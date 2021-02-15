Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik опосредованно финансировались Россией на этапе их приобретения.
Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.
"Что касается меня, во время работы ВСК (временной следственной комиссии - Ред.) по медведчуковским каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - сказано в сообщении.
При этом министр пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма.
Кроме тоого, отвечая на вопрос журналиста, когда будет обнародована хотя бы часть доказательств против каналов, Ткаченко сообщил, что пока правоохранители отказываются предоставить доказательства, ссылаясь на продолжение следствия.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.
Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко
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- так кто же позволил врагам государства в открытую скупать медиаканалы в Украине?
- кто эта фсбшная курва?
вот в чем вопрос
Хто ж там отримував бабло з росії за "продаж Сватів"?
Ткаченко не хоче пояснити,чому Медведчук придбав частку 1+1 ,фактично ЗБИТКОВОЇ компанії ?
Что бы сделал Сталин с кумом Гитлера и его друзьями если бы они прибрали к рукам в СССР-е Совинформбюро, газеты "Правда", "Известия" и "Труд"??! И могилы хрен бы кто нашел.