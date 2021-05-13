Судья отклонил ходатайство защиты Медведчука о его взятии на поруки
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судья отклонил ходатайство адвокатов Виктора Медведчука о его взятии на поруки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
В данный момент на заседании идет выступление стороны обвинения. Прокурор говорит о подрывной деятельности Медведчука против Украины.
Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень.
Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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закон спит.....
снoв тебе колумбийских, ушатый бомбардировщик...
успокойте отбулавленого.... - без его мацы еврейцы разберутся...
А тут...
Хоть бы для приличия посадили его на несколько лет. А то такое ощущение, что те, кто ворует по-мелкому, изменники Родины, а этот - так... просто мелкий хулиган, который по ночам под окнами бухает и песни орёт. Или он в подъездах нагадил? Может быть, он у соседа гуся стырил, которому за воровство пять лет припаяли?
Черти-шо, Санта-Барбара уже бы давно показала последнюю серию и о неё бы уже и забыли, а это кино с предателями и с продажными судьями когда уже закончится? Так уже хочется посмотреть последнюю, заключительну, серию, и таки понять, ху из ху!
Вот пример из жизни ...корупция у наснеискоренима.
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !