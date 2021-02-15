Россия опосредованно финансировала каналы Козака, - Ткаченко

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik опосредованно финансировались Россией на этапе их приобретения.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Левому берегу" заявил министр культуры Александр Ткаченко.

"Что касается меня, во время работы ВСК (временной следственной комиссии - Ред.) по медведчуковским каналам нам дали возможность ознакомиться с документами. Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", - сказано в сообщении.

При этом министр пояснил, что каналы подозревают в финансировании терроризма.

Кроме тоого, отвечая на вопрос журналиста, когда будет обнародована хотя бы часть доказательств против каналов, Ткаченко сообщил, что пока правоохранители отказываются предоставить доказательства, ссылаясь на продолжение следствия.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Хотя основанием для санкций стала связанность структур парламентария с финансированием терроризма и поставками угля с оккупированных территорий ОРДЛО, сами телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко