Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн
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Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.
Про це повідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.
"Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку. ... Прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро", - розповів нардеп, і поскаржився, що в межах запроваджених санкцій рахунки Медведчука і його дружини Марченко заблоковані.
Як повідомили РБК-Україна в Офісі Генпрокурора, засідання заплановане на 13:00.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Статья 275. Государственная измена
наказывается лишением свободы на срок ОТ ДВЕНАДЦАТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ СО ШТРАФОМ в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.
· 2011 год- 6 осужденных;
· 2012 год - 6 осужденных;
· 2013 год - 4 осужденных;
· 2014 год - 15 осужденных;
с 1998 года наказанием является пожизненное лишение свободы.
Для людей из высшего сословия было предусмотрено обезглавливание, юридически отмененное только в 1973 году.
От 5 до 15 лет
ст. 111 УКУкраины
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
ЯКІ 300 міліонів, що за брєд?
3 міліарда гривень як мінімум