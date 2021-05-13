Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки
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Суддя відхилив клопотання адвокатів Віктора Медведчука про його взяття на поруки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Зараз на засіданні триває виступ сторони обвинувачення. Прокурор каже про підривну діяльність Медведчука проти України.
Прокуратура зажадала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою - внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.
Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
закон спит.....
снoв тебе колумбийских, ушатый бомбардировщик...
успокойте отбулавленого.... - без его мацы еврейцы разберутся...
А тут...
Хоть бы для приличия посадили его на несколько лет. А то такое ощущение, что те, кто ворует по-мелкому, изменники Родины, а этот - так... просто мелкий хулиган, который по ночам под окнами бухает и песни орёт. Или он в подъездах нагадил? Может быть, он у соседа гуся стырил, которому за воровство пять лет припаяли?
Черти-шо, Санта-Барбара уже бы давно показала последнюю серию и о неё бы уже и забыли, а это кино с предателями и с продажными судьями когда уже закончится? Так уже хочется посмотреть последнюю, заключительну, серию, и таки понять, ху из ху!
Вот пример из жизни ...корупция у наснеискоренима.
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
зразу на цугундер за державну зраду та роботу на кремлядь i рашистську сволоту!
гнид Рабiновича, Новiцького, Бойко також на цугундер !