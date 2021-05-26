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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post

Залякування і репресії не зупинили білоруську опозицію, тому білоруський автократ вдається до відчайдушних кроків.

Викрадення опозиційного журналіста просто з літака над Білоруссю було жорстоким і простим посланням для політичних опонентів Олександра Лукашенка: "Ми дістанемо вас будь-де". Виходить, "погані хлопці" перемагають у Білорусі? Інколи так може здаватися. Але з примусового приземлення рейсу Ryanair в Мінську й ув'язнення Романа Протасевича можна винести інший урок, - пише Washington Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Навіть попри таке обурливе залякування стіна зі страху валиться у Білорусі. І "погані хлопці" у відчаї. Опозиція нікуди не поділася. А після грубої атаки в неділю вона може тільки збільшитися.

Євросоюз відреагував жорсткими санкціями через день після примусового приземлення літака Ryanair, давши початку процесу, який заблокує повітряні перельоти між ЄС і Білоруссю взагалі. Ізоляція білоруського диктатора посилюєтся. Ходять чутки, що навіть Володимиру Путіну він не подобається.

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Довготривалі протести в Білорусі не привертають увагу, але вони надихають. Блогер Сергій Тихановський минулого року оголосив про намір кинути виклик Лукашенку на президентських виборах минулого серпня. Коли його арештували через два дні після того, його дружина Світлана замінила його і висунула свою кандидатуру. Тихановська провела яскраву передвиборчу кампанію й стверджує, що перемогла, набравши 60-70% голосів. Лукашенко ж наполягає, що за нього проголосували 80% білорусів. Він арештував усіх членів координаційної ради опозиції, яка була створена для організації передачі влади.

Після цього спалахнули масштабні протести. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці з біло-червоно-білими прапорами, вимагаючи "зупинити таргана". Лукашенко арештував приблизно 35 тисяч людей. Протести продовжилися, але більш обережно. За демонстрацію національних кольорів на вулиці почали одразу ж арештовувати. Тож білоруси почали вивішувати білизну, дотримуючись червоно-біло-червоного шаблону. Або ж носити шкарпетки такого кольору. Журналіста Ігора Лосика арештували в червні 2020 року. Але Протасевич продовжив вести блог під назвою NEXTA в додатку Telegram. Агенти КДБ били й арештовували людей. Але молоді журналісти й їхні прихильники продовжували ділитися правдою.

Саме це й призвело до жахливої диверсії на борту літака Ryanair з метою арештувати Протасевича. Автократичні правителі вже не бачать іншого способу. Видання порівнює історію Протасевича з вбивством журналіста Джамала Кашоггі в Саудівський Аравії.

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"Хто здається відчайдушним й наляканим у цих атаках? Це бандити, які не можуть зупинити незгодних іншим способом, окрім як викрасти їх", - йдеться в статті.

Протасевич не сів на рейс з Афін у Вільнюс, щоб стати мучеником. Він - журналіст, який живе у вигнанні, мандруючи з одного міста ЄС в інше. Але він продовжував виконувати свою роботу, попри хвилю арештів вдома.

Реакція Росії на викрадення літака Ryanair була цинічною, але важливою.

"Шокує те, що Захід називає інцидент в білоруському повітряному просторі "шокуючим"", - написала прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона вказала на примусове приземлення болівійського літака в Австрії у 2013 році, на борту якого був Едвард Сноуден, який викрив таємниці Агенства національної безпеки США. Цікаво, що Захарова обрала саме цей приклад. Вона могла б нагадати про інші випадки, коли американський уряд намагався змусити цивільні літаки приземлитися через підозри, що на борту були терористи.

У світі триває битва між автократичними лідерами й молодими активістами, які хочуть право висловлюватися вільно. Це відбувається в Росії, Китаї, Туреччині, Саудівській Аравії, Єгипті, а також в низці інших країн включно з Білоруссю. Адміністрація Байдена розглядає це як битву за збереження світового порядку на основі правил.

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Але якщо США хочуть очолити цю боротьбу, вони не можуть бути лицемірними. Адже навіть погані речі, які скоюють американці, копіюють інші народи з меншою скрупульозністю. Америка веде війну проти "Аль-Каїди" за допомогою безпілотників. Азербайджан повторює це у битві з вірменами в Нагірному Карабасі. Американці допитують підозрюваних в тероризмі. Саудівська Аравія й Білорусь викрадають або вбивають журналістів, не згодних з владою.

Президент Байден хоче боротися з диктаторами без початку нової Холодної війни. Він закладе основу для цього, коли зустрінеться з Путіним 16 червня в Женеві. Видання радить Байдену одягти червоно-біло-червоні шкарпетки на цю зустріч, щоб нагадати, на чиєму він боці.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
В таком отчаянии, просто кушать не может...
"репрессии не остановили белорусскую оппозицию".. которая щас либо в тюряге либо в европах.
Бредовая статья какя-то...
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26.05.2021 12:36
+18
потому что он &банутый
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26.05.2021 12:34
+6
усатый фюрер подписал указ о расстрелах на месте, о какой оппозиции идёт речь загадка.
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26.05.2021 12:40
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"он в отчаянии" - потомушто он отчяянЫй!
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26.05.2021 12:33 Відповісти
потому что он &банутый
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26.05.2021 12:34 Відповісти
Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1225
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26.05.2021 13:02 Відповісти
В таком отчаянии, просто кушать не может...
"репрессии не остановили белорусскую оппозицию".. которая щас либо в тюряге либо в европах.
Бредовая статья какя-то...
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26.05.2021 12:36 Відповісти
Нужно дарить силовикам не простые цветы, а ядовитые. Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post - Цензор.НЕТ 410
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26.05.2021 13:03 Відповісти
Они когда расчехлятся, то будет всем как тому мужику с футболке с СССР
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26.05.2021 13:28 Відповісти
Думаю Washington Post не має права робити такі висновки, бо це не її компетенція, до того ж у цій організації нема штатних одиниць, як то психіатр чи то санітар. Лукашенко не побеждает, он в отчаянии, - Washington Post - Цензор.НЕТ 61
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26.05.2021 12:36 Відповісти
Всех хитрецов постигает такая судьба. Невозможно усидеть на двух стульях и не упасть. Ничего нового. А Коленька, небось, так хотел стать президентом. Но стулья закончились. Увы
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26.05.2021 12:39 Відповісти
Вряд ли. Судя по всему он и сам не в восторге от своего папаши, сам забитый со сломанной психикой
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26.05.2021 13:17 Відповісти
усатый фюрер подписал указ о расстрелах на месте, о какой оппозиции идёт речь загадка.
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26.05.2021 12:40 Відповісти
В каком он отчаянии?
Дебил не может понять, что он дебил потому, что он - дебил !
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26.05.2021 12:48 Відповісти
Лукашенко так на красоту по-тупому спалився з Протасєвічем , шо справа Шеремета аж проситься сєкільом зависнуть на його спині.
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26.05.2021 12:48 Відповісти
В каком ещё отчаянии?)) Всех переигрывает и ничего ему за это нету.
Чтобы свергнуть Луку нужно было Майдан похлеще киевского устраивать, а не на скамеечках без обуви стоять.
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26.05.2021 12:53 Відповісти
А на скомеечках без обуви, что б не запачкать? Лукашенко не перемагає, він у відчаї, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1418
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26.05.2021 13:04 Відповісти
Легко сказать. Янык у власти был меньше 4 лет, а Лукаш более 25, все под себя подмял, да и поумнее и порешительнее он. У белорусов не было сильных лидеров, все уничтожены, либо в тюрьме, кстати в рф та же проблема - лидеров нет, а без них у протестов нет шансов
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26.05.2021 13:21 Відповісти
Вообще-то так и есть. Поэтому перемены там возможны только после ухода из жизней диктаторов.
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26.05.2021 13:32 Відповісти
Вот так у европейцев и американцев и формируется ложное представление о действительности.
"Противник в панике, мы на коне". Эту у того минимума людей кто это читает, а те кто не читает вообще обо всем том что происходит и не знают.
Был удивлён когда в Польше ( в Польше! ) люди спрашивали: " А что Путин хочет от Украины?" Что говорит от тех кто живёт ещё дальше.
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26.05.2021 12:53 Відповісти
да сам ***** его же и уберёт. исполнительные, но конченные идиоты не нужны никому. бульбомавр сделает порученное ему дело и его уберут. там уже и вся белоруссия, как и его круг, узкий парашенцами заполнена. никакие его указы на случай своей смерти ничего не спасут. полнота власти в руках *****нукеров.
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26.05.2021 12:55 Відповісти
Я так розумію, що винищувач мав наказ збити літак у разі непокори. Це проглядає із нещодавньої заяви Лукашенка:
"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей".

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-intsident-s-samoletom-afiny-vilnjus-i-raskryl-novye-podrobnosti-443021-2021/
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26.05.2021 13:01 Відповісти
так думають кацапи та совки з білорусії
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26.05.2021 13:22 Відповісти
беларусы будут плевать на его могилу, если эта могила вообще будет
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26.05.2021 13:19 Відповісти
Убийца Ленин-Ульянов воняет на Красной площади более ста лет и не видно желающих поплевать на него, почему вы думаете Луку ждёт иная судьба ?
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27.05.2021 01:53 Відповісти
Масштаб личностей несопоставим.
Лукашенко - дегенерат, таким ничего не прощают.
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27.05.2021 02:04 Відповісти
Ага, а сифилитик Ленин вождь мирового пролетариата
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27.05.2021 02:07 Відповісти
да, он был вождем пролетариата, и создателем гомо-советикуса, есть сомнения?
после ленина совок по инерции еще 70 лет катился.
после белоруского дегенерата не останется ничего.
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27.05.2021 02:14 Відповісти
Судьба свихнувшегося Луки на самом деле в руках сами беларусов. Если они продолжат протестовать в носках на лавочках.то репрессии никуда не денутся,а если захотят взять в руки коктейли молотова,то таракан драпанет,как овощ в свое время. Есть конечно риск,что путлер вторгнется ,но глаза боятся ,а руки делают...
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26.05.2021 15:32 Відповісти
 
 