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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Ткаченко Александр (429) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik опосредованно финансировались Россией на этапе их приобретения.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.

"Что касается меня, во время работы ВСК (временной следственной комиссии - Ред.) по медведчуковским каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - сказано в сообщении.

При этом министр пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма.

Кроме тоого, отвечая на вопрос журналиста, когда будет обнародована хотя бы часть доказательств против каналов, Ткаченко сообщил, что пока правоохранители отказываются предоставить доказательства, ссылаясь на продолжение следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналистов телеканалов Медведчука лишили аккредитации в Раду, - нардеп Лозинский

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко
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Топ комментарии
+6
"на этапе их приобретения"

- так кто же позволил врагам государства в открытую скупать медиаканалы в Украине?
- кто эта фсбшная курва?
вот в чем вопрос
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15.02.2021 09:18
+4
Даже больше - росия финансирует опосредованно телеканал 1+1 где у медведчука 25% и где ты работал.
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15.02.2021 09:27
+4
А чому не розслідують фінансування Ківи? Він через конверт-центри отримує мільйони від осіб, що проживають на непідконтрольній території і є учасниками терористичних організацій лнр і днр?
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15.02.2021 09:29
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Яка несподіванка!
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15.02.2021 09:13 Ответить
"на этапе их приобретения"

- так кто же позволил врагам государства в открытую скупать медиаканалы в Украине?
- кто эта фсбшная курва?
вот в чем вопрос
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15.02.2021 09:18 Ответить
Піаритися закриттям зєшобла може роками, али чи дійде справа до суду.
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15.02.2021 09:25 Ответить
До суду аж бігом. Геноцидять слабоду слова!
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15.02.2021 09:44 Ответить
Даже больше - росия финансирует опосредованно телеканал 1+1 где у медведчука 25% и где ты работал.
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15.02.2021 09:27 Ответить
А у медвечувихи, сколько процентов "Г+Г" ???
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15.02.2021 10:12 Ответить
8%
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15.02.2021 10:22 Ответить
Так Россия опосредованно финансирует и ЗЕ.
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15.02.2021 09:28 Ответить
А чому не розслідують фінансування Ківи? Він через конверт-центри отримує мільйони від осіб, що проживають на непідконтрольній території і є учасниками терористичних організацій лнр і днр?
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15.02.2021 09:29 Ответить
І фінансування 95 кварталу не розглядають.
Хто ж там отримував бабло з росії за "продаж Сватів"?
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15.02.2021 09:32 Ответить
І додай на підтвердження фотки Катманду!(((
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15.02.2021 09:29 Ответить
Гениально! Поразительно! Какое просветление! И, главное, как вовремя! А мы то, украинцы, грешным делом, даже не подозревали - кто финансирует эти телепомойки! Спасибо, открыл нам ночи!
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15.02.2021 09:39 Ответить
И ещё «наш» канал закройте - тоже кацапская помойка
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15.02.2021 09:54 Ответить
Я так понимаю пожизненное за измену с конфискацией ?
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15.02.2021 10:01 Ответить
Ух ти! Розкрив "секрет Полішинеля"! Ах вот де була "собака зарита"!
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15.02.2021 10:01 Ответить
Росія дотепер опосередковано фінансує медіаімперію 1+1,і що ?
Ткаченко не хоче пояснити,чому Медведчук придбав частку 1+1 ,фактично ЗБИТКОВОЇ компанії ?
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15.02.2021 10:04 Ответить
Щас пазваню баканову!
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15.02.2021 10:26 Ответить
Закрыли каналы сразу тарифы понизились на газ, электрику. Надо и Прямой туда, подешевеет колбаса, яйца. А то им и это не так, и то не так. Все каналы высмеющие президента на ........................... и будет порядок.
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15.02.2021 10:45 Ответить
Ща мураев жопу рвёт, старается за троих, шоб кацапам понравиться и деньжат с них выбить. Его помойку надо не то что закрыть, а спалить нах.
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15.02.2021 12:15 Ответить
Даже видосик с табличками не придумали, совсем обнаглели. А чиё имущество отжимать надумали на следующем закрытом собрании 19? (СНБО)
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15.02.2021 14:33 Ответить
O tempora, o mores!
Что бы сделал Сталин с кумом Гитлера и его друзьями если бы они прибрали к рукам в СССР-е Совинформбюро, газеты "Правда", "Известия" и "Труд"??! И могилы хрен бы кто нашел.
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15.02.2021 19:22 Ответить
 
 