко повідомив, що поки правоохоронці відмовляються надати докази, посилаючись на продовження слідства.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

"Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур нардепаз фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус", - заявив заступник голови МКІП Шевченко.