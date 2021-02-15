УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11357 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
5 456 21
Ткаченко Олександр (459) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія опосередковано фінансувала канали Козака, - Ткаченко

Телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik опосередковано фінансувалися Росією на етапі їх придбання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Що стосується мене, під час роботи ТСК (тимчасової слідчої комісії - Ред.) щодо медведчуківських каналів нам дали можливість ознайомитися з документами. Цікавив якраз факт їх придбання, оскільки там довга і заплутана історія. У мене є підстави говорити про опосередковане фінансування з боку Росії як мінімум на етапі придбання цих каналів ", - сказано в повідомленні.

При цьому міністр пояснив, що канали підозрюють у фінансуванні тероризму.

Крім того, відповідаючи на питання журналіста, коли буде оприлюднена хоча б частина доказів проти каналів, Ткаченко повідомив, що поки правоохоронці відмовляються надати докази, посилаючись на продовження слідства.

Читайте також: Журналістів телеканалів Медведчука позбавили акредитації в Раду, - нардеп Лозинський

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

"Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур нардепаз фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус", - заявив заступник голови МКІП Шевченко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
"на этапе их приобретения"

- так кто же позволил врагам государства в открытую скупать медиаканалы в Украине?
- кто эта фсбшная курва?
вот в чем вопрос
показати весь коментар
15.02.2021 09:18
+4
Даже больше - росия финансирует опосредованно телеканал 1+1 где у медведчука 25% и где ты работал.
показати весь коментар
15.02.2021 09:27
+4
А чому не розслідують фінансування Ківи? Він через конверт-центри отримує мільйони від осіб, що проживають на непідконтрольній території і є учасниками терористичних організацій лнр і днр?
показати весь коментар
15.02.2021 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка несподіванка!
показати весь коментар
15.02.2021 09:13 Відповісти
"на этапе их приобретения"

- так кто же позволил врагам государства в открытую скупать медиаканалы в Украине?
- кто эта фсбшная курва?
вот в чем вопрос
показати весь коментар
15.02.2021 09:18 Відповісти
Піаритися закриттям зєшобла може роками, али чи дійде справа до суду.
показати весь коментар
15.02.2021 09:25 Відповісти
До суду аж бігом. Геноцидять слабоду слова!
показати весь коментар
15.02.2021 09:44 Відповісти
Даже больше - росия финансирует опосредованно телеканал 1+1 где у медведчука 25% и где ты работал.
показати весь коментар
15.02.2021 09:27 Відповісти
А у медвечувихи, сколько процентов "Г+Г" ???
показати весь коментар
15.02.2021 10:12 Відповісти
8%
показати весь коментар
15.02.2021 10:22 Відповісти
Так Россия опосредованно финансирует и ЗЕ.
показати весь коментар
15.02.2021 09:28 Відповісти
А чому не розслідують фінансування Ківи? Він через конверт-центри отримує мільйони від осіб, що проживають на непідконтрольній території і є учасниками терористичних організацій лнр і днр?
показати весь коментар
15.02.2021 09:29 Відповісти
І фінансування 95 кварталу не розглядають.
Хто ж там отримував бабло з росії за "продаж Сватів"?
показати весь коментар
15.02.2021 09:32 Відповісти
І додай на підтвердження фотки Катманду!(((
показати весь коментар
15.02.2021 09:29 Відповісти
Гениально! Поразительно! Какое просветление! И, главное, как вовремя! А мы то, украинцы, грешным делом, даже не подозревали - кто финансирует эти телепомойки! Спасибо, открыл нам ночи!
показати весь коментар
15.02.2021 09:39 Відповісти
И ещё «наш» канал закройте - тоже кацапская помойка
показати весь коментар
15.02.2021 09:54 Відповісти
Я так понимаю пожизненное за измену с конфискацией ?
показати весь коментар
15.02.2021 10:01 Відповісти
Ух ти! Розкрив "секрет Полішинеля"! Ах вот де була "собака зарита"!
показати весь коментар
15.02.2021 10:01 Відповісти
Росія дотепер опосередковано фінансує медіаімперію 1+1,і що ?
Ткаченко не хоче пояснити,чому Медведчук придбав частку 1+1 ,фактично ЗБИТКОВОЇ компанії ?
показати весь коментар
15.02.2021 10:04 Відповісти
Щас пазваню баканову!
показати весь коментар
15.02.2021 10:26 Відповісти
Закрыли каналы сразу тарифы понизились на газ, электрику. Надо и Прямой туда, подешевеет колбаса, яйца. А то им и это не так, и то не так. Все каналы высмеющие президента на ........................... и будет порядок.
показати весь коментар
15.02.2021 10:45 Відповісти
Ща мураев жопу рвёт, старается за троих, шоб кацапам понравиться и деньжат с них выбить. Его помойку надо не то что закрыть, а спалить нах.
показати весь коментар
15.02.2021 12:15 Відповісти
Даже видосик с табличками не придумали, совсем обнаглели. А чиё имущество отжимать надумали на следующем закрытом собрании 19? (СНБО)
показати весь коментар
15.02.2021 14:33 Відповісти
O tempora, o mores!
Что бы сделал Сталин с кумом Гитлера и его друзьями если бы они прибрали к рукам в СССР-е Совинформбюро, газеты "Правда", "Известия" и "Труд"??! И могилы хрен бы кто нашел.
показати весь коментар
15.02.2021 19:22 Відповісти
 
 