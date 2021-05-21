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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3156) Чаус (344)

Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Я не знаю, хто викрав суддю Чауса. Я не знаю, де він перебуває. Я знаю, що є правоохоронні органи в Україні, є правоохоронні органи в Молдові, спецслужби в обох країнах теж є, нехай вони працюють з цією темою. Моє завдання політичне - не дозволити третій країні, а саме Російській Федерації, розсварити Україну і Молдову на цій темі", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, міністр закордонних справ Молдови також поділяє це переконання. Тому глави відомств наразі працюють над позитивним порядком денним між країнами.

"Росія підтримує Додона, колишнього президента Молдови, ми підтримуємо Майю Санду, нинішню президентку Молдови. Іде боротьба, війна в Молдові за дискредитацію і послаблення рейтингу Майї Санду, ми стоїмо на її боці. Нам потрібна європейська демократична Молдова. У Молдові які ЗМІ і Telegram-канали найбільше розкручують тему українсько сліду в справі Чауса? Проросійські. … Росія стратегічно зацікавлена в тому, щоб, по-перше, ослабити Майю Санду напередодні виборів парламентських. І друге, щоб розсварити Україну і Молдову. Це ж очевидна історія", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

19 травня Чаус опублікував нове відео, в якому заявив, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення в 2016".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1129
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21.05.2021 14:09
+3
Не знаєш чи не хочеш знати?????? А запитай ти у зєлєпукіна та єрмака ці два точно знають, але тебе вони відсунули від себе!!!!! Міністр МЗС повинен все знати!!!!!!!!
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21.05.2021 14:10
+3
Монголоїд, що ти тут забув????????????
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21.05.2021 14:11
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Ну не дадуть Чаусу спокійно вмерти !!)))
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21.05.2021 13:59 Відповісти
Навпаки - допоможуть. Зараз така ситуація, що він (вірніше - його трьоп) не потрібен НІКОМУ. А, найголовніше - що його "наколядоване", судячи з усього закінчилося, платити за т.з. "викрадення", "прихисток", фейкові документи - нічим.
Тепер всім потрібно, щоб Чаус зник по-справжньому і надовго.
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21.05.2021 15:33 Відповісти
украинского судью похитили и изнасиловали инопланетяне
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21.05.2021 14:01 Відповісти
Вы у Арьева спросите. Он точно знает. Может даже на карте показать Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4911
03.05.21 14:01 Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв

И когда уже найближчи дни настанут? Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1659
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21.05.2021 14:04 Відповісти
Монголоїд, що ти тут забув????????????
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21.05.2021 14:11 Відповісти
Шось вы дядко пыздыте,!!!
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21.05.2021 14:09 Відповісти
Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1129
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21.05.2021 14:09 Відповісти
Не знаєш чи не хочеш знати?????? А запитай ти у зєлєпукіна та єрмака ці два точно знають, але тебе вони відсунули від себе!!!!! Міністр МЗС повинен все знати!!!!!!!!
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21.05.2021 14:10 Відповісти
Итить вы дебилы... Левая рука подтирает жопу без бумажки, а правая потом показывает, что все было не так...
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21.05.2021 14:15 Відповісти
Чаус под программой защиты свидетелей. Кто влезет в это дело получит по рукам и голове. Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9055
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21.05.2021 14:18 Відповісти
свидетелей Иеговы? Чего это мудило, взяточник, вобщем обычный украинский судья, такого знает и может дать ценные сведения?
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21.05.2021 14:28 Відповісти
Не понимаю из-за чего должна быть ссора между Украиной и Молдовой? Мы еще жопу на поворотах молдаванам не заносили?
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21.05.2021 14:18 Відповісти
вся Украина знает, а кулеба не знает. чудеса.
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21.05.2021 14:19 Відповісти
Як це не знаю? Чаус же сказав що його викрав Порошенко у 2016 році. Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1898І він не в Україні. Хоча відосікі клепає на Адобе Прем"єра Про (інформація з метефайлу), купленого для військових у Києві.
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21.05.2021 14:20 Відповісти
самое интересное будет когда пятый пойдет по следу четвертого на Ростов Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 56
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21.05.2021 14:24 Відповісти
Ещё ровно два года назад 21 апреля 2019 года выехал на Ростов. И ты лично об этом писал. Вы там в своей Германии вообще память потеряли. Крепитесь!
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21.05.2021 16:29 Відповісти
Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8598
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21.05.2021 16:44 Відповісти
Сразу и виновного нашли, хотят рассорить. Гады выкрали, а на нас спирают, НЕ ВИНОВАТАЯ Я.
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21.05.2021 14:26 Відповісти
Перевожу с дипломатического языка.
Зебил с дЕрьмаком очередную херню упороли, а мне теперь за ними разгребать.
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21.05.2021 14:28 Відповісти
не понятно, скоко бедный Чаус "в неволе", но шо, бедненький, не схуд с морды лица - то точно)
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21.05.2021 15:10 Відповісти
Запитайте пане міністре у Єрмолу і Наймудрішого. А якщо стукните кулаком по столу, то вони ще й обдрищуться і один поперед одного будуть колотися. Просто їх ще ніхто не питався.
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21.05.2021 15:49 Відповісти
меня интересуют где мои бутыля он закопал
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21.05.2021 16:52 Відповісти
Неужто в Тирасполе?
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21.05.2021 18:10 Відповісти
Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 890
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22.05.2021 01:35 Відповісти
Ух
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22.05.2021 07:42 Відповісти
 
 