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Новости Политика Украины
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Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор

Максимальным наказанием по статье "государственная измена", по которой предъявлено подозрение главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, составляет лишение свободы сроком на 15 лет.

Об этом во время судебного заседания, на котором избирают меру пресечения Медведчуку, сообщил один из прокуроров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам прокурора, наказание, грозящее Медведчуку в случае признания его виновным, является максимальным и самым строгим для соответствующего вида наказаний.

"Верхний предел инкриминируемого подозреваемому преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, достигает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил прокурор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокурор просит арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук уверяет, что дело против него политически мотивированное: В распоряжении прокуратуры нет объективных доказательств

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Дадут 2 условно. Спустя 5 лет судов.
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13.05.2021 16:19
+19
А могут и не посадить, а выплатить компенсацию.
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13.05.2021 16:21
+15
Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1570
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13.05.2021 16:22
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Дадут 2 условно. Спустя 5 лет судов.
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13.05.2021 16:19 Ответить
Пусть даже так но все это время в СИЗО в общей камере..желательно с тубиками
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13.05.2021 17:09 Ответить
Да какое СИЗО, максимум переночует в вип-камере.
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13.05.2021 17:11 Ответить
Какой уголь добываете?
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13.05.2021 17:12 Ответить
Как на меня лучше пусть посадят на бутылку один раз или два.
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13.05.2021 21:19 Ответить
З конфіскацією майна - було б непогано. Там є, що конфісковувати!
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13.05.2021 16:20 Ответить
То майно разойдётся по судьям с прокурорами.
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13.05.2021 16:22 Ответить
у самого Медведчука нет ничего! Все активы, весь бизнес записан на Оксану Марченко!
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13.05.2021 16:30 Ответить
Та да! 😁 Тому дозволили заставу! 🤣 У зеленого електорату вже зелені слюні потекли! 🤑. Нічого не буде окрім вистави. 🤗
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13.05.2021 16:52 Ответить
А пожизненного уже нет?
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13.05.2021 16:21 Ответить
А могут и не посадить, а выплатить компенсацию.
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13.05.2021 16:21 Ответить
Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1570
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13.05.2021 16:22 Ответить
Он же памятник!
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13.05.2021 16:22 Ответить
Государственная измена
ст. 111 УК Украины

....наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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13.05.2021 16:23 Ответить
Навіщо 15, це негуманно! Десять років - цілком достатньо.
Ви зі мною згодні?
...
Ой, ледве не забув - 10 років без права листування
(ну ви зрозуміли)
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13.05.2021 16:24 Ответить
ніт
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13.05.2021 20:34 Ответить
А на Марсе могут яблони расти . Хоть полгода дайте .
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13.05.2021 16:24 Ответить
Тут в СИЗО эту хитрожопую вошь не могут отправить вони больше чем радиации после Чернобыльской катастрофы.
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13.05.2021 16:25 Ответить
Могут - пусть сажают, обезвреживают врага Украины.
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13.05.2021 16:25 Ответить
майно все на марченко переписане.і давно.
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13.05.2021 16:28 Ответить
"Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор".

Ага, условно. А там ещё и под амнистию попадёт...
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13.05.2021 16:28 Ответить
Максимальным наказанием по статье "государственная измена", по которой предъявлено подозрение главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, составляет лишение свободы сроком на 15 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3265079

І ЗРОБЛЯТЬ ДЛЯ НЬОГО КАМЕРУ - УКРАЇНУ ЦІЛКОМ.
Така тісно камера Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 6238
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13.05.2021 16:30 Ответить
Посадить суку на минимум 15 лет. Говно, урод и друг говна (Путина)
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13.05.2021 16:30 Ответить
Если будет красиво варежки шить с украинскими узорами, может скостят год-другой и дедушка ещё увидит солнце не в клеточку=)))
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13.05.2021 16:31 Ответить
если Мертвечука посадят, все увидят что Зеленский- Президент
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13.05.2021 20:36 Ответить
ЩОБ Зе КЛОУН КОГОСЬ ПОСАДИВ Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 1637
Він же циркач, а не діяч.
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13.05.2021 16:31 Ответить
Та ми бачимо хто циркач,а хто діяч))
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13.05.2021 16:34 Ответить
Твій клоун був клоуном - клоуном і залишиться, ти наївний думаєш Мертвечука посадять ?
Залог заплатить і буде надалі в ВР сидіти.
Ви Зефіли дебіли рідкістні.
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13.05.2021 16:38 Ответить
Ясно что Медведчук это дымовая завеса, под которую цены на газ и электричество подымут до максимума, что приведет к заоблачному повышению не только на энергоносители, а вообще на все. Не говоря об Гиперинфляции. Народу начхать и на Медведчука и вообще на все, тем более на всех политиков и на всю власть, кроме ужасающей нищеты и безысходности!
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13.05.2021 16:31 Ответить
НАРОДУ, именно народу начхать на нищету и безысходность.
НАРОД, именно, народ - требует справедливости, закона, и наказание предателя на максимально возможный срок. А начхать на Медведчука, только стаду в которого нет ни страны, ни чести, ни уважения. А так "какая разница".
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13.05.2021 16:36 Ответить
на 15 лет это жестоко. лучше мягко посадить его на кол, недельки на 4. тогда можно быть уверенным, шо он не просочится за 15 лет через решетку камеры, если не частицей, то волной. а потом скажут "ой, а мы не знали, шо он такой двуликий, корпускулярно-волновой наш"
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13.05.2021 16:32 Ответить
Растрелять.
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13.05.2021 16:33 Ответить
А краще його посадити на палю.
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13.05.2021 16:33 Ответить
МОГУТ и ПОСАДИТЬ-это два разных понятия, так же, как и в ргамматике-один из них модальный!
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13.05.2021 16:34 Ответить
Могут, но не посадят , весна уже заканчивается, ********.
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13.05.2021 19:07 Ответить
Ты же идиот пол часа назад , просил ему заставу в 300 лимонов за " державну зраду". Пёс смердящий портновский.
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13.05.2021 16:35 Ответить
между могут посадить и посадили - пропасть.
но будем посмотреть, это первый прецедент такого масштаба, надежда есть.
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13.05.2021 16:35 Ответить
если ты про Александра Ефремова то он вышел после избрания Зельки
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13.05.2021 16:46 Ответить
Именно,никто не сел-Штепа не сидит. Медведчука могут посадить на 15 лет, - прокурор - Цензор.НЕТ 7264
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13.05.2021 16:39 Ответить
да штепа это килька в море акул тупицкого...
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13.05.2021 16:46 Ответить
крім судді колядника, Йулкіного царька вбивцю лохів на своїх угіддях(під якого цілий закон Савченко писали), та Єфремова який таки посидів за Порошка, доречі де він зараз і як там його справа в судах поживає, вже напевно давно виправданий по всім статтям
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13.05.2021 17:23 Ответить
Витя покайся.
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13.05.2021 16:36 Ответить
ніякої застави манкурту! ніякого взяття на поруки!
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!

гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
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13.05.2021 16:38 Ответить
если у Зельки получится засадить этого ****** я его перестану ругать . ну нет этого он от меня не дождется Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3415 скажем так буду ругать его в два раза меньше Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 8474
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13.05.2021 16:39 Ответить
Потому-то и удивляет смелость Медведчука. Сознательно берёт на себя роль мученика в глазах ваты? Во имя чего? С идиотизма под названием «русский мир» они с кумом сами ржут, ибо эта скрепа выдумана только для быдла. Убеждён, что не посадят? Или знает, что обменяют? Или может верит в русские танки на Крещатике? Аж интересно.))
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13.05.2021 16:41 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом. Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 1800
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13.05.2021 16:42 Ответить
Я дорослий. В дива не вірю... Але дуже бажаю, щоб саме це диво трапилось.
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13.05.2021 16:43 Ответить
Огоо)) С целых 15ти начали торговаться. Значит не посадят. Но общипают наверно конкретно. Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3779
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13.05.2021 16:45 Ответить
Шкода що цього Петя не зробив.
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13.05.2021 16:46 Ответить
Чого не зробив, спектакля, а потім відпустив Мертвечука під залог ?
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13.05.2021 16:49 Ответить
Пэця дмухати боявся в його сторону )
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13.05.2021 17:01 Ответить
Ця карна справа за державну зраду відкрита 05.02.2019. Погугліть, хто тоді був Президент і хто Генпрокурор.
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13.05.2021 21:16 Ответить
Очень маловероятно, что его посадят. Разве что американцы потребовали этого в ультимативной форме, тогда есть шанс. А так выпустят под залог, затем сольют дело. Все как обычно.
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13.05.2021 16:48 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей.
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 6639
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13.05.2021 16:48 Ответить
Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 9618
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13.05.2021 16:54 Ответить
Давно пора. Но спорить бы не стал.
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13.05.2021 17:00 Ответить
Ага, конфискация...там уже давно все его имущество переписано на других людей. Да и не посадят его с нашими судьями
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13.05.2021 17:00 Ответить
спектакль для идиотов уже в разгаре или ещё подождать?
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13.05.2021 17:01 Ответить
Что значит «могут»??? Обязаны посадить! И не только его, а и всю эту сволоту - Рабиновича, Киву, Шуфрича, Новицкого и т.д.
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13.05.2021 17:06 Ответить
Было бы отлично!!! В назидание этим путинским жопализам типа Рабиновичей , бойко, шуфричей, всяких долбанных кив и т.д.!!
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13.05.2021 17:08 Ответить
Та його й на 15 діб не посадять, не те що років.
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13.05.2021 17:08 Ответить
Ну насчет того, что могут ЗЕ-беспредельщики мы вмдели на примере дела Шеремета.
2 года невиновных мариновали в СИЗО без доказательств.

Вопрос не в том, что могут. Посадить они могут кого угодно и без доказательств.
Вопрос в том получится ли это сделать по закону и не придется ли потом платить Медведчуку за весь этот низскосортный ЗЕленый спектакль.
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13.05.2021 17:15 Ответить
вам така тварь як Портнов відома ?
Нічого не докажуть по адвокату диявола, а трубу яку зараз типу відберуть, поновлять за держ кошт та повернуть взад тому казлу.
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13.05.2021 17:28 Ответить
Вже Свинарчуків так посадили на 100500 років.
Краще б не балакали а робили, так би більше електоральних девідентів урвали клоуни
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13.05.2021 17:25 Ответить
Словл "могут" и слово "посадят" - две большие разницы...
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13.05.2021 17:27 Ответить
одна.
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13.05.2021 17:28 Ответить
мертвечука, на 15 лет? Очень добрый прокурор...
А остальные ЖОПеЗешники как, не разделят с ним камеру?
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13.05.2021 17:41 Ответить
А могут и не посадить
Умеют журналисты статьи называть .
Для этого нужно сначала улики веские предьявить, а не по старой традиции видосики от квартала снимать для поднятия рейтинга
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13.05.2021 17:45 Ответить
Ога, поэтому предлагают выпустить под залог?
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13.05.2021 17:55 Ответить
Ага, а Медведчук конечно же будет ждать пока его посадят... Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 9987
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13.05.2021 18:30 Ответить
Так не канает. "Медведчука посадили на 15 лет"- вот тогда можно и пивка выпить.
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13.05.2021 17:56 Ответить
ЭТО ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО !)
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13.05.2021 18:08 Ответить
Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 427
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13.05.2021 18:16 Ответить
Но за 300 лямов его спокойно освободят от ареста Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 3073
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13.05.2021 18:28 Ответить
что значит "могут посадить"??? это КГБешный стукач и продажная кукла путина, его обязаны посадить на полную - пятнашка без права переписки, в общей камере со всеми его жОПАблохами
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13.05.2021 18:28 Ответить
Нічого йому не буде
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13.05.2021 18:57 Ответить
Даже и диареи.
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13.05.2021 19:10 Ответить
А на фотке кандидат наук стоит грудью за спиной товарища.
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13.05.2021 19:09 Ответить
Бабла возьмут...
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13.05.2021 19:40 Ответить
...а не посадят и на 15 суток, бо ни-изя, кремлядский хозяин зелибобы и дерьмака обидится - вот цирк вместо суда это пожалуйста!
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13.05.2021 20:00 Ответить
мАло! (ц)
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13.05.2021 20:01 Ответить
Лучше на 150!
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13.05.2021 20:37 Ответить
а вдруг нет Медведчука можуть посадити на 15 років, - прокурор - Цензор.НЕТ 5378
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13.05.2021 21:44 Ответить
Так а че - вешать не будут??
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13.05.2021 22:47 Ответить
 
 