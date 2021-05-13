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Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку

Нардепи із фракції "Опозиційна платформа - За життя" подали клопотання про взяття Віктора Медведчука на поруки.

Про це повідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.

"Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
А вот и список на паровоз на парашу готов , все тут в сборе
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13.05.2021 11:48
+21
Сирожа Лещенко организуй паровоз на Ростов. Список пассажиров прилагается!!
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13.05.2021 11:51
+20
40 предателей в раде, во время войни! Єто пистец.
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13.05.2021 11:53
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А вот и список на паровоз на парашу готов , все тут в сборе
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13.05.2021 11:48 Відповісти
Вони вже давно білети взяли Паровоз просто запізнювався.
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13.05.2021 11:55 Відповісти
Та вони б і Диркіна з Моторолою взяли б на поруки.
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13.05.2021 12:00 Відповісти
"Паровоз" - Медвечук, а эти сорок "вагонами" по делу должны проследовать Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 2936
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13.05.2021 12:27 Відповісти
Алекс, чуствую "жилку" по работе с ОПГ. Всегда при захвате ппервый вопрос - "кто пойдет паровозом". Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 3277
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13.05.2021 12:50 Відповісти
А нафиг тупину мертвечук? У него теперь зеля есть, да еще и с монозебилами в Раде.
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13.05.2021 11:56 Відповісти
а не оттрускавечить ли 2х недельно ето кацапье как слугей? Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 4964
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13.05.2021 11:50 Відповісти
смеятся не нaд чем в самом деле - после Трускавца многие ногтистки стали бровистками и почему то забеременели.... - шо уже совсем неплохо. Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 2857
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13.05.2021 12:01 Відповісти
Если СУ СБ Украины не даст заднюю, то насрать на поручительство. Статьи УК относятся к тяжким. Поручительство ну никак....
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13.05.2021 12:23 Відповісти
Фантомыч - во первых рад тебя видеть, а дальше уже свои мысли, можна?
- СУ СБ Украины даст заднюю и ты ето знаешь так же хорошо как и я.
- Статьи УК относятся к тяжким - против етих подонков никто в ближайшие 3 года ети статьи не применит - забудь.
--------
резюме - чем дальше в дом тем толще слуги ...
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13.05.2021 12:37 Відповісти
Я не следак, я опер. Есть понятие в ОРД - ССКС (справа супроводу кримінального судочинства). Так отож.
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13.05.2021 12:56 Відповісти
не очень понимаю, хто там выше по должности или ниже,
но хороший опер - ето 4 хреновых следака...
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13.05.2021 13:02 Відповісти
так в том то и дело .. ему госизмену вменяют а эти твари на поруки его тянут.. брать всю эту мразь опзж за ноги и головой о стену.. пацаны гибнут а эти кабыздохи в раде твари сидят
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13.05.2021 14:57 Відповісти
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 1636
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13.05.2021 17:23 Відповісти
Сирожа Лещенко организуй паровоз на Ростов. Список пассажиров прилагается!!
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13.05.2021 11:51 Відповісти
И себе Сирожа билетик купи)))
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13.05.2021 11:57 Відповісти
и не простой паровоз, а с ЛГБТ балаганом, блекджеком и шлёндрами !
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13.05.2021 12:04 Відповісти
Не понял, шлендры будут паровоз с толкача заводить, или уголь в топку самому Лещу подбрасывать? Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7169 Дилемма блин.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
марченко та інші повії там будуть....
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13.05.2021 14:29 Відповісти
Сепарский куколд только в постели паровоз организовать может.
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13.05.2021 17:29 Відповісти
И свою кобылу к ним проводницей
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13.05.2021 19:29 Відповісти
********** дуполизи.Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 7223
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13.05.2021 11:51 Відповісти
т.е. тебя не беспокоит, что криворогое лошье мутит воду, не понимая последствий, а мы все потом выгребаем. дЕрьмак дуполиз, Ишак хочет стать на колени и заглянуть в очко - это все ерунда?
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13.05.2021 11:57 Відповісти
Они все - бывшие РЫГИ И ПРИСЛУГА КАКЛАМОЙСКОГО гниды, купленны странной агрессором и являются пособниками террористов
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13.05.2021 12:04 Відповісти
у меня родственница всю жизнь в школе, от учителя до директора. при кучме "бывшая сдпуОшница", при ющенко "шашаукраинка", при януковиче "рыга"... только при порохе не трогали и не заставляли.
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13.05.2021 12:08 Відповісти
Злопам"ятна Юлька передає тобі привіт.
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13.05.2021 12:09 Відповісти
А раньше бы всех расстреляли... Демократия! Ё твою мать.
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13.05.2021 11:51 Відповісти
Демократия тут ни при чем, предатели у власти.
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13.05.2021 11:56 Відповісти
виродки ЖОПОБЛОКІВСЬКІ
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13.05.2021 11:51 Відповісти
Вопрос Кузьмину: а какая у нас предусмотрена ответственность за нарушение "личного поручительства"?
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13.05.2021 11:51 Відповісти
и снова здрасьте пионерлагеь.. меня всегда такого рода заявления умиляют и бесят одновременно! Школьники епи их мать..
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13.05.2021 11:52 Відповісти
40 предателей в раде, во время войни! Єто пистец.
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13.05.2021 11:53 Відповісти
Но за них голосовали не марсиане. И это самое страшное. Впрочем, чего ожидать от 73%, выбравших во время войны лидером нации и главнокомандующим это ничтожество. шута при всех паханах уркаины и кацапии?
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13.05.2021 13:57 Відповісти
Есть надежда, что єто неосознанний вибор большинства, лохов просто развели материе мошенники. 20 лет раскручивали клоуна.
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13.05.2021 17:26 Відповісти
Так личное или коллективное (раз уж их 40)?
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13.05.2021 11:53 Відповісти
Сорок сученят зі зграї виродків.
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13.05.2021 11:54 Відповісти
все похоже на сериал
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13.05.2021 11:54 Відповісти
Поручительства не будет можно не мечтать все продажное быдло до конца жизни на нары...
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13.05.2021 11:54 Відповісти
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство"
Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 9745
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13.05.2021 11:54 Відповісти
а куда жабы заливать? что то мой Пик Юа2 испортился... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7854
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Я же осточортів цей цирк на дроті! Тьху ,пля....
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13.05.2021 11:55 Відповісти
Хтось здивувався? Ці мразоти і путена поїдуть брати на поруки у Гаагу
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13.05.2021 11:55 Відповісти
Интересно, еще не было звонка от Путина, что он тоже готов взять под личное поручительство своего кума Медведчука.
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13.05.2021 11:56 Відповісти
он только бабки перечислять успевает для этих 40+1 предателей
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13.05.2021 12:03 Відповісти
Уголовник и сволочь кузьмин на поруки хочет взять. Блеать,ну что за абсурд?
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13.05.2021 11:57 Відповісти
ще більший абсурд з наявності 73/43%зебілів...
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13.05.2021 12:12 Відповісти
Герои-панфиловцы.
Надеются, что когда вернётся, "зачтется".
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13.05.2021 11:57 Відповісти
Дружное стадо баранов
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13.05.2021 11:58 Відповісти
они не бараны, они осознанно работают на Путлера за бабло
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13.05.2021 12:06 Відповісти
Чи закінчиться цей цирк полірувальників сусідської дупи? (((
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13.05.2021 11:58 Відповісти
Стадо "крепких хозяйственников".
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13.05.2021 11:59 Відповісти
стая товарищей

Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 1773
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13.05.2021 11:59 Відповісти
Не треба порівнювати гієн з вовками.
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13.05.2021 12:27 Відповісти
40 ублюдков красноперых можна паровозиком, там все как один, что орешки лесные, не отличить, разница лишь в сумме наворованного....на шконки! и ученых не забыть, их там половина, доцентов!)) Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство - Цензор.НЕТ 7390
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13.05.2021 11:59 Відповісти
Знают, что если медведчук заговорит, то ниточки потянутся и к ним.
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13.05.2021 12:00 Відповісти
Это если Медведчук сбежит , то эти 40 сядут, пока его не найдут?
Что такое "поручительство"? Какая ответственность?
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13.05.2021 12:01 Відповісти
кривосудие такое, что и сбежит и не сядут
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13.05.2021 12:04 Відповісти
в цивілізованому суспільстві в такому випадку особа, що поручилася - йде у відставку зі всіх постів.
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13.05.2021 12:09 Відповісти
А пiхуй, як микола янович казав!
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13.05.2021 12:13 Відповісти
_Всех по этому списку, конечно, надо арестовывать и изолировать от любых возможностей связаться с внешним миром. Готовый список врагов Украины для привлечения за госизмену.
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13.05.2021 12:02 Відповісти
В случае обострения и введения военного положения это готовый расстрельный список.
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13.05.2021 12:02 Відповісти
медведчук и его стадо баранов
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13.05.2021 12:03 Відповісти
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 2476
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13.05.2021 12:06 Відповісти
а хіба їх вже сорок? Хто додався? Хто ввійшов в їх фракцію?
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13.05.2021 12:07 Відповісти
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 8041
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13.05.2021 12:10 Відповісти
Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 675
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13.05.2021 12:11 Відповісти
"Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство".
За чьи деньги аттракцион такого неистового энтузиазма?
И предполагается ли вообще залог по предъявленным статьям?
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13.05.2021 12:15 Відповісти
Если их так заботит, что бы Медведчук в тюрьме не скучал, то может лучше пусть они ему там компанию составят Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 7648
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13.05.2021 12:16 Відповісти
Незараховано, потрібно було мінімум 41.
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13.05.2021 12:17 Відповісти
Якщо вони такі не розлучні то всі сорок на нари до мудачука. Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 3145
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13.05.2021 12:20 Відповісти
это примерно, как если бы 40 депутатов верховного совета ссср в 1945 просили взять на поруки Риббентропа, мол "понять и простить", чего уж там, ну ошибся человек, давайте дадим ему второй шанс... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 4969
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13.05.2021 12:21 Відповісти
СПИСОК РАССТЛЕЛЬНЫЙ ,,,,,,, ДЭПУТАТОВ ЗРАДНИКОВ !!!!!!!!!!!
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Ну так хто б сумнівааааався... Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 1577
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Когда идут обвинения в гос. измене.. то тогда не до поручительства. Можно только присоединиться в соседнюю камеру.
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13.05.2021 12:30 Відповісти
Когда идут обвинения в гос. измене.. то тогда не до поручительства. Можно только присоединиться в соседнюю камеру.
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13.05.2021 12:30 Відповісти
какие нафиг поруки. Если Медведчук повинен в событиях повлекших смерть более10тыс украинцев, ему тюрьма светит. с компенсацией семьям.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
воры, онанисты, преступники и прокацы берут на поруки своего пахана. Даже не смешно Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку - Цензор.НЕТ 4246
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13.05.2021 12:33 Відповісти
40 піторів
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13.05.2021 12:36 Відповісти
Якщо на поруки, то тільки до ПравогоСектора
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13.05.2021 12:39 Відповісти
А что для того, чтобы сбить спесь с таких "верных корешей" правоохреители не могут подыскать статьи за " соучастие, за помощь в отмывании уголовных дел и т.п., но с конкретными сроками на урановых рудниках. Сколько же бабок он пообещал таким верным сотоварищам за такую сплоченную поддержку, за такой массовый заплыв с не известным финишем. А общак, наверное будет собирать самый "верный" новоявленный ученый в белой косоворотке? Бабки делают вое дело!
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13.05.2021 12:40 Відповісти
От би запакувати їх усіх.
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13.05.2021 12:45 Відповісти
Сорок продажних народних депутатів перевертнів з ОПЗЖ підготовили прохання до кривавого фашиста )(уйла щоб він звернувся до суду із заявою про готовність взяти їх кремлівських виродків під особисту поруку" І внести за них вірних йому сорока Іуд заставу на мільярди кривавих кремлівських срібняків можна газом, електроенергією..) . -
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13.05.2021 13:04 Відповісти
со всех по 50 000 000 залога.
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13.05.2021 13:21 Відповісти
І цих40 також посадити
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13.05.2021 15:23 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ ВСЕХ В ОДНУ КАМЕРУ ПОСАДИТЬ !!! ИЛИ ПРОСТО РАССТРЕЛЯТЬ !)
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13.05.2021 18:33 Відповісти
личное поручителство должно заключаться в выносе параши из под своего пахана в общей хате расчитанной на 10 человек. куда запихают всех сорок
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13.05.2021 18:47 Відповісти
прекрасно... вот всех этих 40 и присадить к мертвечуку... в одну камеру... рассчитанную на 1 человека... и ни в коем случае не бить... просто кормить селедкой и не давать воды...
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14.05.2021 07:20 Відповісти
 
 