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Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор

Максимальне покарання за статтею "державна зрада", за якою висунуто підозру голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, становить позбавлення волі строком на 15 років.

Про це під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід Медведчуку, повідомив один з прокурорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку в разі визнання його винним, є максимальним і найсуворішим для відповідного виду покарань.

"Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, досягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав прокурор.

Також читайте: Медведчук запевняє, що справа проти нього політично мотивована: У розпорядженні прокуратури немає об'єктивних доказів

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Дадут 2 условно. Спустя 5 лет судов.
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13.05.2021 16:19
+19
А могут и не посадить, а выплатить компенсацию.
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13.05.2021 16:21
+15
Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1570
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13.05.2021 16:22
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Дадут 2 условно. Спустя 5 лет судов.
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13.05.2021 16:19 Відповісти
Пусть даже так но все это время в СИЗО в общей камере..желательно с тубиками
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13.05.2021 17:09 Відповісти
Да какое СИЗО, максимум переночует в вип-камере.
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13.05.2021 17:11 Відповісти
Какой уголь добываете?
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13.05.2021 17:12 Відповісти
Как на меня лучше пусть посадят на бутылку один раз или два.
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13.05.2021 21:19 Відповісти
З конфіскацією майна - було б непогано. Там є, що конфісковувати!
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13.05.2021 16:20 Відповісти
То майно разойдётся по судьям с прокурорами.
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13.05.2021 16:22 Відповісти
у самого Медведчука нет ничего! Все активы, весь бизнес записан на Оксану Марченко!
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13.05.2021 16:30 Відповісти
Та да! 😁 Тому дозволили заставу! 🤣 У зеленого електорату вже зелені слюні потекли! 🤑. Нічого не буде окрім вистави. 🤗
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13.05.2021 16:52 Відповісти
А пожизненного уже нет?
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13.05.2021 16:21 Відповісти
А могут и не посадить, а выплатить компенсацию.
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13.05.2021 16:21 Відповісти
Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1570
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13.05.2021 16:22 Відповісти
Он же памятник!
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13.05.2021 16:22 Відповісти
Государственная измена
ст. 111 УК Украины

....наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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13.05.2021 16:23 Відповісти
Навіщо 15, це негуманно! Десять років - цілком достатньо.
Ви зі мною згодні?
...
Ой, ледве не забув - 10 років без права листування
(ну ви зрозуміли)
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13.05.2021 16:24 Відповісти
ніт
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13.05.2021 20:34 Відповісти
А на Марсе могут яблони расти . Хоть полгода дайте .
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13.05.2021 16:24 Відповісти
Тут в СИЗО эту хитрожопую вошь не могут отправить вони больше чем радиации после Чернобыльской катастрофы.
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13.05.2021 16:25 Відповісти
Могут - пусть сажают, обезвреживают врага Украины.
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13.05.2021 16:25 Відповісти
майно все на марченко переписане.і давно.
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13.05.2021 16:28 Відповісти
"Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор".

Ага, условно. А там ещё и под амнистию попадёт...
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13.05.2021 16:28 Відповісти
Максимальным наказанием по статье "государственная измена", по которой предъявлено подозрение главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, составляет лишение свободы сроком на 15 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3265079

І ЗРОБЛЯТЬ ДЛЯ НЬОГО КАМЕРУ - УКРАЇНУ ЦІЛКОМ.
Така тісно камера Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 6238
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13.05.2021 16:30 Відповісти
Посадить суку на минимум 15 лет. Говно, урод и друг говна (Путина)
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13.05.2021 16:30 Відповісти
Если будет красиво варежки шить с украинскими узорами, может скостят год-другой и дедушка ещё увидит солнце не в клеточку=)))
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13.05.2021 16:31 Відповісти
если Мертвечука посадят, все увидят что Зеленский- Президент
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13.05.2021 20:36 Відповісти
ЩОБ Зе КЛОУН КОГОСЬ ПОСАДИВ Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1637
Він же циркач, а не діяч.
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13.05.2021 16:31 Відповісти
Та ми бачимо хто циркач,а хто діяч))
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13.05.2021 16:34 Відповісти
Твій клоун був клоуном - клоуном і залишиться, ти наївний думаєш Мертвечука посадять ?
Залог заплатить і буде надалі в ВР сидіти.
Ви Зефіли дебіли рідкістні.
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13.05.2021 16:38 Відповісти
Ясно что Медведчук это дымовая завеса, под которую цены на газ и электричество подымут до максимума, что приведет к заоблачному повышению не только на энергоносители, а вообще на все. Не говоря об Гиперинфляции. Народу начхать и на Медведчука и вообще на все, тем более на всех политиков и на всю власть, кроме ужасающей нищеты и безысходности!
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13.05.2021 16:31 Відповісти
НАРОДУ, именно народу начхать на нищету и безысходность.
НАРОД, именно, народ - требует справедливости, закона, и наказание предателя на максимально возможный срок. А начхать на Медведчука, только стаду в которого нет ни страны, ни чести, ни уважения. А так "какая разница".
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13.05.2021 16:36 Відповісти
на 15 лет это жестоко. лучше мягко посадить его на кол, недельки на 4. тогда можно быть уверенным, шо он не просочится за 15 лет через решетку камеры, если не частицей, то волной. а потом скажут "ой, а мы не знали, шо он такой двуликий, корпускулярно-волновой наш"
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13.05.2021 16:32 Відповісти
Растрелять.
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13.05.2021 16:33 Відповісти
А краще його посадити на палю.
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13.05.2021 16:33 Відповісти
МОГУТ и ПОСАДИТЬ-это два разных понятия, так же, как и в ргамматике-один из них модальный!
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13.05.2021 16:34 Відповісти
Могут, но не посадят , весна уже заканчивается, ********.
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13.05.2021 19:07 Відповісти
Ты же идиот пол часа назад , просил ему заставу в 300 лимонов за " державну зраду". Пёс смердящий портновский.
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13.05.2021 16:35 Відповісти
между могут посадить и посадили - пропасть.
но будем посмотреть, это первый прецедент такого масштаба, надежда есть.
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13.05.2021 16:35 Відповісти
если ты про Александра Ефремова то он вышел после избрания Зельки
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13.05.2021 16:46 Відповісти
Именно,никто не сел-Штепа не сидит. Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 7264
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13.05.2021 16:39 Відповісти
да штепа это килька в море акул тупицкого...
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13.05.2021 16:46 Відповісти
крім судді колядника, Йулкіного царька вбивцю лохів на своїх угіддях(під якого цілий закон Савченко писали), та Єфремова який таки посидів за Порошка, доречі де він зараз і як там його справа в судах поживає, вже напевно давно виправданий по всім статтям
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13.05.2021 17:23 Відповісти
Витя покайся.
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13.05.2021 16:36 Відповісти
ніякої застави манкурту! ніякого взяття на поруки!
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!

гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
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13.05.2021 16:38 Відповісти
если у Зельки получится засадить этого ****** я его перестану ругать . ну нет этого он от меня не дождется Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3415 скажем так буду ругать его в два раза меньше Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 8474
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13.05.2021 16:39 Відповісти
Потому-то и удивляет смелость Медведчука. Сознательно берёт на себя роль мученика в глазах ваты? Во имя чего? С идиотизма под названием «русский мир» они с кумом сами ржут, ибо эта скрепа выдумана только для быдла. Убеждён, что не посадят? Или знает, что обменяют? Или может верит в русские танки на Крещатике? Аж интересно.))
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13.05.2021 16:41 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом. Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 1800
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13.05.2021 16:42 Відповісти
Я дорослий. В дива не вірю... Але дуже бажаю, щоб саме це диво трапилось.
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13.05.2021 16:43 Відповісти
Огоо)) С целых 15ти начали торговаться. Значит не посадят. Но общипают наверно конкретно. Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3779
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13.05.2021 16:45 Відповісти
Шкода що цього Петя не зробив.
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13.05.2021 16:46 Відповісти
Чого не зробив, спектакля, а потім відпустив Мертвечука під залог ?
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13.05.2021 16:49 Відповісти
Пэця дмухати боявся в його сторону )
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13.05.2021 17:01 Відповісти
Ця карна справа за державну зраду відкрита 05.02.2019. Погугліть, хто тоді був Президент і хто Генпрокурор.
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13.05.2021 21:16 Відповісти
Очень маловероятно, что его посадят. Разве что американцы потребовали этого в ультимативной форме, тогда есть шанс. А так выпустят под залог, затем сольют дело. Все как обычно.
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13.05.2021 16:48 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей.
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 6639
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13.05.2021 16:48 Відповісти
Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 9618
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13.05.2021 16:54 Відповісти
Давно пора. Но спорить бы не стал.
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13.05.2021 17:00 Відповісти
Ага, конфискация...там уже давно все его имущество переписано на других людей. Да и не посадят его с нашими судьями
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13.05.2021 17:00 Відповісти
спектакль для идиотов уже в разгаре или ещё подождать?
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13.05.2021 17:01 Відповісти
Что значит «могут»??? Обязаны посадить! И не только его, а и всю эту сволоту - Рабиновича, Киву, Шуфрича, Новицкого и т.д.
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13.05.2021 17:06 Відповісти
Было бы отлично!!! В назидание этим путинским жопализам типа Рабиновичей , бойко, шуфричей, всяких долбанных кив и т.д.!!
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13.05.2021 17:08 Відповісти
Та його й на 15 діб не посадять, не те що років.
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13.05.2021 17:08 Відповісти
Ну насчет того, что могут ЗЕ-беспредельщики мы вмдели на примере дела Шеремета.
2 года невиновных мариновали в СИЗО без доказательств.

Вопрос не в том, что могут. Посадить они могут кого угодно и без доказательств.
Вопрос в том получится ли это сделать по закону и не придется ли потом платить Медведчуку за весь этот низскосортный ЗЕленый спектакль.
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13.05.2021 17:15 Відповісти
вам така тварь як Портнов відома ?
Нічого не докажуть по адвокату диявола, а трубу яку зараз типу відберуть, поновлять за держ кошт та повернуть взад тому казлу.
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13.05.2021 17:28 Відповісти
Вже Свинарчуків так посадили на 100500 років.
Краще б не балакали а робили, так би більше електоральних девідентів урвали клоуни
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13.05.2021 17:25 Відповісти
Словл "могут" и слово "посадят" - две большие разницы...
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13.05.2021 17:27 Відповісти
одна.
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13.05.2021 17:28 Відповісти
мертвечука, на 15 лет? Очень добрый прокурор...
А остальные ЖОПеЗешники как, не разделят с ним камеру?
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13.05.2021 17:41 Відповісти
А могут и не посадить
Умеют журналисты статьи называть .
Для этого нужно сначала улики веские предьявить, а не по старой традиции видосики от квартала снимать для поднятия рейтинга
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13.05.2021 17:45 Відповісти
Ога, поэтому предлагают выпустить под залог?
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13.05.2021 17:55 Відповісти
Ага, а Медведчук конечно же будет ждать пока его посадят... Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 9987
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13.05.2021 18:30 Відповісти
Так не канает. "Медведчука посадили на 15 лет"- вот тогда можно и пивка выпить.
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13.05.2021 17:56 Відповісти
ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !)
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13.05.2021 18:08 Відповісти
Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 427
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13.05.2021 18:16 Відповісти
Но за 300 лямов его спокойно освободят от ареста Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3073
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13.05.2021 18:28 Відповісти
что значит "могут посадить"??? это КГБешный стукач и продажная кукла путина, его обязаны посадить на полную - пятнашка без права переписки, в общей камере со всеми его жОПАблохами
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13.05.2021 18:28 Відповісти
Нічого йому не буде
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13.05.2021 18:57 Відповісти
Даже и диареи.
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13.05.2021 19:10 Відповісти
А на фотке кандидат наук стоит грудью за спиной товарища.
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13.05.2021 19:09 Відповісти
Бабла возьмут...
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13.05.2021 19:40 Відповісти
...а не посадят и на 15 суток, бо ни-изя, кремлядский хозяин зелибобы и дерьмака обидится - вот цирк вместо суда это пожалуйста!
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13.05.2021 20:00 Відповісти
мАло! (ц)
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13.05.2021 20:01 Відповісти
Лучше на 150!
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13.05.2021 20:37 Відповісти
а вдруг нет Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 5378
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13.05.2021 21:44 Відповісти
Так а че - вешать не будут??
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13.05.2021 22:47 Відповісти
 
 