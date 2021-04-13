Озброєна підтримка України Туреччиною і США - єдина зрозуміла Кремлю мова, - Лінкявічюс

Україна потребує такої збройної підтримки, яку отримує від Туреччини і США.

Про це заявив ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна потребує збройної підтримки - що робить Туреччина і видимі ознаки солідарності - що роблять США, відправляючи військові кораблі в Чорне море. Відчутні аргументи на землі і на морі - єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприяє деескалації", - написав він.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.