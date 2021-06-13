Лідери G7 закликали Іран до відкритості розслідування катастрофи літака МАУ, - комюніке

Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія виступили за притягнення до відповідальності винних у збитті літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту лідерів G7 на британському курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Іран припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами і розповсюдженням (зброї масового знищення. - Ред.), яка суперечить резолюції Ради безпеки ООН 2231 та іншим відповідним резолюціям, утримуватися від дестабілізаційних дій і відігравати конструктивну роль у зміцненні регіональної стабільності й миру", - наголошується в комюніке.

"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України", збитого Іраном у січні 2020 року", - заявили лідери G7.

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Також вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з постійними порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року "були навмисними".

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