Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор
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Максимальным наказанием по статье "государственная измена", по которой предъявлено подозрение главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, составляет лишение свободы сроком на 15 лет.
Об этом во время судебного заседания, на котором избирают меру пресечения Медведчуку, сообщил один из прокуроров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимальным и самым строгим для соответствующего вида наказаний.
"Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил прокурор.
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Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Однако суд отклонил это ходатайство.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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ст. 111 УК Украины
....наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ви зі мною згодні?
...
Ой, ледве не забув - 10 років без права листування
(ну ви зрозуміли)
Ага, условно. А там ещё и под амнистию попадёт...
І ЗРОБЛЯТЬ ДЛЯ НЬОГО КАМЕРУ - УКРАЇНУ ЦІЛКОМ.
Така тісно камера
Він же циркач, а не діяч.
Залог заплатить і буде надалі в ВР сидіти.
Ви Зефіли дебіли рідкістні.
НАРОД, именно, народ - требует справедливости, закона, и наказание предателя на максимально возможный срок. А начхать на Медведчука, только стаду в которого нет ни страны, ни чести, ни уважения. А так "какая разница".
но будем посмотреть, это первый прецедент такого масштаба, надежда есть.
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом
2 года невиновных мариновали в СИЗО без доказательств.
Вопрос не в том, что могут. Посадить они могут кого угодно и без доказательств.
Вопрос в том получится ли это сделать по закону и не придется ли потом платить Медведчуку за весь этот низскосортный ЗЕленый спектакль.
Нічого не докажуть по адвокату диявола, а трубу яку зараз типу відберуть, поновлять за держ кошт та повернуть взад тому казлу.
Краще б не балакали а робили, так би більше електоральних девідентів урвали клоуни
А остальные ЖОПеЗешники как, не разделят с ним камеру?
Умеют журналисты статьи называть .
Для этого нужно сначала улики веские предьявить, а не по старой традиции видосики от квартала снимать для поднятия рейтинга