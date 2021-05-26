Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post

Залякування і репресії не зупинили білоруську опозицію, тому білоруський автократ вдається до відчайдушних кроків.

Викрадення опозиційного журналіста просто з літака над Білоруссю було жорстоким і простим посланням для політичних опонентів Олександра Лукашенка: "Ми дістанемо вас будь-де". Виходить, "погані хлопці" перемагають у Білорусі? Інколи так може здаватися. Але з примусового приземлення рейсу Ryanair в Мінську й ув'язнення Романа Протасевича можна винести інший урок, - пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Навіть попри таке обурливе залякування стіна зі страху валиться у Білорусі. І "погані хлопці" у відчаї. Опозиція нікуди не поділася. А після грубої атаки в неділю вона може тільки збільшитися.

Євросоюз відреагував жорсткими санкціями через день після примусового приземлення літака Ryanair, давши початку процесу, який заблокує повітряні перельоти між ЄС і Білоруссю взагалі. Ізоляція білоруського диктатора посилюєтся. Ходять чутки, що навіть Володимиру Путіну він не подобається.

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Довготривалі протести в Білорусі не привертають увагу, але вони надихають. Блогер Сергій Тихановський минулого року оголосив про намір кинути виклик Лукашенку на президентських виборах минулого серпня. Коли його арештували через два дні після того, його дружина Світлана замінила його і висунула свою кандидатуру. Тихановська провела яскраву передвиборчу кампанію й стверджує, що перемогла, набравши 60-70% голосів. Лукашенко ж наполягає, що за нього проголосували 80% білорусів. Він арештував усіх членів координаційної ради опозиції, яка була створена для організації передачі влади.

Після цього спалахнули масштабні протести. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці з біло-червоно-білими прапорами, вимагаючи "зупинити таргана". Лукашенко арештував приблизно 35 тисяч людей. Протести продовжилися, але більш обережно. За демонстрацію національних кольорів на вулиці почали одразу ж арештовувати. Тож білоруси почали вивішувати білизну, дотримуючись червоно-біло-червоного шаблону. Або ж носити шкарпетки такого кольору. Журналіста Ігора Лосика арештували в червні 2020 року. Але Протасевич продовжив вести блог під назвою NEXTA в додатку Telegram. Агенти КДБ били й арештовували людей. Але молоді журналісти й їхні прихильники продовжували ділитися правдою.

Саме це й призвело до жахливої диверсії на борту літака Ryanair з метою арештувати Протасевича. Автократичні правителі вже не бачать іншого способу. Видання порівнює історію Протасевича з вбивством журналіста Джамала Кашоггі в Саудівський Аравії.

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"Хто здається відчайдушним й наляканим у цих атаках? Це бандити, які не можуть зупинити незгодних іншим способом, окрім як викрасти їх", - йдеться в статті.

Протасевич не сів на рейс з Афін у Вільнюс, щоб стати мучеником. Він - журналіст, який живе у вигнанні, мандруючи з одного міста ЄС в інше. Але він продовжував виконувати свою роботу, попри хвилю арештів вдома.

Реакція Росії на викрадення літака Ryanair була цинічною, але важливою.

"Шокує те, що Захід називає інцидент в білоруському повітряному просторі "шокуючим"", - написала прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона вказала на примусове приземлення болівійського літака в Австрії у 2013 році, на борту якого був Едвард Сноуден, який викрив таємниці Агенства національної безпеки США. Цікаво, що Захарова обрала саме цей приклад. Вона могла б нагадати про інші випадки, коли американський уряд намагався змусити цивільні літаки приземлитися через підозри, що на борту були терористи.

У світі триває битва між автократичними лідерами й молодими активістами, які хочуть право висловлюватися вільно. Це відбувається в Росії, Китаї, Туреччині, Саудівській Аравії, Єгипті, а також в низці інших країн включно з Білоруссю. Адміністрація Байдена розглядає це як битву за збереження світового порядку на основі правил.

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Але якщо США хочуть очолити цю боротьбу, вони не можуть бути лицемірними. Адже навіть погані речі, які скоюють американці, копіюють інші народи з меншою скрупульозністю. Америка веде війну проти "Аль-Каїди" за допомогою безпілотників. Азербайджан повторює це у битві з вірменами в Нагірному Карабасі. Американці допитують підозрюваних в тероризмі. Саудівська Аравія й Білорусь викрадають або вбивають журналістів, не згодних з владою.

Президент Байден хоче боротися з диктаторами без початку нової Холодної війни. Він закладе основу для цього, коли зустрінеться з Путіним 16 червня в Женеві. Видання радить Байдену одягти червоно-біло-червоні шкарпетки на цю зустріч, щоб нагадати, на чиєму він боці.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.