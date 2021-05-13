Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор

Максимальне покарання за статтею "державна зрада", за якою висунуто підозру голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, становить позбавлення волі строком на 15 років.

Про це під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід Медведчуку, повідомив один з прокурорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку в разі визнання його винним, є максимальним і найсуворішим для відповідного виду покарань.

"Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, досягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав прокурор.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.