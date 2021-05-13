Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор
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Максимальне покарання за статтею "державна зрада", за якою висунуто підозру голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, становить позбавлення волі строком на 15 років.
Про це під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід Медведчуку, повідомив один з прокурорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку в разі визнання його винним, є максимальним і найсуворішим для відповідного виду покарань.
"Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, досягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав прокурор.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
ст. 111 УК Украины
....наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ви зі мною згодні?
...
Ой, ледве не забув - 10 років без права листування
(ну ви зрозуміли)
Ага, условно. А там ещё и под амнистию попадёт...
І ЗРОБЛЯТЬ ДЛЯ НЬОГО КАМЕРУ - УКРАЇНУ ЦІЛКОМ.
Така тісно камера
Він же циркач, а не діяч.
Залог заплатить і буде надалі в ВР сидіти.
Ви Зефіли дебіли рідкістні.
НАРОД, именно, народ - требует справедливости, закона, и наказание предателя на максимально возможный срок. А начхать на Медведчука, только стаду в которого нет ни страны, ни чести, ни уважения. А так "какая разница".
но будем посмотреть, это первый прецедент такого масштаба, надежда есть.
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом
2 года невиновных мариновали в СИЗО без доказательств.
Вопрос не в том, что могут. Посадить они могут кого угодно и без доказательств.
Вопрос в том получится ли это сделать по закону и не придется ли потом платить Медведчуку за весь этот низскосортный ЗЕленый спектакль.
Нічого не докажуть по адвокату диявола, а трубу яку зараз типу відберуть, поновлять за держ кошт та повернуть взад тому казлу.
Краще б не балакали а робили, так би більше електоральних девідентів урвали клоуни
А остальные ЖОПеЗешники как, не разделят с ним камеру?
Умеют журналисты статьи называть .
Для этого нужно сначала улики веские предьявить, а не по старой традиции видосики от квартала снимать для поднятия рейтинга