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Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки

Суддя відхилив клопотання адвокатів Віктора Медведчука про його взяття на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Зараз на засіданні триває виступ сторони обвинувачення. Прокурор каже про підривну діяльність Медведчука проти України.

Прокуратура зажадала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою - внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.

Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

Читайте: Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді

Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Я хоть и не юрист, но по моєму скромному мнению, мудачук заслуговує десять лет расстрела.
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13.05.2021 14:18
+25
Его не на поруки надо брать, а шкуру с него живьем сдирать и солькой посыпать
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13.05.2021 14:20
+14
"Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень" четко, за терроризм, едьдомой отдыхать, по сфальсифицированым обсинениям от Авакова-Зеленского - сиди в СИЗО без права залога
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13.05.2021 14:12
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"Прокуратура потребовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в сумме 300 млн 930 гривень" четко, за терроризм, едьдомой отдыхать, по сфальсифицированым обсинениям от Авакова-Зеленского - сиди в СИЗО без права залога
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13.05.2021 14:12 Відповісти
Представитель обвинения экает да экает! Да ёшкин ты ж кот, ну что за? Не надо так!
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13.05.2021 14:13 Відповісти
Я хоть и не юрист, но по моєму скромному мнению, мудачук заслуговує десять лет расстрела.
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13.05.2021 14:18 Відповісти
Через марабуку.
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13.05.2021 14:29 Відповісти
я бы эту суку, голыми руками придушил, и патроны на это говно не тратил
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13.05.2021 15:09 Відповісти
страсти, шо абздец - но охрана кацапа не допустит зеленого беспредела.

закон спит.....
снoв тебе колумбийских, ушатый бомбардировщик...
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13.05.2021 14:20 Відповісти
Его не на поруки надо брать, а шкуру с него живьем сдирать и солькой посыпать
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13.05.2021 14:20 Відповісти
Списки в студію, хто цього Злодія, Гниду медведчука хоче взяти на поруки!!??
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13.05.2021 14:24 Відповісти
Та вся ожопа!!! інших нема!!!!!!
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13.05.2021 14:27 Відповісти
Ківи достатньо. В нього найкраща освіта.)
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13.05.2021 14:29 Відповісти
Й тих хто хоче взяти на поруки в тюрму. Там одна кацапня, людей нема.
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13.05.2021 14:25 Відповісти
а шо там в Израиле? - ракеты по всему небу - абуеть!
успокойте отбулавленого.... - без его мацы еврейцы разберутся...
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13.05.2021 14:25 Відповісти
всех бамбить(С)
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13.05.2021 14:35 Відповісти
Как телефон украл - три года сиди.

А тут...
Хоть бы для приличия посадили его на несколько лет. А то такое ощущение, что те, кто ворует по-мелкому, изменники Родины, а этот - так... просто мелкий хулиган, который по ночам под окнами бухает и песни орёт. Или он в подъездах нагадил? Может быть, он у соседа гуся стырил, которому за воровство пять лет припаяли?
Черти-шо, Санта-Барбара уже бы давно показала последнюю серию и о неё бы уже и забыли, а это кино с предателями и с продажными судьями когда уже закончится? Так уже хочется посмотреть последнюю, заключительну, серию, и таки понять, ху из ху!
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13.05.2021 14:27 Відповісти
Страна поражена корупцией на 100%.чтоб навести порядок необходимо уволить всех госслужащих:начиная от рядового копа,до президента...пригласить студентов Гарворда и пусть наведут порядок. А наших неподпускать к власти 40 лет
Вот пример из жизни ...корупция у наснеискоренима.

Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 14:29 Відповісти
Вангую. В результаті - поміняють на полоненного таксиста.
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13.05.2021 14:30 Відповісти
Ворога народа та держави на поруки????????? То все одно що гітлера взяти на поруки!!!!! І який залог?????? В камеру без всяких залога і трьопа!!!!!!!! А там йому зробити масаж за зраду!!!!!!!!!
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13.05.2021 14:32 Відповісти
раз пошли на дело, я и Рабинович Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 4814
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13.05.2021 14:34 Відповісти
Правильное решение ...
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13.05.2021 14:35 Відповісти
Останется на свободе. В тюрьме сидят только лохи?!
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13.05.2021 14:50 Відповісти
Неужели судебная система заработала?
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13.05.2021 14:57 Відповісти
та не... зелебобы сами в шоке... раскачали карусельку - а она и закрутилась))) и спрыгнуть страшно и кататься тошнит )))) теперя не знают шо с этим делать ))))
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13.05.2021 15:01 Відповісти
Не шутите так))
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13.05.2021 15:05 Відповісти
ніякої застави манкурту! ніякого взяття на поруки!
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!


гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !
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13.05.2021 14:58 Відповісти
кивонауковец хочет взять?
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13.05.2021 14:59 Відповісти
Байден прямо как бог.всемогуч))
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13.05.2021 15:03 Відповісти
отлично, правильно
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13.05.2021 15:09 Відповісти
повесить эту рожу крысиную!
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13.05.2021 15:11 Відповісти
2 раза Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 7205
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13.05.2021 15:15 Відповісти
на подлюки кива брал ? так у него падлюки заняты Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 8177
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13.05.2021 15:14 Відповісти
шпіойни хочуть взяти на поруки шпійона
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13.05.2021 15:28 Відповісти
Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 3710
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13.05.2021 15:55 Відповісти
Согласен , что хоть ради приличия страны и утверждения справедливости в УКраине, медведчука надо посадить минимум на 5-6 лет!! И заодно привлечь к суду этих путинских сук рабиновичей бойко и шуфричей!!
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13.05.2021 17:15 Відповісти
Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки - Цензор.НЕТ 8693
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13.05.2021 18:47 Відповісти
 
 