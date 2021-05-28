Дипломатичні відносини Латвії з Білоруссю заморожені, - посол Семаніс

Відносини Латвії з Білоруссю заморожені з дипломатичної точки зору. При цьому латвійські дипломати не поміщені в чорний список Білорусі, що дає надію на нормалізацію відносин між двома країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Latvijas Radio заявив посол Латвії в Білорусі Ейнарс Семаніс, який на початку тижня був змушений покинути сусідню країну.

"З точки зору дипломатичної термінології відносини Латвії і Білорусі можна вважати замороженими", - сказав дипломат.

Він зазначив, що нові економічні санкції проти Білорусі найбільше вдарять по сфері транзиту і логістики, причому не тільки в самій країні, але в сусідніх з нею.

За його словами, латвійські дипломати не поміщені в чорний список Білорусі, що дає надію на нормалізацію відносин двох країн, а дипломати зможуть повернутися в посольство. За словами Семаніса, поки неможливо прогнозувати, скільки часу на це буде потрібно.

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"Порівняно з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь зажадала у Польщі і Литви відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна"- тоді робота посольств Литви і Польщі не була перервана. Зараз же робота посольства Латвії в Мінську припинена. Нині залишився один працівник, який відповідає за адміністративні питання", - пояснив дипломат.

Посол наголосив, що і Латвія, і Білорусь підписали серйозні міжнародні угоди, пов'язані з правами людини і свободою, тому Латвія не може залишатися осторонь і бути байдужа до подій, що відбуваються у сусідів.

Дипломатичний скандал між Латвією і Білоруссю спалахнув на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і подальшим затриманням засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.