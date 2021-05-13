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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Судья отклонил ходатайство защиты Медведчука о его взятии на поруки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья отклонил ходатайство защиты Медведчука о его взятии на поруки

Судья отклонил ходатайство адвокатов Виктора Медведчука о его взятии на поруки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В данный момент на заседании идет выступление стороны обвинения. Прокурор говорит о подрывной деятельности Медведчука против Украины.

Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Я хоть и не юрист, но по моєму скромному мнению, мудачук заслуговує десять лет расстрела.
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13.05.2021 14:18
+25
Его не на поруки надо брать, а шкуру с него живьем сдирать и солькой посыпать
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13.05.2021 14:20
+14
"Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень" четко, за терроризм, едьдомой отдыхать, по сфальсифицированым обсинениям от Авакова-Зеленского - сиди в СИЗО без права залога
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13.05.2021 14:12
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"Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень" четко, за терроризм, едьдомой отдыхать, по сфальсифицированым обсинениям от Авакова-Зеленского - сиди в СИЗО без права залога
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13.05.2021 14:12 Ответить
Представитель обвинения экает да экает! Да ёшкин ты ж кот, ну что за? Не надо так!
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13.05.2021 14:13 Ответить
Я хоть и не юрист, но по моєму скромному мнению, мудачук заслуговує десять лет расстрела.
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13.05.2021 14:18 Ответить
Через марабуку.
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13.05.2021 14:29 Ответить
я бы эту суку, голыми руками придушил, и патроны на это говно не тратил
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13.05.2021 15:09 Ответить
страсти, шо абздец - но охрана кацапа не допустит зеленого беспредела.

закон спит.....
снoв тебе колумбийских, ушатый бомбардировщик...
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13.05.2021 14:20 Ответить
Его не на поруки надо брать, а шкуру с него живьем сдирать и солькой посыпать
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13.05.2021 14:20 Ответить
Списки в студію, хто цього Злодія, Гниду медведчука хоче взяти на поруки!!??
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13.05.2021 14:24 Ответить
Та вся ожопа!!! інших нема!!!!!!
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13.05.2021 14:27 Ответить
Ківи достатньо. В нього найкраща освіта.)
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13.05.2021 14:29 Ответить
Й тих хто хоче взяти на поруки в тюрму. Там одна кацапня, людей нема.
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13.05.2021 14:25 Ответить
а шо там в Израиле? - ракеты по всему небу - абуеть!
успокойте отбулавленого.... - без его мацы еврейцы разберутся...
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13.05.2021 14:25 Ответить
всех бамбить(С)
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13.05.2021 14:35 Ответить
Как телефон украл - три года сиди.

А тут...
Хоть бы для приличия посадили его на несколько лет. А то такое ощущение, что те, кто ворует по-мелкому, изменники Родины, а этот - так... просто мелкий хулиган, который по ночам под окнами бухает и песни орёт. Или он в подъездах нагадил? Может быть, он у соседа гуся стырил, которому за воровство пять лет припаяли?
Черти-шо, Санта-Барбара уже бы давно показала последнюю серию и о неё бы уже и забыли, а это кино с предателями и с продажными судьями когда уже закончится? Так уже хочется посмотреть последнюю, заключительну, серию, и таки понять, ху из ху!
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13.05.2021 14:27 Ответить
Страна поражена корупцией на 100%.чтоб навести порядок необходимо уволить всех госслужащих:начиная от рядового копа,до президента...пригласить студентов Гарворда и пусть наведут порядок. А наших неподпускать к власти 40 лет
Вот пример из жизни ...корупция у наснеискоренима.

Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 14:29 Ответить
Вангую. В результаті - поміняють на полоненного таксиста.
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13.05.2021 14:30 Ответить
Ворога народа та держави на поруки????????? То все одно що гітлера взяти на поруки!!!!! І який залог?????? В камеру без всяких залога і трьопа!!!!!!!! А там йому зробити масаж за зраду!!!!!!!!!
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13.05.2021 14:32 Ответить
раз пошли на дело, я и Рабинович Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 4814
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13.05.2021 14:34 Ответить
Правильное решение ...
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13.05.2021 14:35 Ответить
Останется на свободе. В тюрьме сидят только лохи?!
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13.05.2021 14:50 Ответить
Неужели судебная система заработала?
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13.05.2021 14:57 Ответить
та не... зелебобы сами в шоке... раскачали карусельку - а она и закрутилась))) и спрыгнуть страшно и кататься тошнит )))) теперя не знают шо с этим делать ))))
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13.05.2021 15:01 Ответить
Не шутите так))
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13.05.2021 15:05 Ответить
ніякої застави манкурту! ніякого взяття на поруки!
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!


гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
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13.05.2021 14:58 Ответить
кивонауковец хочет взять?
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13.05.2021 14:59 Ответить
Байден прямо как бог.всемогуч))
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13.05.2021 15:03 Ответить
отлично, правильно
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13.05.2021 15:09 Ответить
повесить эту рожу крысиную!
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13.05.2021 15:11 Ответить
2 раза Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 7205
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13.05.2021 15:15 Ответить
на подлюки кива брал ? так у него падлюки заняты Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 8177
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13.05.2021 15:14 Ответить
шпіойни хочуть взяти на поруки шпійона
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13.05.2021 15:28 Ответить
Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 3710
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13.05.2021 15:55 Ответить
Согласен , что хоть ради приличия страны и утверждения справедливости в УКраине, медведчука надо посадить минимум на 5-6 лет!! И заодно привлечь к суду этих путинских сук рабиновичей бойко и шуфричей!!
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13.05.2021 17:15 Ответить
Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 8693
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13.05.2021 18:47 Ответить
 
 