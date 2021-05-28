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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой: Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой: Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с отменой европейских рейсов Москвой, назвал ее экстраординарной и уверяет, что речь идет якобы о технических моментах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Накануне самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. 

"Авиационные власти дадут разъяснения, но это технические моменты. Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так. Ситуация экстраординарная, не хотелось бы, чтобы они возникали, такие технические заминки неизбежны", — сказал представитель Кремля.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех. В связи с этим будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Хочу "железный занавес" - 2.
И для белорашки, и для её старшего брата.
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28.05.2021 12:58
+20
А мне уже нравится! Если бы не дурацкая выходка Луки, Московия еще хрен знает сколько не получила по роже в вопросе гражданской авиации. Такой вот милый нежданчик из ниоткуда нарисовался. Вот только парня с девчонкой жаль. Лука их замучит в застенках. Если европейские борцуны его обеспокоенностями не победят.
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28.05.2021 13:00
+19
Саме цікаве, що там Лука - "п"яте колесо до воза"... Цю ситуацію самі кацапи створили, бажаючи, щоб він "випендрився", йому Європа "дала по рогах", і він "в ноги кинувся..." до Путіна... Однак, не прорахували усіх наслідків і "відкатом" європейської "плюхи Лукашенку вліпило по ним самим.... А вони тепер не знають, як з цього лайна виплутаться...
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28.05.2021 13:05
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Хочу "железный занавес" - 2.
И для белорашки, и для её старшего брата.
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28.05.2021 12:58 Ответить
Я тоже много чего хочу, даже не решаюсь тут это постить
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28.05.2021 13:01 Ответить
Весь цивилизованный мир хотел бы, но кацапы лезут изо всех дыр.
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28.05.2021 13:09 Ответить
І рів з крокодилами по периметру.
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28.05.2021 14:34 Ответить
насолодаааа...
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28.05.2021 12:59 Ответить
А мне уже нравится! Если бы не дурацкая выходка Луки, Московия еще хрен знает сколько не получила по роже в вопросе гражданской авиации. Такой вот милый нежданчик из ниоткуда нарисовался. Вот только парня с девчонкой жаль. Лука их замучит в застенках. Если европейские борцуны его обеспокоенностями не победят.
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28.05.2021 13:00 Ответить
Саме цікаве, що там Лука - "п"яте колесо до воза"... Цю ситуацію самі кацапи створили, бажаючи, щоб він "випендрився", йому Європа "дала по рогах", і він "в ноги кинувся..." до Путіна... Однак, не прорахували усіх наслідків і "відкатом" європейської "плюхи Лукашенку вліпило по ним самим.... А вони тепер не знають, як з цього лайна виплутаться...
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28.05.2021 13:05 Ответить
От і нехай борсаються. Чим більше такого лайна, тим більше шансів, що колись вони здохнуть, як та муха в павутинні.
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28.05.2021 13:08 Ответить
и не удивляет, что: В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян.Источник: https://censor.net/ru/n3268033 Задержаны 2 белоруса, а четверо россиян просто перенервничали и решили на такси.
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28.05.2021 13:41 Ответить
Прибалтийские тигры хоть немножко денюжку подняли. Жаль Украину опять прокинули.
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28.05.2021 13:46 Ответить
Быстрее соображать надо. У нас же соображать вообще некому сейчас.
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28.05.2021 13:59 Ответить
ой вей, ви навіть не уявляєте, на скільки ви вірно виразили теперішній стан влади!!!
ніхто не уявляє, який п.здець в країні Україна, бо не бачать повної картини(
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28.05.2021 14:23 Ответить
Украине тоже что-то от это ситуации перепадёт. Часть рейсов, летавших через Белорусь, перейдёт в небо над Украиной, так что деньги за пролёт будут.
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28.05.2021 14:06 Ответить
Чудово. Лапті сидять за паребріком і не рипаються. Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой: Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны - Цензор.НЕТ 5360
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28.05.2021 13:01 Ответить
Кацапы санкции против себяже ввели
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28.05.2021 13:02 Ответить
"Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так." Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 6654

Пассажиры рейса MH-17 уже в курсе.
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28.05.2021 13:07 Ответить
Европа должна слазить с ресурсной иглы России. Из за этой зависимости Запад ничего не делает РФ за все, что там вытворяет. И еще вагонами из Запада идут доллары и евро в РФ, а нужно экспорт РФ сделать маленьким и убрать влияние РФ. РФ подсадила Европу на иглу своих ресурсов и тянет трубы и тянет туда - увеличивая дозировки и обогащаясь еще больше и влияние делая над ЕС больше. Этому надо положить конец!
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28.05.2021 13:11 Ответить
Свинособакам свинособачья жизнь.
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28.05.2021 13:14 Ответить
Ситуация экстраординарная, технические заминки неизбежны

Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 4338
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28.05.2021 13:28 Ответить
Cсут прямо в глаза озабоченцам европейским Пєсков про скасування європейських авіарейсів Москвою: Ситуація екстраординарна, технічні заминки неминучі - Цензор.НЕТ 8431 . Они и в этот раз утрутся, им не привыкать.
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28.05.2021 13:39 Ответить
On bystrej pojmiot kogda budet ban Aeroflotu
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28.05.2021 13:42 Ответить
у путинского говорящего попугая доченька Лиза не смогла прилететь к папе, потому и колотится. Остальным 99% россиян международные рейсы и даром не нужны. Главное чтобы водку в магазины привозили вовремя и по доступной цене
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28.05.2021 13:43 Ответить
До этого момента Москва была как-бы ни при чем, но сейчас понятно кто все это делает.
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28.05.2021 13:48 Ответить
Та хай журавлі, яких підримав великий ПУ, перенесуть лаптевстанців до рідних болот...
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28.05.2021 14:23 Ответить
у мордвы чтото пошло не так.
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28.05.2021 14:55 Ответить
Врёт, как дышит.
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28.05.2021 16:12 Ответить
Самое время посмотреть внимательно, кто летает в Крым
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30.05.2021 12:02 Ответить
 
 