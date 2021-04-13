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Новини Агресія Росії проти України
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Озброєна підтримка України Туреччиною і США - єдина зрозуміла Кремлю мова, - Лінкявічюс

Озброєна підтримка України Туреччиною і США - єдина зрозуміла Кремлю мова, - Лінкявічюс

Україна потребує такої збройної підтримки, яку отримує від Туреччини і США.

Про це заявив ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна потребує збройної підтримки - що робить Туреччина і видимі ознаки солідарності - що роблять США, відправляючи військові кораблі в Чорне море. Відчутні аргументи на землі і на морі - єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприяє деескалації", - написав він.

Озброєна підтримка України Туреччиною і США - єдина зрозуміла Кремлю мова, - Лінкявічюс 01

Читайте також: США відстежують ситуацію зі скупченням військ РФ на українському кордоні, - Білий дім

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

Автор: 

росія (65949) США (23348) Туреччина (3618) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+20
***** понимает только когда дают в пысок. Или нож промеж ребер

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 522
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13.04.2021 00:00
+18
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1510
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13.04.2021 00:01
+6
"*****, в зелёных штанишках, распял, как мальчика" (С) ))
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13.04.2021 00:01
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***** понимает только когда дают в пысок. Или нож промеж ребер

Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 522
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13.04.2021 00:00 Відповісти
"*****, в зелёных штанишках, распял, как мальчика" (С) ))
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13.04.2021 00:01 Відповісти
Даже представил, как оно, пуйло, весело верещит.
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13.04.2021 00:40 Відповісти
Аби ж тільки *****... там 99% усі рабоКацапи тільки так (коли у кацапське рило) розуміють.
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13.04.2021 03:38 Відповісти
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1510
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13.04.2021 00:01 Відповісти
Я так і не Розу ію, чому чорняві сини Османів разом з нацією іммігрантів всього світу мають захищати лінияих зебілів, які дозволяють собі у власних головах війну закінчити і кататися по Катарах із сумнівною метою? Виглядає на чистої води ідіотизм.
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13.04.2021 00:06 Відповісти
Ф давно ц тебе такі страшні видіння? 😲
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13.04.2021 00:16 Відповісти
Вооруженная поддержка Украины Турцией и США - единственный понятный Кремлю язык, - глава МИД Литвы Линкявичюс - Цензор.НЕТ 4136
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13.04.2021 00:19 Відповісти
Самокритика теж добра справа.
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13.04.2021 07:07 Відповісти
Жаль, що вона абсолютно відсутня у зебілів, як і здоровий глузд.
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13.04.2021 08:03 Відповісти
Как видно, с точки зрения США,Турции и Украины вопрос будет рассматриваться ТОЛЬКО в рамках подхода «Черное море - тема причерноморских стран» или с точки зрения «пусть Черное море не будет российским озером и станет озером НАТО». США хотят превратить Черное море в озеро НАТО, сделав Украину и Грузию членами альянса вдобавок к Турции, Болгарии, Румынии. В этом все дело. Спорить и разжигать обсуждения - значит прикрывать эту суть. (с(
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13.04.2021 00:11 Відповісти
Скажіть мені хто небудь,що повинно трапитись в країні,щоб нарешті 5 колона щезла з обрію хоча б зі змі,і в органах влади? Щоб нарешті перестали знекровлювати країну українські гниди.Сьомий рік іде війна,а Україна потопає в корупційному болоті,кишить зрадниками і колаборантами. Задайте собі питання,чи виглядає наша країна сильною і згуртованою зараз,коли кацапня приперлася до нашого дому і гупає чоботом у двері? ( І чому вона приперлася саме до нас?) І якщо ні,то чому? Що ми неправильно зробили в 2014 му і продовжуємо робити зараз? Де єдність українців перед загрозою загарбання і знищення? Невже історія нічому не вчить?
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13.04.2021 00:20 Відповісти
В Україні ніколи не було і у ближайшому майбутьноьому не буде єдності. Це прикрий для всіх нас факт. Він привів до поразки в часи монголо-татарської навали - сварки проміж князів зробили країну слабкою та нездатною до оборони. Від відсутністі єдності й розуму, країна потрапила в полон до більшовиків. Тому що половина населення України була за білих чи червоних, друга половина - за Батька Махно. І зараз - скупчення військ на кордоні мають ту ж саму причину - відсутність єдності в країні. Бо неможна одним 7 років воювати а іншим 73% іздити до Польщі вирішувати свої шкурні питання.
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13.04.2021 00:34 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялись в хохлів у крові, а все із-за на генному рівні Завидки.
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13.04.2021 00:41 Відповісти
Потрібно було реально панів виганяти (люстрація) і реальні реформи робити в 14році.поки такий час був, як завжди хохли все просрали і далі просирають.
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13.04.2021 00:44 Відповісти
Панів треба було виганяти ще при катьке, але ж у кожного свій кабанчик, не то того.
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13.04.2021 09:47 Відповісти
белые.... красные....и зеленные...страна в 1919 году...а сейчас 2021... кто виноват.....ой забыл невистка........
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13.04.2021 04:27 Відповісти
какаяразнiца какой год?
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13.04.2021 09:44 Відповісти
Та бардак і коррупцію розводить п'ята колона, чи п'ята колона цим лише користується. Є дуже мудра фраза ' недавай повода ищущим повода". Запам'ятай її вона і тобі в житті пригодиться.
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13.04.2021 00:37 Відповісти
Це порада "терпілам".
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13.04.2021 07:16 Відповісти
И Босфор пора лаптям перекрыть
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13.04.2021 00:59 Відповісти
поздно пить баржоми....сейчас там только пищевая сода...а как было вкусно и полезно.....
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13.04.2021 04:09 Відповісти
Литва тоже нам хорошо помогает, респект им
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13.04.2021 07:30 Відповісти
 
 