Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой: Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отменой европейских рейсов Москвой, назвал ее экстраординарной и уверяет, что речь идет якобы о технических моментах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Накануне самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией.

"Авиационные власти дадут разъяснения, но это технические моменты. Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так. Ситуация экстраординарная, не хотелось бы, чтобы они возникали, такие технические заминки неизбежны", — сказал представитель Кремля.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех. В связи с этим будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.