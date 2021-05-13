Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн

Сьогодні, 13 травня, Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку. ... Прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро", - розповів нардеп, і поскаржився, що в межах запроваджених санкцій рахунки Медведчука і його дружини Марченко заблоковані.

Як повідомили РБК-Україна в Офісі Генпрокурора, засідання заплановане на 13:00.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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