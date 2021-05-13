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Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку. ... Прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро", - розповів нардеп, і поскаржився, що в межах запроваджених санкцій рахунки Медведчука і його дружини Марченко заблоковані.

Як повідомили РБК-Україна в Офісі Генпрокурора, засідання заплановане на 13:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
ЗА ГОС. ИЗМЕНУ - НИКАКИХ ЗАЛОГОВ ! Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн - Цензор.НЕТ 282
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13.05.2021 11:27
+48
300 лямов для него все равно что бесплатно + как это при таком обвинении может быть залог?
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13.05.2021 11:23
+37
Измена Родине, стоит 300 млн?!
Выкладывайте уже весь прейскурант
Сколько там стоит терроризм?
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13.05.2021 11:26
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Расея
Статья 275. Государственная измена
наказывается лишением свободы на срок ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ СО ШТРАФОМ в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.
· 2011 год- 6 осужденных;
· 2012 год - 6 осужденных;
· 2013 год - 4 осужденных;
· 2014 год - 15 осужденных;
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Великобритания
с 1998 года наказанием является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
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13.05.2021 13:19 Відповісти
Германия
От 5 до 15 лет
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13.05.2021 13:20 Відповісти
Государственная измена
ст. 111 УКУкраины

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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13.05.2021 13:29 Відповісти
Обычный цирк для зеленого быдла.залог за гос-измену.шиза
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13.05.2021 13:29 Відповісти
10 лямов евро Мертвечук тратит только на обслуживание своей яхты. Думаю. что необходимую суму соберут за пару часов.
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13.05.2021 13:36 Відповісти
Антоненко сидів два роки без права на заставу, цей вийде відразу ось все що треба знати про наше правосуддя.
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13.05.2021 13:43 Відповісти
Якби то правосуддя - кривосуддя!
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13.05.2021 17:26 Відповісти
Только 200 миллионодолларовая яхта может спасти отца российской демократии..... Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн - Цензор.НЕТ 5678
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13.05.2021 14:23 Відповісти
Розстріляти паскуду!
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13.05.2021 14:40 Відповісти
Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн Источник: https://censor.net/ru/n3264981

ЯКІ 300 міліонів, що за брєд?

3 міліарда гривень як мінімум Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн - Цензор.НЕТ 8705
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13.05.2021 16:35 Відповісти
Таке всім олігархам буде чи тільки одному?
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13.05.2021 17:20 Відповісти
Гос измена предполагает освобождение под залог или освобождение "на поруки "???
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13.05.2021 18:26 Відповісти
Прокуратура обязана требовать арест без альтернативы м.даки.
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13.05.2021 20:53 Відповісти
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