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Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію зі скасуванням європейських рейсів Москвою, назвав її екстраординарною і запевняє, що йдеться нібито про технічні моменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Напередодні літак Air France повернувся в Париж через відсутність дозволу на проліт над Росією.

"Авіаційна влада дасть роз'яснення, але це технічні моменти. Коли працює система затверджена і погоджена, то існують точки вльоту і вильоту, є узгоджені точки й ешелони, йдеться про гарантування авіабезпеки. Вони просяться на вліт у різних точках, які не узгоджені, тому так. Ситуація екстраординарна, не хотілося б, щоб вони виникали, такі технічні заминки неминучі", - сказав представник Кремля.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не розуміють, чи є скасування європейських рейсів у Москву окремими випадками, або це нове загальне правило для всіх. У зв'язку з цим стежитимуть за ситуацією з метою вжиття подальших заходів.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Хочу "железный занавес" - 2.
И для белорашки, и для её старшего брата.
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28.05.2021 12:58
+20
А мне уже нравится! Если бы не дурацкая выходка Луки, Московия еще хрен знает сколько не получила по роже в вопросе гражданской авиации. Такой вот милый нежданчик из ниоткуда нарисовался. Вот только парня с девчонкой жаль. Лука их замучит в застенках. Если европейские борцуны его обеспокоенностями не победят.
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28.05.2021 13:00
+19
Саме цікаве, що там Лука - "п"яте колесо до воза"... Цю ситуацію самі кацапи створили, бажаючи, щоб він "випендрився", йому Європа "дала по рогах", і він "в ноги кинувся..." до Путіна... Однак, не прорахували усіх наслідків і "відкатом" європейської "плюхи Лукашенку вліпило по ним самим.... А вони тепер не знають, як з цього лайна виплутаться...
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28.05.2021 13:05
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Хочу "железный занавес" - 2.
И для белорашки, и для её старшего брата.
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28.05.2021 12:58 Відповісти
Я тоже много чего хочу, даже не решаюсь тут это постить
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28.05.2021 13:01 Відповісти
Весь цивилизованный мир хотел бы, но кацапы лезут изо всех дыр.
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28.05.2021 13:09 Відповісти
І рів з крокодилами по периметру.
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28.05.2021 14:34 Відповісти
насолодаааа...
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28.05.2021 12:59 Відповісти
А мне уже нравится! Если бы не дурацкая выходка Луки, Московия еще хрен знает сколько не получила по роже в вопросе гражданской авиации. Такой вот милый нежданчик из ниоткуда нарисовался. Вот только парня с девчонкой жаль. Лука их замучит в застенках. Если европейские борцуны его обеспокоенностями не победят.
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28.05.2021 13:00 Відповісти
Саме цікаве, що там Лука - "п"яте колесо до воза"... Цю ситуацію самі кацапи створили, бажаючи, щоб він "випендрився", йому Європа "дала по рогах", і він "в ноги кинувся..." до Путіна... Однак, не прорахували усіх наслідків і "відкатом" європейської "плюхи Лукашенку вліпило по ним самим.... А вони тепер не знають, як з цього лайна виплутаться...
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28.05.2021 13:05 Відповісти
От і нехай борсаються. Чим більше такого лайна, тим більше шансів, що колись вони здохнуть, як та муха в павутинні.
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28.05.2021 13:08 Відповісти
и не удивляет, что: В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян.Источник: https://censor.net/ru/n3268033 Задержаны 2 белоруса, а четверо россиян просто перенервничали и решили на такси.
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28.05.2021 13:41 Відповісти
Прибалтийские тигры хоть немножко денюжку подняли. Жаль Украину опять прокинули.
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28.05.2021 13:46 Відповісти
Быстрее соображать надо. У нас же соображать вообще некому сейчас.
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28.05.2021 13:59 Відповісти
ой вей, ви навіть не уявляєте, на скільки ви вірно виразили теперішній стан влади!!!
ніхто не уявляє, який п.здець в країні Україна, бо не бачать повної картини(
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28.05.2021 14:23 Відповісти
Украине тоже что-то от это ситуации перепадёт. Часть рейсов, летавших через Белорусь, перейдёт в небо над Украиной, так что деньги за пролёт будут.
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28.05.2021 14:06 Відповісти
Чудово. Лапті сидять за паребріком і не рипаються. Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой: Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны - Цензор.НЕТ 5360
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28.05.2021 13:01 Відповісти
Кацапы санкции против себяже ввели
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28.05.2021 13:02 Відповісти
"Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так." Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 6654

Пассажиры рейса MH-17 уже в курсе.
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28.05.2021 13:07 Відповісти
Европа должна слазить с ресурсной иглы России. Из за этой зависимости Запад ничего не делает РФ за все, что там вытворяет. И еще вагонами из Запада идут доллары и евро в РФ, а нужно экспорт РФ сделать маленьким и убрать влияние РФ. РФ подсадила Европу на иглу своих ресурсов и тянет трубы и тянет туда - увеличивая дозировки и обогащаясь еще больше и влияние делая над ЕС больше. Этому надо положить конец!
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28.05.2021 13:11 Відповісти
Свинособакам свинособачья жизнь.
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28.05.2021 13:14 Відповісти
Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны

Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 4338
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28.05.2021 13:28 Відповісти
Cсут прямо в глаза озабоченцам европейским Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 8431 . Они и в этот раз утрутся, им не привыкать.
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28.05.2021 13:39 Відповісти
On bystrej pojmiot kogda budet ban Aeroflotu
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28.05.2021 13:42 Відповісти
у путинского говорящего попугая доченька Лиза не смогла прилететь к папе, потому и колотится. Остальным 99% россиян международные рейсы и даром не нужны. Главное чтобы водку в магазины привозили вовремя и по доступной цене
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28.05.2021 13:43 Відповісти
До этого момента Москва была как-бы ни при чем, но сейчас понятно кто все это делает.
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28.05.2021 13:48 Відповісти
Та хай журавлі, яких підримав великий ПУ, перенесуть лаптевстанців до рідних болот...
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28.05.2021 14:23 Відповісти
у мордвы чтото пошло не так.
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28.05.2021 14:55 Відповісти
Врёт, как дышит.
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28.05.2021 16:12 Відповісти
Самое время посмотреть внимательно, кто летает в Крым
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30.05.2021 12:02 Відповісти
 
 